Roberto Carlos sobre el Mundial de Clubes: ‘El fútbol se ha ampliado y me gusta más ahora’

El histórico lateral brasileño Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil, será el embajador del club Merengue durante la edición 2025 del Mundial de Clubes que se disputará este verano en Estados Unidos.

Desde su rol institucional, el exjugador celebró la evolución del torneo y el nuevo formato que reúne a más equipos de todo el mundo. El torneo se jugaba con anterioridad con menos equipos y más seguido, sin embargo, empezando desde este año, el torneo se jugará muy similar al Mundial de selecciones, una vez cada cuatro años por un mes.

“El fútbol cada año evoluciona, mejora muchísimo”, dijo Roberto Carlos a LA Times en Español durante una videollamada durante una visita a Miami a los estudios de TUDN, por donde se transmitirán los juegos de la justa mundialista.

Anuncio

“Estoy feliz con esta nueva idea del presidente [Gianni] Infantino y su gente para cambiar un poco el formato. Ya estamos acostumbrados al anterior y ahora, nada mejor que traer más clubes a la competición y al mismo tiempo crecer a nivel mundial”.

Con 32 equipos clasificados, el renovado Mundial de Clubes se jugará en 12 sedes en estadios estadounidenses, y para el brasileño, eso no representa una carga excesiva para los futbolistas para la competencia que inica el 15 de junio.

La final del torneo se disputará el domingo, 13 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Los otros estadios que albergarán los encuentros son: Hard Rock Stadium (Miami), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), TQL Stadium (Cincinnati), Bank of America Stadium (Charlotte), Rose Bowl (Pasadena), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington D.C.).

“Se llama Mundial de Clubes y ahí está el Mundial de selecciones, entonces creo que está bien ese tiempo”, comentó. “Es un mes, hay tiempo de preparación para los equipos, los viajes no son tan lejos, los jugadores van a disfrutar de todo esto”.

Roberto Carlos vivió el torneo en sus primeras versiones con el Real Madrid, cuando el evento enfrentaba al campeón de Europa contra el de Sudamérica. Aquellas finales tenían un sabor especial, pero para él, el formato actual representa un avance.

“Soy de la época antigua del Mundial de Clubes”, recordó. “Fue una época muy importante. Fueron finales muy bonitas porque eran equipos muy [similares]. Hoy en día hay más equipos, más calidad y más dificultad porque el fútbol se ha ampliado. Me gusta más ahora porque puedes jugar en más países y es más diverso”.

La eliminación reciente del Real Madrid de la Champions League y la derrota del pasado fin de semana en el El Clásico de La Liga a manos del Barcelona, caló hondo en la afición madridista, sin embargo, el exjugador brasileño dijo que las aspiraciones del Real Madrid aún siguen siendo serias de lograr el título.

“Con las mismas ganas de siempre, jugar y ganar. El Real Madrid siempre entra al campo solo para ganar. No siempre se puede ganar, pero seguro que vamos a prepararnos bien para ganar las competiciones”.

También se refirió a posibles rumores sobre fichajes o salidas en el club blanco. Aunque es parte activa del entorno institucional, el exfutbolista prefirió mantenerse al margen: “Salen tantas noticias que al final no sé. Yo estando dentro del club, no he hablado con nadie, no sé qué está pasando y hay que esperar”.

Respecto a los favoritos para esta primera edición del nuevo formato, Roberto Carlos mencionó al Manchester City como un rival de cuidado, a pesar de su temporada irregular.

El City es el actual campeón del Mundial de Clubes. En la Liga Premier de Inglaterra, ocupan la cuarta posición en el campeonato con 65 puntos, muy lejos del líder Liverpool que tiene 83 unidades.

“El Manchester City no ha hecho una grandísima temporada, pero puede ser uno de los favoritos. Al final, todos los equipos que llegan, por ser la primera edición, van a jugar a ganar y al mismo nivel”.

Y no dejó fuera al astro argentino Lionel Messi, quien disputará el torneo con el Inter Miami, uno de los equipos anfitriones junto al Sounders de Seattle.

“Que disfruten, que jueguen bien, que seguramente harán grandísimos partidos… Seguramente Messi tendrá un buen torneo con su equipo”, afirmó el legendario jugador.