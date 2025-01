El nuevo formato de la Liga de Campeones parece equilibrar la competencia. Solo pregúntentle al City

(Michel Euler / Associated Press)

Esta temporada se lanzó una audaz nueva visión para la Liga de Campeones, lo que significa más partidos y más dinero para la élite del fútbol europeo, así como una respuesta a la amenaza de una controversial superliga separatista.

El nuevo formato, sin embargo, pretendía ser algo más que simplemente enriquecer aún más a los clubes más ricos del deporte. Buscaba ofrecer más drama, más competencia y más entretenimiento a los aficionados. La versión anterior se consideraba ampliamente como obsoleta ya que los mismos equipos avanzaban rutinariamente más allá de la antigua fase de grupos.

La introducción de una fase de liga de 36 equipos, reemplazando ocho grupos de cuatro, ha proporcionado resultados sorprendentes y ha dejado a algunos de los gigantes de Europa en peligro de eliminación temprana, notablemente al Manchester City, campeón del 2023.

“Podría suceder”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, cuyo equipo está en la improbable 25ma posición en la clasificación.

“Si no ganamos no lo mereceremos. No tenemos suficientes puntos y tendremos que aceptarlo”.

El nuevo formato mantiene vivo el interés. La decisión de la UEFA bajo presión de los clubes más influyentes de introducir una liga de 36 equipos se vendió con la idea de que “cada partido cuenta”.

La sensación de peligro de cara a la última ronda de partidos la próxima semana es alta.

El Paris Saint-Germain venció al City el miércoles, pero podría perderse los playoffs. El Real Madrid, campeón defensor y ganador de un récord de 15 títulos, podría tener que conformarse con un playoff, habiendo coqueteado con la eliminación misma.

También están en posición de playoff, el Bayern Múnich, la Juventus y el Borussia Dormtund, finalista del año pasado. El potencial de que grandes equipos se enfrenten entre sí significa que podría haber algunas salidas tempranas inesperadas.

Pero sigue siendo completamente abierto.

Hasta ahora, solo Liverpool y Barcelona tienen garantizado un lugar en los octavos de final. Los ocho mejores equipos clasifican automáticamente y los lugares del nueve al 24 tendrán que disputar un playoff de dos partidos.

Audaz giro nivela el campo Los formatos de liga en el fútbol siguen tradicionalmente la misma convención. Cada equipo juega uno contra el otro dos veces, una en casa y otra fuera. La UEFA desechó eso en favor de un nuevo calendario que ve a cada uno de los 36 equipos jugar un partido contra ocho oponentes diferentes.

En el pasado, los equipos mejor sembrados se han clasificado consistentemente a través de sus respectivos grupos ponderados a su favor. Ha sido mucho menos directo esta vez.

El sorteo inicial involucró cuatro grupos de siembra, con los equipos de mayor rango en el grupo uno y los más bajos en el grupo cuatro. Los equipos fueron sorteados para jugar contra dos oponentes de cada grupo.

La UEFA dijo que eso significaría más posibilidades de que los equipos más grandes se enfrenten entre sí más temprano en la competencia. También significa más oportunidades para que los equipos de menor rango jueguen contra rivales de un estándar similar y, en última instancia, la oportunidad de obtener más puntos como resultado.

Ambos factores parecen haber ayudado a producir una distribución más pareja de resultados, con un mayor potencial para que los equipos de mayor rango pierdan puntos contra una mejor oposición.

Por ejemplo, el PSG se ha enfrentado al City, al Bayern de Múnich, al Arsenal y al Atlético de Madrid en la fase de liga.

“Si miro al Paris Saint-Germain, cada semana creo que tienen al equipo más difícil de enfrentar, por lo que están bastante bajos en la tabla, lo cual no es su calidad, pero están bajos”, dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot.

La fase de liga ha preparado el escenario para más drama “Extraño” y “raro” es como Slot describió esta nueva fase inicial. Su equipo está en la cima de la clasificación con un récord perfecto habiendo vencido al Madrid y al campeón alemán Bayer Leverkusen. Pero descartó las sugerencias de que eso significaba que Liverpool es el mejor equipo de Europa.

Y el hecho de que la competencia haya arrojado tantas sorpresas significa que Liverpool aún podría obtener un sorteo muy desfavorable en la próxima ronda.

Antes de todo eso viene lo que promete ser una épica ronda final de partidos con tantas posiciones aún en juego y luego una ronda de playoffs que podría incluir a los dos ganadores más recientes de la Liga de Campeones y tres de los últimos cinco años.

Sorpresas y épicas Lille sorprendió al Madrid en el segundo día de partido y Aston Villa venció al seis veces campeón Bayern, estableciendo el tono para una montaña rusa de resultados.

El Sporting de Lisboa venció 4-1 al City y el equipo de Guardiola fue sorprendido nuevamente cuando el Feyenoord remontó de un 0-3 para empatar 3-3 en el Estadio Etihad.

Luego estuvo el PSG contra el City con dos de los clubes más ricos del mundo luchando por sobrevivir en la competición de este año. City iba adelante 2-0 a principios de la segunda mitad, pero quedó al borde de la eliminación cuando el PSG ganó 4-2.

Los clubes querían más partidos cara a cara contra sus mayores rivales y eso ha proporcionado su cuota de emociones.

Mayor carga a jugadores Más partidos significa aún más demandas sobre los jugadores, pero más dinero. En un momento en que los jugadores han expresado preocupaciones sobre un calendario cada vez más congestionado, la decisión de expandir la Liga de Campeones es cuestionable.

Un partido más en casa en la primera fase también significa más ingresos por entradas.

“Estamos jugando dos partidos más, así que eso es algo negativo al respecto”, dijo el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. “Pero es algo nuevo. Y cuando hay algo nuevo tienes que mirarlo y evaluarlo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.