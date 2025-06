El LA Galaxy rompe racha de 16 partidos sin ganar y despierta de su pesadilla... temporalmente

El LA Galaxy logró su primera victoria en la temporada 2025 de la MLS al vencer 2-0 al Real Salt Lake el sábado, en el Dignity Health Sports Park. Los goles fueron anotados por Lucas Sanabria y Joseph Paintsil, brindando un respiro a un equipo que ha enfrentado una de las peores campañas en su historia.

La victoria ante Real Salt Lake representa un alivio para el actual campeón defensor de la liga estadounidense, que había acumulado una racha de 16 juegos sin victorias en la temporada regular y que no ha demostrado mucha resistencia. Esta racha sin victorias no solo es la peor en la historia del club, sino también la más larga para cualquier equipo al iniciar una temporada en la MLS.

Mantengan las alarmas prendidas, pues aunque el LA Galaxy haya conseguido su primera victoria de la temporada ante el Real Salt Lake, no es indicio de una mejora, simplemente se le ganó a otra escuadra que también pasa por su propia crisis y es uno de los peores equipos del Oeste.

“Definitivamente. Ha sido difícil conseguir la primera victoria. De nuevo, no creo que hayamos jugado horriblemente durante la mayor parte de la temporada; simplemente no hemos podido convertir los esfuerzos en victorias”, dijo el entrenador del LA Galaxy, Greg Vanney. “He visto equipos jugar peor y sacar resultados, y eso ha sido difícil de aceptar. Estoy orgulloso de estos muchachos porque se mantuvieron firmes, hoy lucharon y se comprometieron durante los 90 minutos”.

Lucas Sanabria abrió el marcador a los 17 minutos del encuentro, y Joseph Paintsil amplió la ventaja en la segunda mitad a los 55 minutos, consolidando así una victoria que les permite despertar de la pesadilla que ha sido esta temporada.

“Siento un gran alivio porque es algo que siempre quise. Ahora que lo he logrado, solo le doy gracias a Dios por lo lejos que ha llevado a este equipo y por haber conseguido mi gol en mi segunda temporada”, dijo Paintsil. “Fue realmente grandioso y emocionante, y ahora esperamos seguir luchando y ver qué sucede. El enfoque principal es ayudar al equipo y que el equipo consiga los tres puntos. Esto no es un juego individual. Para mí, si no marco o no doy una asistencia, pero el equipo gana, eso es lo más importante. Y luego, a partir de ahí, nos unimos como uno solo, y lo individual llega después. Al final, también nos destacamos cuando trabajamos y ganamos como equipo”.

Matheus Nascimento recibió un pase por la izquierda y dejó correr el balón entre sus piernas antes de cortar hacia atrás y asistir a Sanabria, quien definió con calma al fondo de la red.

Para la segunda anotación, Gabriel Pec filtró un pase por la banda izquierda, dejando a Paintsil detrás de la defensa visitante. Paintsil recortó hacia adentro y disparó con potencia al ángulo superior derecho.

Aunque el triunfo le da un respiro al conjunto galáctico, esta victoria podría ser un espejismo, pues el RSL llegaba con seis partidos sin ganar desde el 26 de abril.

Con el resultado, el LA Galaxy mantiene su hegemonía como local frente al Real Salt Lake: nueve partidos consecutivos sin perder en casa (5 victorias, 4 empates) desde 2017.