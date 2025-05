La defensa de Weinstein presenta a sus testigos; se desconoce si él subirá al estrado

Después de cinco semanas de testimonios de las acusadoras de Harvey Weinstein y otros testigos de la fiscalía en su nuevo juicio por delitos sexuales, su defensa ha comenzado a presentar sus propios testigos. Sin embargo, no está claro si el exjefe de estudio será uno de ellos.

Weinstein, de 73 años, debe decidir en los próximos días si testificará. Si lo hace, sería un giro notable —y potencialmente arriesgado desde el punto de vista legal— en la saga de años del otrora magnate de Hollywood convertido en paria del movimiento #MeToo contra el acoso sexual.

Está siendo juzgado nuevamente por cargos de violación y agresión sexual porque el tribunal más alto de Nueva York anuló su condena de 2020. Él niega las acusaciones, y sus abogados sostienen que cualquier cosa que haya ocurrido entre él y sus acusadoras fue consensuada.

Anuncio

Sus abogados comenzaron a llamar a testigos el miércoles por la tarde, comenzando con un médico-farmacéutico que declaró sobre un medicamento que surgió en el testimonio.

El jueves, los jurados escucharon a Helga Samuelsen, quien compartió un apartamento en Nueva York en el otoño de 2005 con Kaja Sokola, una de las acusadoras de Weinstein. Sokola alega que Weinstein la forzó a practicarle sexo oral al año siguiente, después de una serie de avances no deseados que comenzaron cuando ella era una modelo de moda de 16 años en 2002.

Sokola dijo a los jurados hace semanas que nunca pasó tiempo con Weinstein en el apartamento donde ella y Samuelsen se quedaban. Pero Samuelsen testificó el jueves que una noche sonó el timbre, Sokola respondió y allí estaba Weinstein.

Samuelsen recordó que él y Sokola entraron en un dormitorio, cerraron la puerta y salieron aproximadamente media hora después, cuando Sokola despidió a Weinstein. Samuelsen dijo que nunca habló con Sokola sobre la visita.

“Creo que en realidad elegí no hacerlo”, dijo Samuelsen, quien entonces era asistente de fotógrafo.

Habiendo conocido brevemente a Weinstein en el verano de 2005, más tarde buscó su ayuda mientras intentaba lanzar una carrera musical. Él hizo algunas presentaciones e invitó a Samuelsen a escribir una banda sonora para una película que nunca se usó, y ella formó un acto de cabaret en el área de Nueva York alrededor de 2019 con una mujer cercana a él. Samuelsen ahora trabaja en seguros en su natal Dinamarca.

Durante la fase de la fiscalía en el juicio, los abogados de Weinstein hicieron muchas preguntas destinadas a sembrar dudas sobre la credibilidad y precisión de lo que los jurados estaban escuchando de los testigos de la fiscalía, particularmente de las tres acusadoras de Weinstein en el caso: Sokola, Miriam Haley y Jessica Mann.

Las tres mujeres intentaban construir carreras en el mundo del espectáculo y dicen que él se aprovechó de ellas ofreciéndoles perspectivas de trabajo. Mann alega que él la violó en 2013. Haley, al igual que Sokola, acusa a Weinstein de realizarle sexo oral por la fuerza en 2006.

Weinstein no testificó en su juicio original. Muchos acusados no lo hacen, es un derecho constitucional. Se les dice a los jurados que no pueden considerar ese silencio en contra de los acusados y que corresponde a los fiscales probar su caso; los acusados no necesitan probar nada. Si los acusados suben al estrado, se exponen a un interrogatorio incisivo por parte de los fiscales.

Por lo general, The Associated Press no revela el nombre de personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Sokola, Mann y Haley han dado su permiso para ser identificadas.