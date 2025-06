Tyler Adams y las críticas a EEUU: ‘No hablamos de eso internamente’

El volante Tyler Adams asegura que la selección de Estados Unidos hace caso omiso de las críticas de exjugadores del equipo.

Landon Donovan y Clint Dempsey, quienes comparten el récord de goles de la selección con 57 cada uno, sobresalen dentro de los que han fustigado al actual plantel, sumido en una mala racha en la antesala de la Copa Oro de la CONCACAF.

“No hablamos de eso internamente como grupo. El ruido exterior es el ruido exterior. Creo que necesitamos enfocarnos en lo que debemos hacer como grupo y seguir construyendo”, manifestó Adams, entrevistado el miércoles por The Associated Press.

Anuncio

Christian Pulisic, el principal referente del equipo nacional, no fue tomado en cuenta para la Copa Oro para darle descanso tras disputar alrededor de 120 partidos con su club AC Milan y la selección en dos temporadas.

“Ya fuera la Copa Oro, ya fuera la Copa (América), ya fuera la Copa Confederaciones, ya fuera la Copa del Mundo, no iba a perderme torneos. Para mí, no lo entiendo porque esa no era mi mentalidad. Siempre quise jugar en esos partidos”, indicó Dempsey comentó la semana pasada en el podcast “Men in Blazers”.

Al comentar la victoria de Portugal sobre España en la final de la Liga de Naciones de Europa el domingo, Donovan dijo a la cadena Fox que “No puedo evitar pensar en nuestros jugadores de vacaciones que no quieren jugar en la Copa Oro”.

Pulisic no ha hablado públicamente sobre su decisión.

Estados Unidos ha perdido cuatro partidos en fila, su racha más larga desde 2007, tras una derrota 4-0 el martes por la noche ante Suiza.

“Esto es parte del proceso. Vas a ganar partidos. Vas a perder partidos. Se trata de seguir construyendo eso. Creo que estamos en el camino correcto”, dijo Adams. “Tenemos que seguir construyendo y probar las cosas que hemos estado entrenando. Tomará un poco de tiempo, pero funcionará”.

Adams no jugó en el amistoso contra Suiza, pero confía en que estará listo para la Copa Oro, donde los estadounidenses debutan el domingo contra Trinidad y Tobago. El jugador del Bournemouth de la Liga Premier arrastra una sobrecarga muscular.

Adams, quien fue el capitán de Estados Unidos en el Mundial de 2022, financió un par de mini-canchas en Pulaski Park en Poughkeepsie, Nueva York, cerca de su hogar en Wappinger. Fue entrevistado en Zoom sobre su trabajo con Allstate, la Fundación de Fútbol de Estados Unidos y Black Star Soccer para construir campos del tamaño de canchas de baloncesto en la Fisher Magnet Upper Academy en Detroit y The Bell Avenue School en Yeadon, Pensilvania.

Ahora con 26 años, Adams se siente recuperado plenamente tras someterse a una cirugía de espalda en julio pasado, reapareciendo con Bournemouth el 26 de octubre. Disputó 28 partidos de la Premier esta temporada después de quedar limitado a tres en 2023-24 debido a lesiones en las piernas.

“Definitivamente es agradable cuando estás saludable”, dijo.

Desde que Mauricio Pochettino asumió como entrenador de Estados Unidos el otoño pasado, los jugadores han tenido más autonomía para alejarse de la posición rígida empleada por su predecesor, Gregg Berhalter.

“Desde un punto de vista posicional, obviamente teníamos probablemente una estructura un poco diferente bajo Gregg. Mauricio da a los jugadores la libertad de encontrar lugares en los que se sientan cómodos y ver cómo pueden afectar el juego de diferentes maneras”, comentó. “Creo que nuestros atacantes definitivamente tienen la libertad de intentar encontrar el balón y crear cosas en las áreas correctas del campo. Así que, sí, creo que él da libertad a todos, pero todavía hay estructura en la forma en que queremos jugar”.