Análisis: Otra pelea desigual de Canelo, ¿será lo mismo ante Crawford? 

Antes del último asalto de la horrenda contienda entre Saúl Álvarez y el cubano William Scull, el consejero árabe Turki Alalshikh, jefe que encabeza la Temporada de Riad y la Autoridad General de Entretenimiento saudí, se paró para pedir más acción en un duelo que no había cumplido las expectativas. Era la primera contienda de cuatro que había firmado con la estrella mexicana y había resultado en un fiasco.

Canelo (63-2-2, 39 KOs) persiguió por todo el ring a Scull (23-1, 9 KOs), quien subió con toda la intención de sobrevivir y cosechar la mayor bolsa de su carrera, como lo han hecho una gran lista de rivales que han enfrentado a Álvarez en los últimos años. Sin embargo, este combate se vio como un robo a mano armada, debido al pobre espectáculo brindado.

El duelo del domingo en la mañana en Arabia Saudita fue el primero de un acuerdo de cuatro peleas y $400 millones para Canelo, incluyendo el compromiso que fue anunciado poco después de la decisión unánime: el 12 de septiembre Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el Allegiant Stadium, con capacidad para 72,000 aficionados, en Las Vegas.

Después de la contienda, expertos y aficionados se quejaron del pobre espectáculo que se vio en Riad, y probablemente el mismo Alalshikh se ha comenzado a cuestionar si toda está inversión multimillonaria en el boxeo valdrá la pena, pues la velada del viernes en Nueva York, en la que Rolando Romero venció a Ryan García, fue un festival de bostezos. El triunfo de Romero sobre García fue la tercera pelea con menos golpes desde la era de CompuBox, un sistema sofisticado de estadísticas de la época moderna del boxeo.

El duelo en Riad no cantó malas rancheras.

“Por eso no me gusta pelearle a ese tipo de peleador, solamente vienen a sobrevivir por 12 asaltos. Espero que el 12 de septiembre se dé otro tipo de peleas”, dijo Canelo en la entrevista sobre el ring. “Para mi es una pelea aburrida, no vienen a pelear, odio ese tipo de peleadores”.

Canelo lanzó un total de 152 golpes, en los que conectó 56, 40 de ellos al cuerpo. Scull lanzó 293 y conectó 55, para un total de solamente 111 golpes conectados entre ambos pugilistas en toda la contienda.

“Esta pelea realmente fue aburrida”, publicó Edgar Berlanga, quien en septiembre tampoco representó un peligro importante ante Canelo.

En la transmisión de DAZN, el excampeón del mundo Daniel Jacobs, quien perdió en 2019 ante Canelo, también le echó la culpa al mexicano del pobre espectáculo.

“También tenemos que pedirle cuentas a Canelo por ser el peleador que es y dejar que este hombre tome el control de algún modo”, dijo Jacobs. “Dejó que este hombre corra y no cortó el ring y dejó que hiciera una pelea aburrida. Este es el estilo de este peleador, ya lo sabíamos. Canelo hizo un buen trabajo, pero podía haber hecho otro tipo de presentación”.

Pero, ¿cuáles son los argumentos de que el duelo ante Crawford será más entretenido?

Crawford ha dicho que un enfrentamiento ante Canelo sería un premio para su carrera, en lo económico, pues él mismo hace unos años dijo que el mexicano, que ha peleado en semipesado, es muy grande físicamente para él.

Crawford, quien ha sido campeón indiscutible en las 140 y 147 libras, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del pugilismo actual y en nivel boxístico está a la altura de Canelo; sin embargo, tendrá que subir dos divisiones, de 154 libras a 168, para retar al mexicano en una contienda que está diseñada para cautivar audiencias y desafiar la lógica.

Crawford solamente ha tenido una pelea en su carrera arriba de las 147 libras. Crawford, de 37 años, peleó en 154 libras en agosto de 2024 al vencer apretadamente a Israel Madrimov en Los Ángeles y ganar el título, pero esa pelea fue apretada y algunos expertos vieron ganar a su rival. Eso despertó varias dudas sobre el desempeño de Crawford en divisiones por arriba de las 147 libras.

“Es una pelea muy dispareja, Crawford es un gran boxeador, pero no tiene nada que hacer en ese peso. Crawford lo está haciendo por el dinero, pero Canelo lo va a noquear”, dijo Julio César Chávez cuando fue entrevistado por Fight Hub TV.

La cita podría ser muy similar a la de Amir Khan ante Canelo, en la el inglés estaba dando una buena pelea, hasta que se topó con una pared que le hizo recordar que las divisiones de peso están ahí por alguna razón. Así como Canelo no pudo con Dmitry Bivol en peso semipesado en 2022, así será la diferencia de peso de Crawford ante Canelo y no sería extraño ver a Crawford ajustando su estilo para no terminar como Khan en 2016.

La velada de Canelo y Crawford será promovida por Alalshikh y Dana White, presidente de UFC, en una nueva compañía llamada TKO. Al igual que las últimas contiendas del Canelo, el compromiso tiene muchas probabilidades de que sea desigual, debido a que Crawford lo ha ganado todo y no tiene necesidad de arriesgar su salud. Canelo tiene un récord de 10-0 peleando en supermediano y las veces que ha perdido han sido ante rivales que no corren tanto como Scull.

“Crawford es otra pelea. Los estilos hacen peleas. El estilo cubano fue aburrido y es lo que él (Scull) utiliza para ganar y ganar campeonatos. Crawford es un monstruo, es una bestia, pero me preocupa que Crawford no tenga la fuerza para absorber y dar”, dijo Jacobs en la transmisión.

Crawford ha cosechado títulos a base de un estilo que combina técnica y agresividad, así como un contragolpe espectacular y habilidad para descifrar a sus rivales como pocos.

“En septiembre voy a demostrar de qué se trata la grandeza”, dijo Crawford en entrevista sobre el ring para luego hacer el careo ante Álvarez, al que él mismo ha calificado como uno de los mejores boxeadores de la historia.

El anticipo a la contienda aumentará con el paso del tiempo de cara al duelo en septiembre en Las Vegas, pero la gente no debería de sorprenderse si vemos otro pleito desigual. Al igual que la pelea del domingo en Arabia Saudita, todo indica que no será una pelea pareja, algo que ya es costumbre en las veladas del Canelo en los últimos años, ya sea en Arabia Saudita o en cualquier parte del mundo.