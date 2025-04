Share via

Así, así. Todo mejor.

Los Lakers se recuperaron de un rasguño en la rodilla en su estreno en los playoffs el martes para saltar y dar una patada en los dientes a los aturdidos Minnesota Timberwolves.

Ya, ya. No fue tan difícil, ¿verdad?

Al convertir un pavoroso Crypto.com Arena en un lugar de alegre curación, los heridos Lakers sobrevivieron a un primer corte, empataron una serie inicial y salvaron toda una temporada con una victoria por 94-85 sobre Minnesota en el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Qué diferencia hace un codo.

Un partido después de haber sido arrollados y tirados a un lado como el envoltorio de un perrito caliente por un equipo de los Timberwolves que estaba más hambriento, los Lakers empujaron y lucharon para personificar la necesidad de ganar.

Implica un gancho. Un gancho. Un golpe de gracia.

LeBron James atropellando a la gente, Austin Reaves rebotando en la gente, Gabe Vincent golpeando a la gente.

“Fuimos físicos”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, que abogó por este tipo de juego tras la paliza del primer partido. “Los playoffs requieren un nivel diferente”.

Les costó dos partidos, pero han alcanzado ese nivel, como quedó patente el martes con Rui Hachimura luchando contra una lesión en la cara que al principio requirió una máscara, hasta que la tiró a un lado y siguió luchando, sin espacio para una lesión en esta noche tan importante.

Hachimura sólo hizo cuatro tiros, pero sus 34 minutos marcaron la pauta de un partido en el que los 31 puntos de Luka Doncic parecieron una ocurrencia tardía.

“[Hachimura] ha jugado esta noche como un guerrero. Estoy seguro de que probablemente esté en la sala de rayos X ahora mismo”, dijo Redick. “Pero hizo muchas cosas realmente buenas. ... Hizo unas cuantas jugadas consiguiendo desmarques e interrumpiendo jugadas ... algunas jugadas en el aro que no aparecen en el marcador, pero estuvo impresionante”.

Sólo el 7% de los equipos de la NBA que han ido perdiendo por dos a cero han ganado esa serie de siete partidos, y los Lakers jugaron como esa estadística, golpeando a Minnesota en casi el opuesto exacto de la pesadilla que fue tres días antes.

El escolta de los Timberwolves Donte DiVincenzo embiste a Gabe Vincent, de los Lakers.

El sábado, los Timberwolves habían ganado sorprendentemente el partido inaugural de los playoffs por 22 puntos. El martes, los Lakers les superaron en 22 puntos en los primeros 16 minutos y apenas volvieron a ser cuestionados seriamente.

El sábado, Naz Reid, de Minnesota, anotó seis triples y 23 puntos. El martes, no encestó hasta el último cuarto y acabó con nueve puntos.

El sábado, Jaden McDaniels, de Minnesota, anotó 25 puntos. El martes, encestó tres veces.

El sábado, parecía que los Timberwolves podían ganar esta serie, o al menos llevarla a seis o siete partidos. El martes, no tanto, con los Lakers mostrando su claro dominio en todas las áreas, respaldados por una afición legendariamente ruidosa en primavera que anualmente sacude, traquetea y rueda.

La serie viajará a Minnesota para jugar el viernes y el domingo, momento en el que los Lakers tendrán todo bajo control.

Los aficionados agitaban toallas blancas de recuerdo a última hora de la noche del martes, pero estaba claro que los Timberwolves eran los que estaban en plena rendición.

“Creo que nos fijamos en lo que no hicimos tan bien, que fueron muchas cosas en el Juego 1”, dijo James. “Nos lo tomamos a pecho, nos responsabilizamos los unos a los otros, hacemos los ajustes y hemos tenido una mejor salida esta noche. Y ahora tenemos que ser aún mejores el viernes”.

Hubo otra diferencia notable entre el primer partido y el segundo, y tuvo que ver con el color de la cara de Redick.

El Laker Rui Hachimura llevó esta máscara sólo un rato en el segundo partido.

El sábado, el entrenador novato de los Lakers había sido cuestionado públicamente tras la derrota inicial nada menos que por Magic Johnson, que tuiteó: “El entrenador JJ Redick hizo un gran trabajo toda la temporada, pero no hizo un buen trabajo en el primer partido. Los Lakers se quedaron parados en ataque, jugaron demasiado baloncesto uno contra uno y él no hizo los ajustes necesarios”.

El martes, el temple de Redick se puso a prueba directamente durante los dos únicos momentos en los que el resultado parecía remotamente dudoso.

La primera fue a mediados del tercer cuarto, cuando los Timberwolves se aprovecharon de la confusión de los Lakers para acercarse a 11 puntos. Un Redick gritón pidió tiempo muerto y se lanzó a una profana perorata captada por las maravillas de la televisión nacional.

Sí, estaba enfadado, con una rabia que le puso la cara roja.

“Sí, he hecho eso en un partido un puñado de veces en seis partidos de pretemporada, 82 de temporada regular”, dijo Redick. “No es algo que quisiera hacer. No es algo con lo que me sienta cómodo. Pero creo que esta noche se trataba más de volver a encender ese botón de urgencia”.

Los Lakers podrían haberse derrumbado bajo la presión interna. Pero resulta que el enrojecido Redick sólo les hizo más duros.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, gritó a su equipo, y pareció encender un fuego bajo ellos en el segundo partido.

Tras el tiempo muerto, aumentaron su defensa y afinaron su ataque. Doncic encestó un tiro desde el banco, Dorian Finney-Smith encestó un triple, James encestó un tiro posterior y Doncic encestó dos triples para aumentar rápidamente la ventaja hasta los 20 puntos.

Fueron brevemente desafiados de nuevo en el cuarto trimestre, cuando su ofensiva volvió a ser descuidada - dos violaciones consecutivas del reloj de tiro - y los Timberwolves empujaron a un solo dígito, lo que llevó a Redick a pedir otro tiempo muerto con 6:16 restantes.

Una vez más, un gran tiro para el novato. Y una vez más, conectó. Redick habló, su equipo respondió, James anotando una bandeja tras un pase ingenioso de Reaves, James recibiendo una carga, Reaves luchando por una bandeja, James con un robo y una bandeja, los Lakers ganando por 11 en los minutos finales, todo el estadio de pie y gritando, amenaza frustrada, partido terminado.

A continuación, el tercer partido, con los Timberwolves superados en número de hombres contra un equipo emergente de los Lakers que por fin se está dando cuenta de su propia fuerza.

“Entrar en Minnesota va a ser una guerra»”, dijo Doncic.

Una para la que los Lakers ya están preparados.

O, en palabras de Ric Flair, animador de la media cancha antes del partido del martes:

“¡WOOOO!”