Comentario: El jonrón de Shohei Ohtani en la Serie de Tokio culmina la ‘Semana de Ohtani’

Toda la semana fue una preparación para esto.

No importa si la pelota golpeada por Shohei Ohtani habría sobrepasado el muro del jardín derecho del Tokyo Dome si algunos aficionados no se hubieran asomado a la barandilla. En el béisbol, los resultados se marcan en términos absolutos, y el registro oficial mostrará para siempre que Ohtani anotó un cuadrangular en la quinta entrada de la victoria de los Dodgers por 6-3 sobre los Cachorros de Chicago el miércoles por la noche.

“Me alivia que uno haya salido de alguna manera”, dijo Ohtani en japonés.

Porque Ohtani lo sabía.

Sabía por qué 42.367 aficionados abarrotaron el Tokyo Dome esa noche, y por qué muchos de ellos pagaron precios extraordinarios por las entradas.

Sabía lo que querían ver.

Esta semana no se trataba de la visita a Japón de los vigentes campeones de las Series Mundiales, ni de la transformación de Yoshinobu Yamamoto, ni siquiera del debut en las Grandes Ligas de Roki Sasaki.

Esta fue la Semana de Ohtani.

Sólo un final separaría esta serie en el extranjero de cualquiera de las otras organizadas por las Grandes Ligas de Béisbol, y Ohtani lo produjo.

“Parece que siempre hace algo genial, así que por eso tienes que sintonizar para verlo”, dijo el veterano zurdo de los Dodgers Clayton Kershaw.

Kershaw está en la lista de lesionados. Apenas pasó tiempo en el entrenamiento de primavera, optando por rehabilitar su dedo del pie reparado quirúrgicamente en Texas. Sin embargo, Kershaw viajó a Japón con su familia, en parte porque quería ver cómo sería estar allí con Ohtani.

“Todos sabemos lo que es Shohei, pero hasta que no lo ves en su país de origen, es un nivel diferente que creo que nadie entiende realmente”, dijo.

Antes de los partidos, en el videomarcador del Tokyo Dome sonaban sin parar anuncios publicitarios, y en la inmensa mayoría de ellos aparecía Ohtani. Las imágenes del tres veces MVP estaban por todas partes en Tokio, adornando innumerables vallas publicitarias y escaparates.

“Él maneja mucho más que cualquiera de nosotros, seguro”, dijo Kershaw. “Él entiende las responsabilidades que tiene. Sé que no puede ser fácil. Pero al final del día, creo que sólo quiere jugar béisbol”.

Y producir.

Su capacidad para producir momentos como el jonrón solitario contra los Cachorros es la razón por la que los patrocinadores tienen la confianza de invertir sus dólares de marketing en él. Su afición a generar resultados deseados por los aficionados es la razón por la que pagan primas por verle.

“Creo que por eso está cambiando el juego en Estados Unidos”, dijo Kershaw. “Creo que las finanzas de los Dodgers, especialmente, lo están demostrando”.

Si un jugador estrella de baloncesto tiene una mala noche, puede hacer más tiros, y si hace los suficientes, debería afectar al juego de una forma u otra. Un jugador de béisbol no puede compensar sus errores con volumen, ya que está limitado por el número de bateos que puede realizar. Ésta es una de las principales razones por las que el béisbol de temporada regular rara vez se considera un espectáculo. Los partidos se deciden a menudo por jugadores que no son las estrellas.

Ohtani parece desafiar esta lógica.

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani, cruza el home plate tras su jonrón en la quinta entrada del miércoles.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Casi se ha convertido en una especie de expectativa que cada vez que aparezca en una situación importante, él va a salir adelante”, dijo el segunda base Tommy Edman. “Es ridículo. Parece como si estuviera jugando a un videojuego y todos estuviéramos ahí fuera esforzándonos, intentando hacer todo lo posible para ganar el partido, y él está jugando a un juego totalmente diferente”.

Ohtani, que había bateado un cuadrangular cuatro días antes en una exhibición contra los Gigantes de Yomiuri, estaba claramente decidido a dar a los aficionados lo que querían.

Enfrentándose a un zurdo, el abridor de los Cubs Justin Steele, Ohtani, bateador zurdo, saltó sobre una bola rápida en el primer lanzamiento y la condujo hasta la línea de advertencia. Hizo otro gran swing -y falló- en su segundo turno antes de llegar a la primera base.

Finalmente, en la quinta entrada, Ohtani hizo lo que todos esperaban que hiciera. Lanzó una bola rápida baja hacia las gradas del jardín derecho, cuyo vuelo fue interrumpido por unas manos demasiado entusiastas. Aunque en un principio la jugada se consideró un jonrón, se utilizó el sistema de repetición de vídeo para asegurarse de que la pelota había sobrepasado el muro antes de ser tocada.

La decisión se mantuvo.

“Pensé que entraría claramente, pero se volvió un poco dudoso”, dijo Ohtani. “Pero me alegro de que saliera”.

El jonrón transformó al público. El jonrón garantizó a los aficionados que no tendrían que abandonar el estadio fingiendo que no estaban decepcionados después de gastar cientos, si no miles, de dólares para ver a Ohtani hacer algo especial. Esto les hizo ser más transparentes sobre lo que querían.

Así que cuando Ohtani fue caminado intencionalmente en la séptima entrada en una situación obvia de caminata intencional, abuchearon. Así que cuando Ohtani fue caminado de nuevo en la novena entrada, esta vez sin intención, abuchearon de nuevo. En el instante en que los Dodgers registraron su tercer out en la parte alta de la novena, el Tokyo Dome se convirtió en el Dodger Stadium, con los aficionados corriendo hacia las salidas.

Cuando todo terminó, Ohtani dio las gracias al público por haber creado un recuerdo especial para él. En respuesta, gritaron. Aplaudieron. Le daban las gracias porque ya había creado recuerdos para ellos.