Cuatro aficionados del Liverpool gravemente heridos tras atropello masivo. El sospechoso actuó solo

Un hombre británico de 53 años que hirió a 65 personas al embestir su vehículo contra una multitud de aficionados de Liverpool que celebraban el campeonato de la Liga Premier de su equipo quedó arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, informó la policía el martes.

El conductor también estaba detenido bajo sospecha de conducción peligrosa y conducir bajo los efectos de las drogas, comentó la superintendente jefe de detectives Karen Jaundrill.

Unas 50 personas fueron atendidas en hospitales y 11 permanecían internadas en condición estable, informó la policía.

El conductor logró eludir los bloqueos policiales siguiendo a una ambulancia que se apresuraba a atender a una persona que sufría un ataque al corazón.

La policía de Merseyside dijo que no maneja el incidente como terrorismo y no busca a otros sospechosos. La fuerza no ha identificado al conductor arrestado. La policía británica no suele dar el nombre de los sospechosos hasta que son acusados.

El incidente ensombreció una ciudad que ha sufrido tragedias gemelas vinculadas al equipo de fútbol y provocó expresiones generalizadas de conmoción, tristeza y apoyo.

“Es verdaderamente devastador ver que lo que debería haber sido una celebración alegre para muchos podría terminar en circunstancias tan angustiosas”, afirmó el Rey Carlos III en un comunicado durante una visita a Canadá. “Sé que la fortaleza del espíritu comunitario por la que su ciudad es conocida será un consuelo y apoyo para quienes lo necesiten”.

Water Street, cerca del río Mersey en el corazón de la ciudad, fue acordonada con cinta policial, y se había erigido una carpa azul en la carretera salpicada de latas, botellas y banderas del Liverpool.

Cuatro de los heridos son niños, dijo el portavoz del servicio de ambulancias Dave Kitchin.

Un niño estaba entre las cuatro víctimas atrapadas bajo la furgoneta que fue levantada por los bomberos para liberarlos.

Cientos de miles de habitantes de Liverpool abarrotaron las calles de la ciudad portuaria en el noroeste de Inglaterra el lunes para celebrar que el equipo ganó la Premier esta temporada, igualando el récord de 20 títulos de primera división.

Cuando el desfile estaba terminando, una furgoneta se metió en una calle acordonada justo fuera de la ruta del desfile y se lanzó contra el mar de aficionados envueltos en sus bufandas rojas del Liverpool, camisetas y otros recuerdos. Un video en las redes sociales mostró a la furgoneta golpear a un hombre, lanzándolo por el aire, antes de desviarse hacia una multitud más grande, donde abrió un camino a través del grupo y empujó cuerpos a lo largo de la calle antes de detenerse.

“Fue extremadamente rápido”, dijo Harry Rashid, quien estaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas cuando la furgoneta pasó junto a ellos. “Inicialmente, solo escuchamos el pop, pop, pop de personas siendo derribadas del capó de un coche”.

Rashid dijo que la multitud cargó contra el vehículo detenido y comenzó a romper ventanas.

“Pero luego volvió a pisar el acelerador y simplemente arremetió contra el resto de ellos, simplemente siguió adelante”, dijo Rashid. “Fue horrible. Y podías escuchar los golpes mientras pasaba sobre la gente”.

La policía identificó rápidamente al sospechoso como un hombre blanco local para evitar que la desinformación inundara las redes sociales, dijo Rotheram.

Rotheram dijo que la policía actuó adecuadamente para frenar la especulación en línea sobre la persona responsable, ya que rápidamente se propagaron rumores falsos en línea sobre otro incidente.

“Las redes sociales son una alcantarilla”, dijo, refiriéndose a las conjeturas y desinformación. “Estaba diseñado para agitar. Estaba diseñado para dividir. El mensaje de odio no tiene cabida aquí”.

El verano pasado, un adolescente en la cercana ciudad de Southport mató a tres niñas en un ataque con cuchillo en una clase de baile e hirió a otras diez personas, incluidos dos adultos. Un nombre falso del sospechoso se difundió en las redes sociales y la gente decía que era un solicitante de asilo. En realidad había nacido en el Reino Unido. Los disturbios se extendieron por Inglaterra e Irlanda del Norte, con ataques a musulmanes y refugiados en hoteles para solicitantes de asilo, y duraron aproximadamente una semana.

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba consternado por la tragedia al tiempo que elogiaba la valentía de los rescatistas y decía que los pensamientos del país estaban con la ciudad y su gente.

“Escenas de alegría se convirtieron en horror y devastación absoluta “, dijo Starmer el martes. “Liverpool está unida y todo el país está con Liverpool.”