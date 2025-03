Lewis Hamilton gana la pole para el sprint en China tras un decepcionante debut de Ferrari en F1

“Cometí un error, me bloqueé en la última curva,” dijo Norris. “Pero, sí, simplemente luchamos un poco más ahora, simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos. Pero, sí, nuestras dificultades con las que hemos estado lidiando se mostraron mucho más hoy. Así que nada más que eso, honestamente. Simplemente demasiados errores, y un coche demasiado difícil de conducir”.

“Estoy un poco atónito, honestamente, estoy un poco sorprendido por esto,” reconoció Hamilton. “No sabía cuándo llegaríamos a esta posición. Aunque no es la pole principal, me da una verdadera inspiración para mañana, para encontrar más rendimiento y ver si podemos competir de nuevo”.

