John Cena continúa su tour de despedida en el evento de Money in the Bank 2025 en Los Ángeles

La WWE ha confirmado que el icónico evento Money in the Bank 2025 se celebrará el sábado 7 de junio (4 p.m. PT) en el Intuit Dome de Los Ángeles, un recinto de última generación que sirve como casa para los Clippers de Los Ángeles en la NBA.

La edición de este año no será una más, pues marcará la última participación del legendario luchador John Cena en Money in the Bank. Cena continúa de esta forma su emotiva gira de despedida que recorre todo 2025 y en el que espera tener entre 35 a 40 apariciones.

Cena anunció su retiro durante Money in the Bank 2024 en Toronto. Él ha sido una pieza clave en la historia de la WWE. Desde su anuncio, ha aparecido en eventos como Royal Rumble y WrestleMania 41, donde hizo historia al convertirse en el primer luchador en alcanzar 17 títulos mundiales, rompiendo el récord de Ric Flair. Su última lucha está prevista para diciembre de este año, cerrando una carrera de más de dos décadas que lo convirtió en ícono dentro y fuera del cuadrilátero.

Como complemento a Money in the Bank, Los Ángeles también será sede de Worlds Collide, evento que se celebrará el mismo día en el Kia Forum. Esta jornada doble de lucha promete ser una celebración sin precedentes para los fanáticos del entretenimiento deportivo.

El evento también refuerza el impacto de la WWE en el nuevo Intuit Dome, que ya hizo historia en enero con el debut de Monday Night Raw en Netflix, el cual se convirtió en el evento más lucrativo en una arena en la historia de la empresa.

Money in the Bank 2025 no solo ofrecerá espectaculares combates por los codiciados maletines, sino que también será una ocasión para rendir homenaje a una carrera de Cena que marcó a generaciones.