Con golazo de Almada, Argentina doblega a Uruguay y tiene el boleto al Mundial a la mano

Argentina no echó de menos a Lionel Messi y, con una joya de gol de Thiago Almada, quedó virtualmente clasificada para la Copa Mundial de 2026 tras vencer el viernes 1-0 como visitante a Uruguay.

De menos a más en el clásico rioplatense, la Albiceleste liquidó el pleito a los 68 minutos gracias al segundo gol de Almada con la selección absoluta. Por el costado izquierdo, el volante ofensivo recibió un balón de Julián Álvarez y definió con un furibundo derechazo desde fuera del área, apuntando al segundo palo.

“Agarré, le pegué y por suerte entró”, dijo Almada.

La victoria en el estadio Centenario de Montevideo dejó a Argentina prácticamente clasificada al Mundial del año entrante. El equipo de Lionel Scaloni llegó a los 28 puntos después de 13 partidos, y le saca 15 unidades al séptimo Bolivia con cinco fechas por disputar.

Los seis primeros de Sudamérica acceden directamente al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El séptimo disputará un repechaje intercontinental.

La clasificación matemática de los vigentes campeones del mundo al caer. La sellaría del todo el próximo martes si suma al menos un punto cuando reciba a Brasil en Buenos Aires, o con un tropiezo de Bolivia en casa ante Uruguay. Por lo pronto, Argentina ha asegurado el repechaje.

“Cuando juegas estos partidos todavía no te viene a la mente el Mundial”, señaló Scaloni. “Esto no te permite pensar más allá de lo que estás jugando. No estamos pensando en eso, si llegamos a pasar el martes estaremos muy contentos, pero esta camiseta es partido a partido”.

Uruguay llegó a esta doble fecha como segunda en la tabla, pero la derrota del viernes dejó al equipo de Marcelo Bielsa en el cuarto sitio con 20 unidades, con la diferencia de goles permitiéndole quedar por encima de Paraguay que contabiliza la misma cantidad.

Ecuador (22) y Brasil (21) marchan en segundo y tercero lugar, respectivamente. Colombia (19) ocupa la sexta plaza.

Tanto Uruguay como Argentina saltaron a la cancha como en espejo: misma formación, la coincidencia de que sus técnicos nacieron en la misma provincia argentina — Santa Fe y con sus marcadores centrales como capitanes: José María Giménez con la Celeste y Nicolás Otamendi por los visitantes.

La Albiceleste debió resolver ausencias importantes por problemas físicos, en especial la de Messi por una dolencia en el aductor izquierdo que el astro de 37 años sufrió el fin de semana jugando para el Inter Miami. El delantero Lautaro Martínez y el central Lisandro Martínez también quedaron fuera por lesiones.

Scaloni pudo experimentar y le abrió la puerta a Giuliano Simeone como acompañante de Álvarez y Almada en el ataque.

Más necesitado de puntos, Uruguay tomó la iniciativa en el arranque y tuvo las más claras del primer tiempo. Argentina apostó al contragolpe, esperando el error del rival.

A poco del final del primer tiempo, el volante uruguayo De Arrascaeta salió lesionado y fue reemplazado por Nicolás De la Cruz.

Argentina pasó a tener más claridad en la elaboración después del descanso, mostrándose más incisivo hasta que llegó el gol de Almada.

“Salió todo muy bien hoy”, afirmó Almada. “Hicimos un gran esfuerzo, creo que fue un partido muy difícil. Pudimos ganar acá en Uruguay, que era muy difícil”.

Bielsa movió fichas importantes con la desventaja al hacer ingresar a Rodrigo Aguirre y Federico Viñas por Federico Valverde y Darwin Núñez, respectivamente.

En los descuentos, Argentina sufrió la expulsión de Nicolás González, con roja directa por una falta sobre Nahitán Nández. González había ingresado por Simeone.