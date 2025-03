Bukele respalda a ‘Bolillo’ en el sueño mundialista de El Salvador: ‘Vamos a dar todo lo necesario’

En una reunión que marcó el inicio de una nueva etapa para el fútbol salvadoreño, el presidente Nayib Bukele sostuvo una conversación directa con Hernán Darío Gómez, el recién nombrado entrenador de la selección nacional de El Salvador.

Acompañado de su esposa, allegados y la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el ‘Bolillo’ se veía notablemente emocionado al compartir con el mandatario de El Salvador, quien publicó un video del encuentro de más de 17 minutos en su cuenta de Instagram y X.

“Dije que algún día… algún día… iba a estar sentado aquí y tengo una felicidad que no sé qué decirle, sólo lo veo y pienso ‘no sé si realmente estoy con él’. Es que lo admiro mucho, presidente, por todo lo que ha hecho, el mundo entero lo admira y es un orgullo estar acá”, expresó Gómez. “Le dije a los jugadores que todos en El Salvador van para arriba, pero en el fútbol no va para arriba, somos los últimos, por eso es importante para nosotros el acercamiento porque estamos haciendo una familia y sabemos que usted tiene que ser de nuestra familia”.

El presidente prometió no escatimar en recursos hacia la selección para que puedan cumplir el sueño de volver a una justa mundialista, algo que no ocurre desde España ‘82. Gómez guió anteriormente a las selecciones de Colombia (1998), Ecuador (2002) y Panamá (2018) a Mundiales.

El antioqueño es uno de solo tres entrenadores en la historia que han llevado a tres distintas selecciones a Mundiales: Henri Michel, Bora Milutinovic y Carlos Alberto Parreira.

“Lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar. No hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país. Vamos a poner lo que se necesite”, dijo Bukele. “Esto no se va a parar por recursos, ni por logística, ni por leyes, ni por nacionalizaciones, ni por burocracia, por nada. Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”.

Gómez fue presentado como entrenador hace un par de semanas, con la esperanza de que el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, le permita a los salvadoreños tomar uno de los boletos disponibles para volver al torneo de la FIFA.

Los tres anfitriones no serán parte del proceso de eliminatorias pues ya están confirmadas sus participaciones, dejando los tres cupos disponibles y dos de repechajes en disputa para el resto de selecciones de la Concacaf.

“¿Cuántas décadas tiene el país de no ver a su selección en un Mundial?”, preguntó el entrenador. “Es como si no hubiera ido El Salvador a ningún Mundial. Llegar a un Mundial ahora es quedar para toda la vida escrito, ‘Bolillo llevó a El Salvador al Mundial’”.

El Salvador hace parte del Grupo F de la eliminatoria junto a Puerto Rico, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Anguila. De esta fase clasifican los dos primeros lugares de cada grupo a otra etapa previa al sueño mundialista.

El presidente Bukele recordó a Gómez sobre la construcción que se lleva a cabo del Estadio Nacional en Antiguo, Cuscatlán, con una capacidad para 50.000 personas “que será el más grande de Centroamérica, el más lindo, el más moderno”.

“Es cierto, somos los peores en el fútbol, pero paradójicamente es un pueblo que adora el fútbol”, dijo Bukele. “El Salvador necesita tener una buena selección”.