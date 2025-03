LeBron James es el primer jugador de la NBA en superar los 50.000 puntos en temporada regular y playoffs

(Jae C. Hong / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

LeBron James sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la NBA. A sus 40 años, en una temporada en la que parece desafiar los límites de la edad y el rendimiento, el astro de los Lakers ha alcanzado un hito sin precedentes: más de 50.000 puntos en su carrera profesional, combinando tanto la temporada regular como los playoffs.

El histórico momento ocurrió durante la victoria de 136-115 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el martes en el Crypto.com Arena. Fue en el primer cuarto del encuentro cuando James recibió una asistencia de Luka Doncic y se posicionó detrás de la línea de tres puntos para lanzar y completar el histórico momento.

“Lo primero que me viene a la mente es de dónde vengo”, dijo James tras el encuentro. “Empecé a jugar cuando era un niño pequeño y me encantaba el deporte, y esperaba que algún día pudiera jugar al más alto nivel. He podido hacerlo y realmente disfruto de mi carrera. Así que definitivamente es un honor. Es genial ver eso”.

Anuncio

Este monumental logro convierte a James en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar esta cifra, un testimonio de su longevidad, consistencia y habilidad para mantenerse relevante en la liga durante más de 20 años. Con su versatilidad en el campo y su capacidad para adaptarse, James ha logrado mantenerse en la élite del básquetbol, aún después de dos décadas de trayectoria.

“Es una cantidad increíble de puntos. Estoy súper bendecido de poder acumular tantos puntos en la mejor liga del mundo y con los mejores jugadores del mundo a lo largo de mi carrera. Así que es bastante especial”, dijo James.

Después de James, el segundo máximo anotador histórico de la NBA es Kareem Abdul-Jabbar, con 44.149 puntos en la temporada regular y los playoffs. Abdul-Jabbar, quien jugó en la liga desde 1969 hasta 1989, etapa en la que se hizo imparable con su inquebrantable “skyhook”. Con los Nucks de Milwaukee Bucks y Lakers, Abdul-Jabbar dominó durante más de dos décadas, ganando seis campeonatos y siendo seleccionado 19 veces al Juego de las Estrellas.

En el tercer puesto de la lista histórica se encuentra Karl Malone, con 41.689 puntos. Malone, conocido como ‘The Mailman’ o ‘El Cartero’, fue una de las figuras más consistentes de la NBA durante los años 80s y 90s, jugando la mayor parte de su carrera con el Jazz de Utah. A pesar de no haber ganado un campeonato, Malone fue un jugador dominante tanto en ofensiva como defensiva. Su capacidad para anotar desde el poste bajo y su resistencia física lo hicieron un rival imparable. Fue seleccionado 14 veces para el Juego de las Estrellas y logró ser dos veces el Jugador Más Valioso de la liga.

El resto de jugadores que completan la lista del Top 10 combinados en temporada regular y playoffs: 4. Kobe Bryant 39.283 puntos, 5. Michael Jordan 38.279 puntos, 6. Dirk Nowitzki 35.223 puntos. 7. Wilt Chamberlain 35.026 puntos, 8. Shaquille O’Neal 33.846 puntos, 9. Tim Duncan 31.668 puntos, 10. Hakeem Olajuwon 30.701 puntos.