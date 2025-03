¿Cuál es el futuro del béisbol en Japón ante éxodo de sus mejores jugadores a MLB?

(Hiro Komae / Associated Press)

Shohei Ohtani es ampliamente considerado el mejor jugador de las Grandes Ligas, e Ichiro Suzuki ingresará al Salón de la Fama más adelante este año, recordatorios de que parte del mejor talento en el béisbol estadounidense es ahora japonés.

Ese es un motivo de orgullo en casa, pero también una razón para preocuparse.

¿Qué pasará con el béisbol en Japón, con la liga profesional del país, si las estrellas se marchan todas a Estados Unidos?

Alrededor de una docena de japoneses jugaron en las Grandes Ligas la temporada pasada, encabezados por Ohtani y Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial. Surgieron en la Nippon Professional Baseball y esperaron la agencia libre bajo el sistema japonés, o fueron autorizados a irse antes por sus clubes.

Pero los tiempos están cambiando.

Dos jóvenes estrellas — Rintaro Sasaki, de 19 años, y Shotaro Morii, de 18 — se han trasladado directamente al béisbol estadounidense, eludiendo las restricciones de la NPB y las normas sociales no escritas de jugar primero en Japón. Sasaki es estudiante de primer año en Stanford, mientras que Morii tiene un contrato de ligas menores con los Atléticos.

Yamamoto firmó un contrato de 325 millones de dólares por 12 años la temporada pasada y fue preguntado hace unas semanas en el entrenamiento de primavera en Arizona si la pérdida de grandes jugadores podría perjudicar al béisbol japonés.

“Esa es una buena pregunta, una pregunta difícil”, dijo Yamamoto. “Hay muchas opiniones diferentes al respecto”.

La fuga de talento de Japón

Rintaro Sasaki, un primera base con un explosivo bate, se saltó el draft de la NPB el año pasado y firmó para jugar béisbol universitario en Stanford. Asistió a la escuela secundaria Hanamaki Higashi, la misma escuela secundaria que Ohtani y donde el padre de Sasaki, Hiroshi, es coach de béisbol.

Sasaki será elegible para el draft de las Grandes Ligas en 2026.

“No sé cómo influiré en los jugadores de béisbol de secundaria en Japón, pero simplemente estoy siguiendo mi camino, mi ruta”, dijo a The Associated Press.

Su padre ha reconocido que orientó a su hijo a las Grandes Ligas en lugar de ser la probable primera elección del draft en el béisbol japonés. Sasaki ahora puede ganar dinero a través de acuerdos de nombre, imagen y semejanza, al igual que otros atletas universitarios. Sasaki tiene tales acuerdos, todos en Japón.

Los atletas universitarios en Estados Unidos también podrán embolsar millones más en dinero de reparto de ingresos.

Morii firmó un contrato de 1,5 millones de dólares en enero con los Atléticos, un jugador potencial de dos vías — un campocorto y lanzador.

“No quería arrepentirme de mi decisión cuando pienso en toda mi vida y carrera”, dijo Morii después de firmar.

Un tercer jugador — Roki Sasaki, el mejor lanzador del país — acaba de dejar a los Chiba Lotte Marines después de cuatro temporadas para unirse a los Dodgers. En general, los jugadores japoneses permanecen nueve temporadas antes de que se les conceda la agencia libre, aunque los clubes pueden dejarlos ir antes.

Sasaki, de 23 años, acordó en enero un contrato de ligas menores con un bono de firma de 6,5 millones de dólares. Según las reglas, si hubiera esperado dos años más, podría haber conseguido un contrato de nueve cifras y el club habría recibido una enorme cantidad.

No está claro por qué su club japonés lo dejó ir temprano, asumiendo un golpe financiero. Algunos informes en Japón sugieren que tenía un contrato no revelado que obligó a la decisión del club.

