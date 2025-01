Carlos Morales Jr. busca el camino a Los Ángeles 2028 bajo las enseñanzas de su padre

Share via

Sin sospecharlo, Carlos Morales, un pugilista de Hidalgo, México, había sostenido su última pelea como profesional en el Honda Center de Anaheim al caer ante Jorge Linares un mes antes de que todo se cerrará por el Covid-19 en 2020.

‘The Solution’ Morales, quien llegó a ser el campeón superpluma de la Asociación Norteamericana de Boxeo, había terminado su contrato con Golden Boy Promotions y no existían planes de renovarlo.

Su carrera fue corta, pero de combates importantes. Tuvo 28 peleas como profesional, de las que ganó 19 y perdió cinco, y empató otras cuatro. Su técnica y defensa lo llevaron a pelear ante los mejores en su división, entre ellos Mercito Gesta, René Alvarado y Ryan García.

Y fue así como cayó el telón profesional para un pugilista que había sido catalogado como una de las promesas boxísticas del establo de Óscar de la Hoya.

Tras su retiro, Morales compró un trailer y también un gimnasio en Alhambra, aunque su misión en el boxeo no había terminado, pues su hijo, Carlos Jayden Morales Jr., apenas comenzaba el camino en el encordado.

Una dura derrota de su hijo en un torneo en Las Vegas le abrió los ojos. Morales padre se dio cuenta de que era hora de iniciar su etapa como entrenador.

“Le dije: ‘si quieres yo te puedo ayudar a entrenar y puedes aprender de los errores que cometí y te puedo enseñar el entrenamiento que funciona, que me funciona a mí y obviamente me llevó hasta lo más lejos que pude. Te puedo yo decir todo y tratar de no cometer los mismos errores”, expresó Morales padre, un admirador del estilo técnico y defensivo de Floyd Mayweather Jr.

Carlos Morales, de 15 años, posa con su Medalla Nacional de México, la medalla de Box AM España y la medalla del Campeonato Nacional de EE.UU. en CM Boxing Stables en Alhambra. (James Carbone/Para Los Angeles Times en Español)

Durante la pandemia, Morales padre e hijo se encerraron en el gimnasio practicando los fundamentos del boxeo.

En la actualidad, Carlos Jr. pelea en las 114 libras, es ocho veces campeón nacional en Estados Unidos y busca un puesto en el equipo olímpico mexicano rumbo a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Tiene más de 100 peleas disputadas, con menos de 10 peleas perdidas. Tiene el mismo apodo que su padre, pues es la “solución” para muchos rivales, en la forma de descifrarlos sobre el ring.

Al igual que su padre, Carlos Jr., de 15 años, puede esquivar muchos los golpes y contragolpear. ‘The Little Solution’ también recordó unas palabras que le dijo su padre y que le dio mayor seguridad.

“No importa lo que suceda, siempre te voy a querer, no importa lo que hagas. Tampoco hay presión, haz lo que tienes que hacer”, recordó Carlos Jr., admirador de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

René Alvarado y Carlos Morales tras una eliminatoria a 10 asaltos por el título mundial superpluma de la AMB el 8 de diciembre de Golden Boy Fight Night en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. (Cortesía TOM HOGAN/Golden Boy Promotions)

Como estudiante de Eagle Rock High School, Carlos Jr. tiene un promedio de 4.0 y su materia favorita es matemáticas. Otro atributo importante que le ha dado su padre es la disciplina.

“Al principio no era demasiado disciplinado, pero luego empecé a escucharle, y entonces empezó a moldearme”, reconoció Carlos Jr., seleccionado en 2023 como el Boxeador Masculino Más Destacado por US Boxing en los Campeonatos Nacionales disputados en Lafayette, Louisiana. En 2024 también ganó el torneo BoxAm disputado en España.

En su esquina, cuenta además con su tío Raúl Morales, quien le ha enseñado a “tener corazón” y se enfoca en su ofensiva.

Carlos Morales Jr., de 15 años, posa con su cinturón del Campeonato USA Junior 2024 en CM Boxing Stables en Alhambra el viernes 10 de enero de 2025. (James Carbone/Para Los Angeles Times en Español)

Raúl dijo que al entrenar a su sobrino notó algo importante a la hora de entrenarlo: “No tenía miedo. Y eso no se enseña en el boxeo. Ser valiente. Puedes enseñar técnica, puedes enseñar todo, menos el ser valiente”.

Por lo pronto, en la mira están las eliminatorias para el equipo mexicano, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Junior World Championships. Su meta es ir a las siguientes dos citas olímpicas, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

“Esperemos que sea el futuro del boxeo mexicano”, dijo Morales padre, aunque se daría por satisfecho si triunfa académicamente.