Cuando llegó el momento de mostrar al mundo lo que eran, les sirvieron una bola rápida por encima del centro del plato.

Y los Dodgers fallaron.

Estúpido de mí, el pensar que ya habían superado su afición a arruinar las cosas cuando ganaron la Serie Mundial la temporada pasada.

Los Dodgers han aceptado una invitación del presidente Trump para visitar la Casa Blanca el 7 de abril, la franquicia de Jackie Robinson doblando la rodilla ante fuerzas de odio similares a las que desafiaron cuando rompieron la barrera del color de su deporte.

Qué patético. Qué falta de carácter. Más que nada, qué hipócritas.

Ocho días después de su visita a la Casa Blanca, los Dodgers celebrarán el Día de Jackie Robinson. Insinuarán, si no lo dicen abiertamente, que son más que un equipo de béisbol. Se presentarán como líderes del progreso social. No les faltará razón.

Los Dodgers se están embarcando en el camino de menor resistencia, y eso no es lo que hacen los líderes. Los líderes no se acobardan ante los extremistas ignorantes, por muchos que sean. Los líderes hacen lo correcto y asumen las consecuencias.

Antes del partido inaugural de los Dodgers en casa el jueves, el presidente del equipo Stan Kasten hizo un esfuerzo poco convincente para replantear la discusión sobre el próximo viaje a la Casa Blanca.

“Esto fue algo que discutimos con todos los jugadores, todos los cuales querían ir”, dijo Kasten. “Recuerden, todos aquí crecieron queriendo ser campeones del mundo y todas las cosas que eso conlleva, y eso conlleva un brindis con champán, tonterías en el vestuario, un desfile, anillos, una invitación a la Casa Blanca. Es lo que todos asocian con ser campeones del mundo. Todo el mundo quería ir, y así lo hicimos”.

En otras palabras, a Kasten le gustaría que los Dodgers fueran tratados como un simple equipo de béisbol cuando se trata de la visita a la Casa Blanca. Qué conveniente.

Preguntado sobre la discrepancia en los valores promovidos por su franquicia y la administración Trump, Kasten respondió: “Esto [no tiene] nada que ver con la política. Para todos en esta sala, se trata de lo que obtienen como recompensa por ser campeones del mundo, llegar a la Casa Blanca. Creo que probablemente haya gente en esta sala que tenga diferentes puntos de vista sobre política. Nadie pensó que este viaje fuera sobre política, es sobre celebrar su campeonato del mundo”.

Pero se trata de política. Independientemente de las intenciones de los Dodgers, contribuir a la normalización de la retórica y el comportamiento de Trump es político. Pretender que Trump es tan inofensivo como el presidente promedio es político.

No espero que los atletas o entrenadores estén informados sobre nada fuera de sus campos de trabajo. No espero que entiendan cómo las políticas de un presidente pueden afectar a la gente común. Lo que sí espero es que los principales responsables de la toma de decisiones de una organización vean el panorama general y que individuos como Kasten asuman la responsabilidad de hacer lo correcto por el legado de los Dodgers, les guste o no a sus jugadores». Kasten no estuvo de acuerdo.

“No puedes separarme de los jugadores”, dijo. “No los dejaré hacerlo”.

Sin embargo, hay veces en que esa separación puede ser beneficiosa.

Cuando los Dodgers anunciaron planes en 2013 para organizar su primera Noche del Orgullo, la gerencia encontró resistencia en algunos rincones de la casa club. La decisión de la gerencia de pasar por encima de los jugadores ha dado lugar a que los Dodgers se ganen la reputación de ser una organización amigable con los gays.

Kasten no quería oír nada de eso.

“Pueden hacer lo que quieran sobre el tema”, dijo. He terminado de responderte, y pensé que te había dado un conjunto de respuestas bien meditadas y con frases claras en inglés. Eso es todo lo que puedo hacer por usted. Es todo lo que voy a hacer”.

Los aficionados llegan al estadio de los Dodgers antes del primer partido en casa del equipo, el jueves contra los Tigres de Detroit. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Pero, ¿apreció Kasten cómo una parte significativa de la afición de su equipo se sintió decepcionada por la decisión de aceptar la invitación de Trump?

“De cualquier manera”, dijo Kasten. “Siempre que hay política involucrada, hay aproximadamente la mitad de la base de fans que se siente de una manera y la otra mitad que se siente de otra manera. Eso ocurre en todas partes. Así somos nosotros en cuestiones políticas. No lo vemos a través de un prisma político. Lo vimos a través de la recompensa que todos estos jugadores se han pasado la vida intentando conseguir, y se lo merecen y querían hacerlo”.

Salvo que los seguidores de su equipo no están divididos al 50%. La mayoría del condado de Los Ángeles no votó por Trump, y al desafiar los deseos de la mayoría, los Dodgers han roto su contrato no escrito con una ciudad que los ha apoyado casi incondicionalmente.

Los Dodgers deben esta lealtad a la percepción generalizada de que representan a Los Ángeles y a sus residentes. Han cumplido en gran medida este acuerdo tácito, creando un ambiente en el estadio en el que personas de todos los orígenes se sienten bienvenidas, construyendo listas que reflejan la creencia de que la diversidad es una fortaleza.

Trump hizo campaña por la xenofobia en múltiples ciclos electorales. Llamó “violadores” a los inmigrantes mexicanos en 2015 al anunciar su primera candidatura presidencial. El año pasado afirmó sin fundamento que los inmigrantes haitianos comían perros y gatos. La retórica se ha traducido en decisiones políticas reales, ya que ha emitido múltiples órdenes ejecutivas dirigidas a programas de diversidad, equidad e inclusión en los sectores público y privado. Se cree que los esfuerzos de la administración contra la Diversidad y la Inclusión han desempeñado un papel en la eliminación temporal de un artículo sobre la carrera de Robinson en el Ejército de los EE.UU. del sitio web del Departamento de Defensa.

La presidencia de Trump se caracteriza por una mezquindad contraria a la visión progresista de este país. La administración parece deleitarse de manera extraña en despedir a trabajadores federales, con poca o ninguna consideración por cómo esto podría afectar a innumerables familias.

Hay una razón por la que tantos de sus seguidores se sienten traicionados. Hay una razón por la que muchos de ellos están abatidos, especialmente después de que la flexibilidad moral de los Dodgers quedara expuesta hace dos años en sus tratos con un grupo de drags al que invitaron, desinvitaron y volvieron a invitar para ser homenajeados en una ceremonia previa al partido de la noche del Orgullo.

Los Dodgers se ahorrarán a corto plazo el dolor de cabeza que supone tratar con locos de derechas partidarios de Trump, y diga lo que diga Kasten, es obvio que por eso están haciendo lo que están haciendo. Pero al hacerlo, están perdiendo lo que les dio un lugar distintivo en la historia de Estados Unidos.