¿Ha llegado finalmente el tiempo de Pato O’Ward en la Indy 500?

Share via

Share via Close extra sharing options

Han pasado 12 meses desde que el piloto de Arrow McLaren, Pato O’Ward, probó probablemente la derrota más grande de su carrera: lideraba la competencia hasta la última vuelta en el Indy 500, cuando fue superado por Josef Newgarden, de Team Penske.

Esa tarde, O’Ward lloró amargamente tras volverse a negar la victoria máxima en una pista en la que ha tenido buenos resultados. En sus tres presentaciones previas en la Indy 500, el originario de Monterrey, México, ha obtenido dos segundos lugares, en 2022 y 2024, así como $3.16 millones en ganancias.

O’Ward entrará como el ligero favorito para conquistar la Indy 500 cuando participe por sexta ocasión en la edición 109 de la Indianapolis 500 del domingo (9:45 a.m. FOX, FOX Deportes, INDYCAR Radio Network).

El otro gran contendiente el domingo es el español Álex Palou, de Chip Ganassi Racing. El nacido en San Antonio de Vilamajor, actual campeón defensor de la IndyCar Series, ha ganado cuatro de las cinco carreras de la temporada, aunque nunca ha conquistado las 500 millas de Indianápolis.

Anuncio

Para muchos, O’Ward no solo es el favorito en lo deportivo pero también en el aspecto sentimental, pues ha demostrado que se puede levantar de diferentes descalabros y disputar los primeros puestos. O’Ward terminó la temporada pasada en quinto puesto, con tres victorias y seis Top 5. En la actualidad es cuarto en la tabla de posiciones con dos Top 5 y una pole.

“Es el hambre de ganar, poder regresar y tener otra oportunidad. Me encanta lo que hago, yo adoro mi trabajo”, dijo O’Ward en entrevista con LA Times en Español sobre su resiliencia de cara a la carrera del domingo.

Esta semana, el regiomontano decidió preparar pozole y quesadillas para su equipo.

Pato O’Ward, de México, al frente en el centro, es consolado por un miembro de su equipo después de terminar segundo en la carrera de autos de las 500 millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway, el domingo 26 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Photo/Darron Cummings)



(Darron Cummings / Associated Press)

“Yo vivo, respiro y duermo con las carreras”, dijo O’Ward en una semana en Indianápolis en la que él acostumbra tratar de evitar el ajetreo y concentrarse en la victoria.

“Este ha sido un objetivo que ha estado viviendo bastante en mi cabeza por muchos años”, añadió O’Ward, quien calificó con 232.098 mph en el óvalo de 2.5 millas, y entrará en la primera fila este domingo, el primer mexicano en lograrlo en Indy 500.

El piloto del auto Nº 5 tiene siete victorias en IndyCar Series y está lejos de ser aquel muchacho inexperto que daba entrevistas tímidamente en las citas con la prensa.

Anuncio

El piloto mexicano Pato O’Ward habla con un sombrero de charro puesto, tras ganar la carrera de la IndyCar en Milwaukee, el sábado 31 de agosto de 2024 (AP Foto/Jenna Fryer) (Jenna Fryer / Associated Press)

Además del trabajo duro de su equipo, otra de las razones del éxito de O’Ward ha sido el círculo pequeño en el que se maneja.

“Para la gente de afuera es difícil que les demos la bienvenida porque a mí me gusta tener las cosas bastante cerradas”, declaró O’Ward, cuya mayor parte de su equipo está compuesto por familiares. “Es gente que confías en ellos con los ojos cerrados y siempre sabes que hacen lo mejor por ti”.

Hoy en día, O’Ward es uno de los rostros principales de la serie, con miles de aficionados de todo el mundo portando camisetas con su nombre para apoyarlo en un estadio que ya ha vendido cada uno de sus 250,000 asientos, a pesar del drama que rodea al equipo ganador del año pasado.

Team Penske ha estado en el foco de la atención en los últimos días después de que fuera castigado por utilizar acentuadores modificados, lo que le resultó en inspecciones técnicas reprobadas el domingo pasado. El equipo fue declarado culpable de rellenar y alisar las costuras del acentuador trasero, una pieza que es estándar para todos los equipos y que, por tanto, no puede modificarse.

Al escuchar la noticia, O’Ward monstró su frustración, mientras que el ganador de la temporada pasada, Newgarden, tendrá que empezar desde el fondo del emparrillado después de que Team Penske fuera penalizado. IndyCar anunció el lunes castigos a Team Penske al ubicar a Newgarden y Will Power en los últimos puestos de inicio de la carrera, así como multas de $100,000 por cada auto que reprobó las inspecciones.

Anuncio

El auto de Team Penske, con el que Newgarden ganó en 2024, se encuentra ahora en el renovado Museo IMS y cuenta con un atenuador trasero modificado similar al que se vio el domingo en Indianápolis y que resultó en los castigos. Además, se han publicado fotos de la carrera del año pasado en las que el Chevrolet Nº 2 del equipo Penske parece tener esas mismas modificaciones.

