David Faitelson: La crisis de la selección de México es culpa de los dueños de clubes de la Liga MX

La selección de México atraviesa una crisis futbolística que ha quedado en evidencia con su rendimiento en los últimos torneos internacionales. Este jueves ante Canadá (7:30 p.m. PT, TUDN/ViX), en el SoFi Stadium, tendrá el onceno de Javier Aguirre una nueva oportunidad de volver a ganarse la confianza de los aficionados que aún apoya, pero con mucha desconfianza al Tri.

México llegó a Los Ángeles para cumplir dos metas: derrotar a Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y ganar la posible final del torneo ante el favorito y tres veces campeón consecutivo Estados Unidos o ante una Panamá que busca más que un milagro. Los estadounidenses y canaleros abrirán la doble jornada (4 p.m. PT, TUDN/ViX) en el imponente inmueble de Inglewood.

En una entrevista con el periodista deportivo David Faitelson, abordó el difícil momento que atraviesa la Selección Mexicana, especialmente en el contexto de su participación en la Liga de Naciones. Faitelson fue contundente al señalar que México ha perdido su posición de dominio en la región, quedando por detrás de selecciones como Estados Unidos y Canadá.

× La selección de México espera detener la hegemonía de Estados Unidos sobre ellos en los últimos años y busca llegar a la final de la Liga de Naciones, pero antes tendrá a Canadá de por medio.

“Yo tuve que leer dos, tres veces, cuatro veces para convencerme el lunes de que México no era favorito contra Canadá”, mencionó Faitelson en una conversación con el LA Times en Español, reflejando la incredulidad que aún existe en el país respecto a la caída del nivel futbolístico del equipo nacional.

México, que alguna vez lideró el área con comodidad, ahora se encuentra en una crisis evidente que arrastra desde mucho antes de la mala presentación que tuvo en Catar 2022 cuando no pasó la fase de grupos.

“Hoy es evidente que los dos países vecinos, Canadá y Estados Unidos, han mejorado”, agregó Faitelson.

El regreso de Aguirre al mando de la selección en septiembre de 2024 generó expectativas, pero Faitelson subraya que el problema no radica en el entrenador, sino en la estructura del fútbol mexicano.

“Yo creo que ni siquiera es culpa de estos futbolistas. Yo creo que es culpa de las decisiones que han tomado los dueños de clubes en el fútbol mexicano”, afirmó. “En afán de mejorar la Liga MX, aumentaron las plazas de extranjero y el jugador mexicano se fue quedando abandonado. Se le tuvo poca confianza al jugador mexicano, se dejó de exportar cuando Canadá y Estados Unidos, por una cuestión hasta natural, sobre todo Canadá, que no tiene una liga muy fuerte, depende de la MLS, pero Estados Unidos dijo: A ver, yo tengo mi MLS, pero también voy a mandar jugadores a los mejores clubes del mundo para que realmente terminen de desarrollarse como jugadores… México no lo hace”.

La falta de oportunidades para los jugadores nacionales, el abuso del mercado de fichajes interno y la ausencia de exportación de talento han contribuido al estancamiento del fútbol mexicano.

Mientras que selecciones como la de Estados Unidos han desarrollado estrategias efectivas para el crecimiento de sus jugadores, combinando la Major League Soccer con la exportación de futbolistas a las mejores ligas del mundo, en México se ha priorizado el negocio sobre la evolución deportiva, según explicó Faitelson.

“México vive un mercado interno muy poderoso, maravilloso, que permite que de pronto en Europa se queden sorprendidos. Pero la realidad es que los directivos se preocuparon y se han preocupado más por el negocio que por la parte futbolística”.

A pesar de la situación complicada, hay puntos positivos dentro de la selección.

“Tenemos un entrenador muy capacitado como Javier Aguirre, con muchísima experiencia”,destacando el buen momento de jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Johan Vásquez, aunque insistió en la necesidad de un trabajo en conjunto más efectivo.

“Hay muchísima presión en México. Esa es una ventaja y una desventaja, porque la presión puede ser que te ayude a ser mejor. La presión en la vida nos ayuda a ser mejor en lo que hacemos. México tiene mucha presión. Estados Unidos y Canadá tienen menos presión, cada día tienen más. Pero bueno, esperemos que finalmente la Selección Mexicana pueda volverse a colocar en un nivel competitivo importante, porque el Mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina”.

Espera más respuestas por la agresión en el Estadio Akron

Además de analizar el estado del fútbol mexicano, la conversación con Faitelson tomó un giro personal cuando el periodista relató que no mucho sucedió tras la agresión sexual que sufrió en el Estadio Akron tras un partido entre América y Chivas hace un par de semanas.

En su programa de televisión, “Faitelson Sin Censura”, relató cómo un individuo “metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas” mientras compartía con los fans tras el Clásico Nacional.

Faitelson expresó su indignación en las redes sociales, no solo por el incidente, sino también por la indiferencia de las autoridades y la cultura de impunidad que lo rodea.

No hubo seguimiento del caso ni por parte de la Federación Mexicana de Fútbol ni de otras instancias. El periodista resaltó la dificultad de denunciar agresiones de esta índole en México, donde persiste un estigma sobre las víctimas.

“Se comunicó Chivas conmigo al día siguiente. El director de seguridad se comunicó conmigo, me pidió que le contara los hechos y se acabó”, explicó Faitelson. “Yo soy varón, obviamente, y no quiere decir que no me sienta afectado por este tipo de situaciones, pero yo imagino la cantidad de ocasiones que muchas mujeres en México pasan por lo mismo, no en un estadio de fútbol, sino también en el metro, en la estación del autobús, en el supermercado, en la calle. Es lamentable… Y creo que no hay una cultura para entender esto. Vivimos en un mundo, y sobre todo en México, donde decir que sufriste una agresión sexual es casi como verte como culpable, verte como sucio”.

A pesar de la desagradable experiencia, Faitelson aseguró que no cambiará su relación con los aficionados, aunque tomará precauciones en el futuro. “Mi trabajo siempre ha sido estar en contacto con ellas porque yo hago la crónica del color. Para mí es más importante estar en contacto con la gente que con los futbolistas”, afirmó.

La violencia en los estadios es un problema creciente que las autoridades del fútbol no han sabido controlar. “Hoy, ir a un partido de fútbol en México es jugarse la vida”, sentenció Faitelson, resaltando la necesidad de una reforma urgente en la seguridad de los eventos deportivos.