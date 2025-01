Atlético de Madrid pierde ante el Leganés; termina su racha de 15 victorias

El Atlético de Madrid dejó su impresionante racha de 15 victorias en el césped del Leganés al caer 1-0 el sábado, con lo que quedó expuesto a ceder el liderato de la Liga española.

El zaguero Matija Nastasic logró un remate de cabeza desde el corazón del área a un tiro de esquina, con el que venció al arquero Jan Oblak para abrir el marcador a los 49 minutos.

Antoine Griezmann desperdició la oportunidad de igualar al 89, luego de mandar afuera el cobro de un penal, que fue señalado después de la intervención del VAR.

“No hemos entrado bien. Había una energía muy apagada por parte de nosotros”, dijo Oblak. “Después del gol, hemos tenido ocasiones, pero, cuando no entras como debes hacerlo y no hay energía como el partido lo pide, pues el gol luego no llega. No hemos estado bien”.

El Atlético es líder con 44 puntos, uno más con relación al Real Madrid, que recibirá a Las Palmas el domingo. El Barcelona —tercero con 38 unidades— tiene la oportunidad más tarde de recortar la desventaja ante el Getafe.

El Leganés, que el 15 de diciembre venció de visita 1-0 al Barça, marcha en la 15ta posición al contar con 22 unidades.

Después de perder ante el Betis (1-0) el 27 de octubre, los colchoneros comenzaron la mejor racha triunfal de su historia con 15 victorias seguidas, imponiéndose en ocho jornadas de liga doméstica, tres de Liga de Campeones y cuatro de la Copa del Rey hasta antes de esta derrota.

El equipo del estratega argentino Diego Simeone no tuvo la contundencia que lo había acompañado a lo largo de su racha después que el argentino Julián Álvarez, cimbró el larguero en el primer cuarto de hora.

El francés Griezmann y el inglés Conor Gallagher también encontraron el marco en un par de remates antes de cumplirse la primera media hora, en la que dominaron a placer.

El serbio Nastasic se estrenó como goleador esta temporada, cuando se lanzó para rematar con la cabeza un tiro de esquina desde el corazón del área ante la displicencia de Pablo Barrios en el marcaje.

El árbitro Mario Melero López marcó un penal en los últimos minutos después de recurrir al video para ver una mano de los anfitriones dentro del área; sin embargo, el disparo de Griezmann se escurrió a un lado para sufrir su primer penal fallado desde 2017.

El arquero Marko Dmitrovic preservó el triunfo pepinero cuando en la última acción tapó un remate dentro del área de Ángel Correa, que iba con dirección a las redes.

SEVILLA REMONTA EN GIRONA

Con dianas de Saúl Ñíguez (minuto 59) y Dodi Lukebakio (88) el Sevilla venció 2-1 al Girona, que se puso al frente con un tanto de Arnau Martínez (36).

El triunfo deja al conjunto andaluz en la novena posición con 26 unidades; Girona es octavo con 28.

La victoria fue especial para Saúl Ñíguez, quien se estrenó como goleador con el conjunto andaluz.