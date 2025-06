A un año de la Copa Mundial de la FIFA, los aficionados y los políticos aún no saben qué esperar

Piense en la Copa Mundial como en una gran cena. Sólo que en lugar de invitar a la familia, los vecinos y algunos compañeros de la oficina, se ha invitado a todo el planeta.

Muchas de esas personas vendrán al sur de California, y ahora que el miércoles se cumple un año de la cuenta atrás para el comienzo del torneo, Larry Freedman, copresidente del Comité Organizador de la Copa Mundial de Los Ángeles, reconoce que aún queda mucho por hacer antes de que lleguen los invitados.

“Como en cualquier acontecimiento de esta magnitud, hay un número tremendo de piezas móviles”, afirmó. “Nadie está preparado al 100% a un año vista. Cuando nos apuntamos a esto, sabíamos que trabajaríamos hasta el final para estar listos”.

El Mundial de 2026 será el mayor y más complejo acontecimiento deportivo de la historia, con 48 selecciones nacionales que jugarán 104 partidos en 16 ciudades repartidas por Estados Unidos, México y Canadá a lo largo de 39 días. Ocho partidos se jugarán en el SoFi Stadium de Inglewood.

Con los más de 6 millones de aficionados que se espera que asistan a los partidos y otros 6.000 millones que participarán en todo el mundo, la FIFA, organizadora de la Copa Mundial, afirma que el impacto económico para los tres países podría superar los 40.000 millones de dólares. Pero la cantidad de obstáculos que tendrán que sortear las ciudades anfitrionas es casi tan grande y compleja como el propio torneo.

“Transporte, comunicaciones, venta de entradas, seguridad, la fiesta de los aficionados”, dijo Freedman. “Lo que se te ocurra”.

Sobrevolándolo todo como una nube negra están las incertidumbres sobre los visados, que alrededor de la mitad de los aficionados que vengan a Estados Unidos para el torneo necesitarán para poder entrar en el país.

La semana pasada, la administración Trump renegó de la promesa de organizar un Mundial abierto al emitir una prohibición de viajar a personas de 12 países, incluido Irán, que ya se ha clasificado para la Copa del Mundo. Los ciudadanos de otros siete países se enfrentan a severas restricciones para obtener visados.

Antes de eso, el Departamento de Estado, encargado de la expedición de visados, anunció planes para cerrar 10 embajadas y 17 consulados y reducir su plantilla en 3.400 trabajadores, en un momento en que la espera media para una cita para solicitar un visado en algunos países es de más de un año.

Y el sur de California, que acogerá el primer partido de la selección estadounidense, ha vivido días de disturbios civiles provocados por las redadas generalizadas de inmigración. Después de que los manifestantes cerraran autopistas, quemaran coches y destrozaran comercios, se desplegó la guardia nacional.

La agitación podría amenazar el éxito de un acontecimiento que Kathryn Schloessman, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, considera tanto una oportunidad única como una gran responsabilidad.

“Lo que me quita el sueño es lo rápido que ha sido esto”, dijo. “Empezamos en 2017 con esta candidatura y siempre parecía que estaba muy lejos. Luego, de repente, puf, estamos a un año vista”.

“Quiero tener un impacto positivo en la gente y en sus recuerdos”, continuó. “Para mí, ésa es la mayor responsabilidad, porque no volveremos a tener este acontecimiento aquí en toda mi vida. Así que ésta es la única oportunidad del mayor acontecimiento mundial para hacer realmente algo bueno en Los Ángeles”.

Ésta es ya la segunda Copa Mundial que se disputa en Estados Unidos en vida de Schloessman. El primero, en 1994, fue el más exitoso de la historia, estableciendo récords de asistencia media y global y reportando un beneficio récord de 50 millones de dólares a su comité organizador, encabezado por Alan Rothenberg.

Un año después de aquel torneo, las preocupaciones de Rothenberg eran muy distintas. Estados Unidos no tenía entonces una liga de fútbol de primera división y su selección nacional sólo había jugado un Mundial desde 1950. Como resultado, el fútbol era tan extraño para la mayoría de los estadounidenses, que muchos de los nueve estadios seleccionados para albergar partidos no tenían campos lo suficientemente anchos como para cumplir las normas de la FIFA.

“Teníamos una gran sensación de confianza y, al mismo tiempo, una aprensión total. Porque nadie lo había hecho antes”, explicó Rothenberg.

“Estábamos razonablemente seguros de cómo iba a ir la venta de entradas. Mucho dependía del éxito del equipo [estadounidense]. Si el equipo fuera una vergüenza, sería un verdadero bajón para toda la operación”.

En lugar de eso, Estados Unidos empató con Suiza, venció a Colombia y pasó a octavos de final, donde fue eliminada por Brasil, a la postre campeón.