“De cara a lo que queda de semana y a la carrera de este fin de semana, haremos todo lo posible para dejar claro que no sólo se trata de las mejores carreras del planeta, sino de carreras en las que ganan los mejores en condiciones totalmente justas”, publicó en un comunicado el presidente de Indycar, J Douglas, Boles.

Tras conocerse los castigos, el dueño de Team Penske, Roger Penske, despidió a tres directivos de ese equipo: el presidente Tim Cindric, el director en jefe Ron Ruzensky, y el gerente general Kyle Moyer.

Roger Penske es dueño de la IndyCar Series por medio de Penske Entertainment Group, además de ser dueño de Indianapolis Motor Speedway, sede de la Indy 500, creando más cuestionamientos sobre las percepciones de conflicto de interés que eso deja en la carrera del domingo y en la IndyCar Series.

Palou quiere ganar por primera vez en el óvalo

Alex Palou, de España, posa para una foto después de clasificarse para las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, el sábado 17 de mayo de 2025. (AP Photo/Dave Parker)



(Dave Parker / Associated Press)

Palou, conocido por su calma, consistencia y tranquilidad en las pistas, aún no sabe lo que es ganar la Indy 500. A pesar de tener cuatro victorias en las primeras cinco carreras de la temporada, algo que ha sido comparado a las cuatro victorias al hilo del legendario A.J. Foyt en 1964, Palou no está satisfecho y quiere lograr un triunfo “que le cambie la vida”.

Anuncio

Palou logró un segundo lugar en 2021 en la Indy 500 y tiene ganancias de $2.8 millones en esa carrera.

“Obviamente, es la única carrera que sé y que todos sabemos que cambia la vida de un piloto. Este año he ganado cuatro y no me ha cambiado la vida”, explicó Palou, de 28 años, a LA Times en Español. “En cambio, ganar la de este fin de semana, las 500 millas, creo y sé que cambia la vida de los pilotos que la consiguen ganar”.

El ganador de los campeonatos de IndyCar de 2021, 2023 y 2024, clasificó con 231.378 mph con su Nº 10 de Chip Ganassi Racing, para arrancar el domingo en el puesto sexto del emparrillado.

En la actualidad, el español dijo estar pasando por el mejor momento de su carrera, no solamente en el deporte, sino también en su vida personal, pues goza de los 18 meses de su primera hija, Lucía, nacida en 2023.

“Es más difícil, es mucho más trabajo y es imposible tener una buena estrategia para ganar esa competición porque cada día cambia”, dijo Palou sobre cuidar a su hija. “Pero nada ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Las sensaciones que hay cuando sonríe, cuando me abraza o cuando me dice alguna cosa. Ahora tiene 18 meses, pero igualmente empieza a decir ‘papá’ y empieza a decir cosas y es increíble”.

Alex Palou, delante a la izquierda, besa su trofeo mientras celebra con el dueño del equipo Chip Ganassi, delante a la derecha, después de ganar su tercer campeonato de IndyCar en cuatro años el domingo 15 de septiembre de 2024, en Nashville Superspeedway en Lebanon, Tennessee (AP Photo/Mark Humphrey).



(Mark Humphrey / Associated Press)

Anuncio

A pesar de ganar el segundo campeonato al hilo, Palou ha dicho que su equipo ha seguido con el mismo ritmo intenso.

“Yo diría que básicamente eso es el gran trabajo del equipo y que después de ganar el campeonato no se haya relajado nadie. Eso es lo que más impresiona que haya sido al revés, si no que hayan puesto incluso más esfuerzo que lo que habían puesto en 2024”, dijo Palou.

Palou también le ha dado mucho crédito a su padre, quien ha sido su mecánico desde que inició en kart.

“Obviamente, es la única carrera que sé y que todos sabemos que cambia la vida de un piloto. Este año he ganado cuatro y no me ha cambiado la vida” — Alex Palou, piloto de IndyCar, sobre la diferencia de ganar la Indy 500 y otras carreras

“Pasamos muchísimas horas juntos y muchísimos momentos muy malos, muy duros y también muchos buenos, pero al final ha sido la persona que. Me ha enseñado a ir rápido, a frenar más fuerte, a tener más velocidad en mitad de curva y también a cómo levantarme después de algún momento malo”, expresó Palou.

Palou fue el primer español en conquistar un campeonato de IndyCar en 2021 y quiere seguir inspirando a las futuras generaciones de pilotos españoles, al comprobar que no solamente se puede llegar a este circuito, sino también triunfar.

Anuncio

El novato Robert Shwartzman, de Prema Racing, tendrá su primera carrera en la Indy 500 y lo hará desde la pole position. Es la primera vez que un debutante logra la pole position de las 500 millas desde 1953. Takuma Sato, dos veces ganador de la carrera, se unirá a Shwartzman y O’Ward en la primera fila.