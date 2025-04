Vanessa Bryant felicita a UConn por el título: ‘A Gigi le habría encantado estar allí con ustedes’

(Jessica Hill / Associated Press)

Gianna Bryant era un prodigio del baloncesto que estaba “empeñada” en jugar algún día al baloncesto en Connecticut.

Eso es lo que su padre, la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, dijo a The Times en 2019.

Kobe y Gianna Bryant estaban entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas el 26 de enero de 2020. Gigi tenía 13 años y estaba en octavo grado en ese momento.

Si hubiera terminado la escuela secundaria en cuatro años y hubiera ido a jugar para el entrenador Geno Auriemma en UConn como ella esperaba, Gianna habría sido una jugadora de primer año en el equipo de los Huskies que derrotó a Carolina del Sur 82-59 el domingo por su 12º campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA.

Vanessa Bryant rindió homenaje a su hija mientras felicitaba a Auriemma y a Connecticut en su Instagram Stories.

“A Gigi le habría encantado estar allí con ustedes”, escribió Bryant en un post que incluía un gráfico conmemorativo del primer título de los Huskies desde 2016.

Vanessa Bryant añadió un emoji de corazón y escribió: “Felicidades”.

Gianna compartía la pasión de su padre por el baloncesto y parecía haber heredado también sus habilidades. La gran leyenda de la NBA tuvo grandes elogios para las habilidades de su hija en la cancha.

“Esta”, dijo señalando a Gigi en 2019, “es otra cosa”.

Kobe Bryant entrenó al equipo de baloncesto del club de Gianna. Se dirigían a un torneo en la Mamba Sports Academy de Thousand Oaks en el momento del accidente.

A petición de Vanessa Bryant, Auriemma habló en el funeral público celebrado por Kobe y Gianna el 24 de febrero de 2020 en el Staples Center. Mencionó la primera vez que Gianna visitó el vestuario de la UConn.

“La expresión de su cara”, dijo Auriemma. “La sonrisa, la forma en que sus ojos lo asimilaban todo, lo emocionada que estaba de estar cerca, en su mente, de la realeza. ... Y lo más impresionante de ese momento fue cómo Kobe se apartó todo lo que pudo. Así que cualquiera que hiciera fotos, cualquiera que estuviera allí no sabría que se trataba de la hija de Kobe Bryant. Era su momento. Era su momento de brillar. Era su momento de experimentar todas las cosas que él ha experimentado en su vida. Él estaba siendo papá entonces; no estaba siendo Kobe Bryant. Y estaba permitiendo que Gigi fuera Gigi y no la hija de Kobe Bryant”.