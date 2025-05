Toluca vence a América, es campeón de la Liga MX después de 15 años y evita el tetracampeonato

Alexis Vega (9), de los Diablos del Toluca, celebra el segundo gol de su equipo desde el punto penal frente a las Águilas del América, durante el partido de vuelta de la Final de la Liga MX, celebrates scoring his side’s 2nd goal from the penalty spot against America during the Mexican soccer league second leg final match at Nemesio Diez stadium in Toluca, Mexico, Sunday, May 25, 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

(Fernando Llano / Associated Press)