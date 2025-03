Real Madrid somete al Atlético en penales en la Champions. Arsenal, Villa y Dortmund avanzan

(Bernat Armangue / Associated Press)

La eterna película. El Real Madrid venció el miércoles en una tanda de penales al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones para mantener viva su defensa del título y avanzar a los cuartos de final.

El defensor Antonio Rudiger convirtió el penal decisivo en una victoria de 4-2 desde los 12 pasos después de que dos jugadores del Atlético fallaran. El disparo de Marco Llorente sacudió el travesaño después de que se anulara el gol del delantero argentino Julián Álvarez porque el balón tocó su pie derecho dos veces.

“Para todo el que haya tirado un penal, sabe que al marcarlo sientes mucho desahogo”, comentó Federico Valverde, el infatigable uruguayo que se encargó de meter el tercer disparo del Madrid en la tanda. “Muchos nervios en la caminata, muchas cosas en la cabeza, intentas disfrutar el momento, pero es complicado. Sabes que tienes mucha gente detrás”.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham convirtieron los primeros dos remates merengues, mientras que el arquero rojiblanco Jan Oblak tapó el débil disparo de Lucas Vázquez.

Después que Alexander Sorloth convirtió el primer lanzamiento para el Atlético , Álvarez se presentó en el segundo turno. La “Araña” tuvo un resbalón, pero el balón acabó en el fondo de la red. La alegría se esfumó cuando el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló el gol luego que el VAR determinó que el argentino le dio dos toques al esférico al resbalar.

“Julián parece que toca la pelota cuando tira y si el árbitro lo ve de esa manera será así”, se resignó Diego Simeone, el técnico argentino del Atlético.

El también argentino Ángel Correa facturó el tercer cobro de los colchoneros, con un disparo que el arquero merengue Thibaut Courtois alcanzó a manotear. Pero el Atlético quedó condenado cuando Llorente estrelló el balón en el larguero.

“Al final es una lotería, sentí que Julián había tocado el balón dos veces y se lo dije al árbitro”, comentó Courtois. “Es un poco de mala suerte. Como la de Correa, que la tocó, pero va fuerte y no la saco. No hemos jugado el mejor partido, pero pasamos. Eso es lo importante”.

Los merengues sacaron boleto a los cuartos de final para vérselas contra Arsenal, que también avanzó el miércoles junto con Aston Villa y Borussia Dortmund. El cuadro de la ronda de cuartos quedó completó con la victoria del Madrid en el estadio Metropolitano del Atlético, en un tenso derbi que terminó 2-2 en el marcador global tras la prórroga.

El Madrid también venció al Atlético por penales en la final de 2016, parte de una racha de cuatro años consecutivos en los que eliminó a su acérrimo rival de la capital de España.

“Orgulloso del equipo que tenemos, nuestra gente habrá disfrutado con el partido”, señaló Simeone. “Nos ganan casi siempre o siempre en Champions, pero lo pasan mal, lo pasan mal de verdad”.

Dos incidentes clave definieron el tiempo reglamentario. El Atlético anotó a los 30 segundos y Vinicius Júnior mandó a las nubes un penal que le hubiera dado la igualdad al Madrid a los 70.

Mbappé provocó la falta del penal cuando fue derribado por Clement Lenglet, su ex compañero en la selección de Francia.

El Atlético tomó la delantera con su primera llegada cuando el mediocampista inglés Conor Gallagher aprovechó frente al arco tras un centro del argentino Rodrigo De Paul.

Arsenal, que descansó a algunos titulares en un empate 2-2 con el PSV Eindhoven, avanzó con un desigual 9-3 en el global.

Aston Villa tampoco se estresó en casa para asegurar que Inglaterra tenga dos equipos en los cuartos de final, una noche después de que Liverpool, el líder de la Liga Premier, fuera derrotado por penales en Anfield por el Paris Saint-Germain.

El Villa superó 3-0 al Club Brujas, que jugó con diez hombres desde los 17 minutos, tras una victoria 3-1 en Bélgica la semana pasada. El defensor Kyriani Sabbe fue expulsado por derribar a Marcus Rashford cuando se escapaba en soledad al arco.

El suplente Marco Asensio, cedido al Villa por el PSG, anotó dos veces en la segunda mitad para asegurar que su club temporal se enfrente al club dueño de su pase en cuartos.

A primera hora, el Dortmund le dio la vuelta al marcador para vencer al Lille de Francia. Los subcampeones de la pasada edición se clasificaron con un triunfo 3-2 en el marcador global tras empatar 1-1 en la ida en Alemania.

El gol decisivo a Maximilian Beier a los 65 minutos cayó poco después de que su compañero Emre Can igualó con desde el punto de penal. Can convirtió a los 54 luego que Thomas Meunier, un ex del Dortmund, derribó a Serhou Guirassy dentro del área.

Lille, que nunca ha alcanzado los cuartos de final en el torneo, se adelantó en el quinto minuto cuando el remate del delantero canadiense Jonathan David se coló entre las piernas del portero Gregor Kobel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.