Fundora y Ramos Jr. han aprovechado el talento de su familia en sus esquinas

Para muchos, el tener un familiar en la esquina puede ser una ventaja, para otros, una desventaja.

Para Sebastian Fundora Jr., actual campeón de peso superwelter, y Jesús Ramos Jr., ha sido una bendición. Ambos pelearán el sábado ante distintos rivales en la cartelera en Las Vegas bajo la dirección de sus padres en sus esquinas.

Fundora (21-1-1, 13 KOs) estelarizará la función ante Chardale Booker (20-1, 9 KOs) en la que defenderá por primera vez su corona de peso superwelter en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Resort and Casino (5 p.m., Amazon Prime). En la coestelar, Ramos Jr. (22-1, 18 KOs) sostendrá una contienda de 10 asaltos ante el argentino Guido Emmanuel Scharrm (16-3-2, 9 KOs).

Tanto Fundora como Ramos Jr. han reconocido a sus esquinas como un factor directo para su éxito. Fundora, nacido en Florida con muchos años viviendo en el área de Coachella, tiene en su esquina a su papá Freddy Fundora. Por su parte, Ramos Jr., nacido en Arizona, tiene de su lado a su padre, Jesús Ramos Sr. y a su tío, Abel, también peleador profesional.

Fundora, conocido por su estatura impresionante de seis pies y seis pulgadas y un alcance de 80 pulgadas, se levantó de una dura derrota el año pasado ante Brian Mendoza al quitarle el invicto a Tim Tszyu para convertirse en campeón de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Al recibir su cinturón de campeón en la Ciudad de México, Fundora publicó en las redes sociales una foto con su papá Freddy en una juego de palabras relacionado también a su estatura.

“Un padre es alguien al que puedes admirar, sin importar lo alto que estés”, escribió Fundora.

Sebastián Fundora (der.) es conocido por su larga distancia y estatura. (John Locher / Associated Press)

Para Sebastián, la relación con su padre, un exboxeador cubano, es muy fuerte y solamente “tiene que verlo de alguna forma y ya saber lo que me está diciendo”. También, el “Towering Inferno” ha mencionado que su papá, en especial, lo ha guiado para dar el peso y también en lo mental.

Su papá también ha sido vital en el campeonato mundial de Gabriela Fundora, actual Peleadora del Año de The Ring Magazine y hermana de Sebastián. Gabriela obtuvo la corona de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo en 2023 cuando venció a Arely Muciño en Inglewood.

“Ver a mi hermana dominar su división es una bendición. Las dos entrenamos al mismo tiempo y nos esforzamos mucho”, dijo Sebastián sobre su hermana.

Gabriela y Sebastián Fundora. (Cortesía Esther Lin/Showtime )

En lo que será su primera defensa del título, Sebastián tendrá que vencer a Booker, quinto clasificado en la división de las 154 libras y según él, “demostrar que es un verdadero campeón”.

“Tiene la estatura y el alcance más singulares de la división, por lo que estamos incorporando el sparring de altura y los puñetazos más altos en el saco. Golpear tan alto es un movimiento incómodo en el boxeo”, dijo Booker sobre su espigado rival.

El peleador de 27 años nacido en West Palm Beach, de raíces cubanas y mexicanas, resaltó la enseñanza más grande tras su derrota ante Mendoza: la importancia de mantenerse alerta. En 2023, Fundora fue noqueado en el séptimo asalto de una velada sostenida en Carson y muchos pensaron que ya no se recuperaría mentalmente de esa derrota, sin embargo, ha logrado llegar a la cima muy rápido tras ese descalabro.

Ramos Jr. también ha sacado ventaja de tener a una familia boxeadora, con su padre, Jesús, y tu tío Abel, un boxeador profesional que recientemente empató ante Mario Barros en la cartelera de Jake Paul ante Mike Tyson.

“Tener a mi papá en la esquina es algo es la verdad una bendición grande para mí porque pues me conoce como como nadie más me conoce sabe sabe llevarme a mi límite y sabe sabe cómo cómo exigir más de mí”, dijo Ramos Jr.

Ramos Jr., un zurdo de 24 años, originario de Casa Grande, Arizona, tuvo una derrota controversial ante Erickson Lubin en 2023, pero se levantó de ese duro descalabro y ganó dos duelos de forma consecutiva, incluyendo victorias sobre Johan González y Jarret Hurd, esta última en la velada de David Benavidez ante David Morrell Jr.

Jesús Ramos estuvo en la coestelar del duelo entre Canelo y Jermell Charlo en 2023. (Cortesía Jacob De Leon/Premier Boxing Champions)

Ramos Jr. se interesó en el boxeo después de ver a su papá entrenar a Abel en un garaje de la casa. Hoy en día, Ramos Jr. y su tío Abel entrenan juntos en Ramos Boxing Academy.

“Mi familia marca una gran diferencia. Pude entrenar al lado de mi tío cuando se preparaba para Mario Barrios. Eso me motivó. Ahora está en el gimnasio conmigo. Aprovecho esa energía que me aporta. Es muy trabajador y muy decidido. Le miro y le veo trabajar duro, y eso me motiva y me empuja aún más”, dijo Ramos Jr. sobre su tío.

Ramos Jr. dijo que la derrota ante Lubin le enseñó a mejorar su disciplina y tener como prioridad la salud mental.

“Siento que pude haber dado más de mí. Había cosas que quizás me fallaron en el entrenamiento, pero crecí mucho desde esa pelea, la verdad que no nomás como atleta, no nomás como boxeador, sino como persona”, declaró Ramos Jr., quien dijo que ahora lee más. “Me interesa mucho la ley de la atracción cositas así estar en paz conmigo mismo y eso me ha ayudado mucho en los entrenamientos. Cómo llevar un entrenamiento, cero distracciones”.

Ramos Jr. también trabaja mucho en Ramos Boxing Academy de Casa Grande, el cual cuenta con boxeadores profesionales y amateur, uno de ellos, Jonathan Ramos, su hermano de 18 años, que ha ganado Guantes de Oro y se prepara actualmente para competencias regionales.

Además de ayudar a “niños tímidos” a seguir en el deporte y alejarse de los vicios, Ramos Jr. dijo que la Ramos Boxing Academy es un asunto familiar, pues hasta su mamá y su novia llevan personas para ayudarlas a perder peso y a mantenerse activas.

De ganar ambos sus contiendas del sábado, Fundora y Ramos Jr. podrían verse las caras en una división en la que también se contemplan rivales de mucha talla como Ortiz, Charlo, Erroll Spence Jr. y Bakhram Murtazaliev.

“Hay muchas oportunidades y quiero una de las peleas más grandes, quiero demostrar que estoy en otro nivel”, dijo Ramos Jr.

El argentino Scharamm vive en Los Ángeles y ha tenido dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimas cinco contiendas.

En otra pelea de la función, Elijah García enfrentará a Terrel Gausha en un duelo a 10 rounds en peso mediano.