‘Solo Chivas y América pueden lograrlo’: El Clásico de México Femenil cruza fronteras y llega a LA

Los equipos de la Liga MX Femenil, el Club Deportivo América y Chivas de Guadalajara, anunciaron el lunes que disputarán el Clásico Femenil de México por primera vez en Estados Unidos. El encuentro entre los equipos de los dos clubes más emblemáticos del fútbol mexicano se llevará a cabo el próximo 17 de mayo de 2025 en el BMO Stadium, la casa del Angel City FC y el LAFC.

Destacando el crecimiento exponencial del fútbol femenil en los últimos años, y el papel inspirador que juegan mujeres de todas las edades que hoy practican este deporte con mayor fuerza y visibilidad, el enfrentamiento entre las chicas de América y Chivas continúa con la tradición de rivalidad de sus contrapartes de la Liga MX.

“Para nosotras como jugadoras es un logro poder traer este partido acá y jugar en otro país”, dijo la jugadora de Chivas, Jacqueline Rodríguez, ante los medios de comunicación. “Estamos conscientes que solo dos equipos como Chivas y América pueden lograrlo, en venir. Los dos clubes tienen una gran afición acá. Ojalá puedan hacerse presente el día del juego y darles un gran espectáculo”.

El evento también contó con la participación especial de Mia Hamm, leyenda del fútbol estadounidense, dos veces campeona mundial con la selección estadounidense y copropietaria del Angel City FC, así como del actor Jaime Camil, reconocido por su apoyo incondicional al LAFC.

“Muy emocionada realmente… Cada vez que me toca venir a jugar contra Angel City FC con mi equipo a Los Ángeles, siempre hemos tenido una gran asistencia de aficionados, así que no me puedo imaginar cómo será cuando vayamos a enfrentar a Chivas”, dijo la jugadora de América, Jocelyn Orejel. “Siempre hemos tenido el apoyo de la afición y ellas tendrán la oportunidad de también sentir este ambiente. El poder traer el Clásico que vivimos en México y vivirlo”.

Como parte del espectáculo, los aficionados podrán disfrutar de una “Fiesta Futbolera” de cuatro horas antes del partido, con mariachi, comida típica como tortas ahogadas, presencia de mascotas, trofeos y muchas sorpresas más, en una celebración que busca honrar la pasión, el talento y la tradición del fútbol femenil mexicano.