La Nippon Professional Baseball dice que el interés local sigue siendo alto

En un comunicado escrito a The Associated Press, la NPB expresó confianza en que el béisbol en Japón seguirá siendo popular a pesar de la fuga de talento. Dijo que su larga historia y tradiciones respaldan el apoyo local y citó “la mejora en la producción del juego y el servicio al aficionado” como otro factor para aumentar la asistencia.

“Creemos que esto ha mantenido el atractivo de la liga en su conjunto incluso después de que los jugadores estrella se han trasladado a las Grandes Ligas”, dijo la NPB. Agregó que “el éxito de los jóvenes jugadores ha atraído atención, lo que ha llevado a la popularidad de la NPB sin ninguna pérdida de interés por parte de los aficionados”.

La AP preguntó a la NPB qué podría hacer para mantener a jugadores talentosos como Sasaki y Morii dentro del sistema japonés. Algunos han sugerido que un cambio en las reglas de la agencia libre de Japón podría ayudar.

“Actualmente, la NPB está trabajando con los 12 equipos para mejorar aún más el sistema de desarrollo y el entorno de entrenamiento, que son muy valorados en el extranjero”, dijo. “Además, el equipo nacional japonés ganó el WBC 2023, lo que también ha aumentado el interés en el béisbol japonés entre las generaciones más jóvenes”.

MLB prefiere que el mejor talento japonés se desarrolle en casa

Chris Marinak, director de operaciones de las Grandes Ligas, dijo a The Associated Press en una entrevista que MLB prefiere que los jugadores locales se desarrollen en casa; esencialmente, no hacer lo que han hecho Sasaki y Morii al eludir el sistema local.

“Nuestra filosofía general es que los jugadores nacidos localmente jueguen en sus ligas profesionales locales”, dijo Marinak. “Cualquier cosa que podamos hacer para fomentar eso sería consistente con nuestro enfoque”.

Apuntó que el béisbol japonés está en una “era de renacimiento” y dijo que los cazatalentos han descrito el nivel como “el mejor que han visto”.

Tener a Ohtani también tiene muchos beneficios — en el campo y en marketing.

“Es útil tener un talento generacional como Ohtani — esencialmente el mejor jugador del juego — que provenga de un mercado diferente”, dijo Marinak. “Cambia la forma en que puedes comunicarte sobre el juego en diferentes mercados”.

Marinak, quien trabaja en el lado comercial en lugar del legal, dijo que no estaba al tanto de ninguna “conversación directa con la NPB sobre cambiar el sistema actual” para permitir una agencia libre más temprana en el béisbol japonés o para alterar el sistema de adquisición.

Marinak dijo que las Grandes Ligas tienen “un diálogo activo” con la NPB y otras ligas para compartir tecnología, mejores prácticas comerciales, cambios de reglas, etc. Argumentó que el buen desempeño de los japoneses en las Grandes Ligas no ha perjudicado al béisbol local, sino que, en cambio, ha impulsado el interés.

“Cuantos más jugadores desarrollen diferentes países — y, en última instancia, lleguen a las Grandes Ligas o donde sea — eso es bueno para esa liga local y eso es bueno para las Grandes Ligas”, dijo.

¿A dónde va esto? El fútbol brasileño podría ofrecer una pista

Cinco japoneses están en los rosters de los Dodgers y los Cachorros de Chicago cuando los equipos abran la temporada de las Grandes Ligas el martes y miércoles en el Domo de Tokio.

“El béisbol profesional japonés tiene el potencial de convertirse en el fútbol doméstico brasileño, donde los mejores jugadores van a jugar a Europa y los niños juegan en casa hasta que son lo suficientemente buenos para jugar en Europa”, dijo Jim Allen, quien cubrió el béisbol japonés durante 12 años para la agencia de noticias japonesa Kyodo, y 12 más para el periódico Daily Yomiuri.

Allen es el raro extranjero autorizado a votar para el Salón de la Fama del Béisbol Japonés.

“El flujo de talento podría pasar de ser una manguera de jardín a un hidrante de incendios si no hacen algo para prevenirlo”, advirtió Allen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.