Aquel Mundial también introdujo una serie de características que desde entonces se han convertido en habituales, como las fiestas de los hinchas y el hecho de que las victorias en la fase de grupos sumen tres puntos en lugar de dos. También fue el primer Mundial en el que se colocó una alfombra temporal de hierba sobre un campo de césped artificial; el verano que viene lo harán ocho de los 16 estadios.

Rothenberg incluso planeó un espectáculo en el descanso de la final, en el Rose Bowl, para el que contrató a Whitney Houston. La FIFA desechó entonces la idea, pero la ha recuperado para 2026.

“Todo lo que hicimos fue una primicia, aparte de los partidos”, afirmó Rothenberg.

“Creo que realmente hizo falta el 94 para que el resto del mundo del fútbol aceptara el hecho de que “vale, Estados Unidos puede formar parte de nuestro club”. Hacíamos cosas inusuales. Recurríamos a famosos y organizábamos todo tipo de eventos de entretenimiento para despertar el interés del público. Teníamos nuestra gira del legado, en la que íbamos ciudad tras ciudad, recorriendo básicamente el país para despertar el interés de la gente”.

Fans pack the Rose Bowl during a World Cup match between Brazil and Italy on July 17, 1994. (Lois Bernstein / Associated Press)

Y Rothenberg podía hacerlo porque, como presidente de U.S. Soccer y presidente del comité organizador de la Copa Mundial, estaba a cargo de todo el torneo. Eso ha cambiado. Ahora es la FIFA la que dirige el espectáculo, supervisando cada una de las 16 sedes de la Copa Mundial, que actúan independientemente unas de otras.

Los acuerdos financieros entre la FIFA y los anfitriones de la Copa Mundial también han cambiado, por lo que es muy poco probable que cualquier torneo futuro sea tan rentable para el país anfitrión como lo fue el de Rothenberg para Estados Unidos. En 1994, la FIFA compartía parte de sus ganancias con los organizadores locales, a quienes también se les permitía cerrar sus propios acuerdos de patrocinio. Esto generó un superávit de 50 millones de dólares que sirvió para financiar la U.S. Soccer Foundation.

En esta ocasión, la FIFA se lleva prácticamente todos los ingresos relacionados con el torneo procedentes de la venta de entradas, los patrocinios y las retransmisiones, incluso a nivel local, mientras que deja a las ciudades anfitrionas a cargo de los servicios públicos, la seguridad y el funcionamiento de los estadios. La relación es tan unilateral que Chicago, donde se inauguró la Copa Mundial en 1994, se retiró del torneo de 2026 alegando los costes para el público.

Los Ángeles también amenazó con renunciar al torneo hasta que un comité anfitrión de financiación privada formado por casi una docena de organizaciones deportivas y cívicas locales aceptó cubrir gran parte de los riesgos para los contribuyentes

A cambio, un informe de Micronomics Economic Research and Consulting calcula que el Sur de California recibirá 594 millones de dólares en impacto económico del torneo, incluidos 343 millones en gasto directo en hoteles, comidas, transporte y otros servicios de los 180.000 visitantes de fuera de la ciudad que se calcula que acudirán a la Copa Mundial.

Pero eso suponiendo que esos visitantes se presenten. Según el sitio web del Departamento de Estado, el tiempo de espera para obtener un visado B1/B2 de no inmigrante -el que necesitarán los visitantes de la Copa Mundial que no puedan acogerse a una exención de visado para entrar en Estados Unidos- supera el año en Colombia, Honduras y varias ciudades de México.

Y las cosas pueden ir a peor.

“Basándonos en nuestra experiencia, la tasa de aprobación de visados B1/B2 de turista y/o visados temporales de negocios en Colombia ha cambiado”, dijo Pamela Monroy, una asistente legal que ayuda a los futuros visitantes de EE.UU. a través del proceso de inmigración. “Ha habido un aumento considerable en la tasa de denegación para esta categoría de visado. Creemos que esto es resultado de las continuas políticas y cambios en materia de inmigración que está implementando la administración de Donald Trump.”

Ese tipo de historias preocupan a la representante Sydney Kamlager-Dove (D-Los Ángeles), cuyo distrito limita con el estadio SoFi. El mes pasado, Kamlager-Dove envió una carta, firmada por un grupo bipartidista de más de 50 representantes del Congreso, al secretario de Estado Marco Rubio pidiéndole que “garantice un procesamiento de visas expedito y seguro” para la Copa del Mundo.

En un testimonio ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, a la que pertenece Kamlager-Dove, Rubio prometió que así lo haría. Pero la congresista aún no ha visto pruebas.

”!Muéstrenme cómo es eso”, dijo el lunes. “No vamos a esperar demasiado. Estamos todos unidos, republicanos y demócratas. Queremos que estos partidos tengan éxito, queremos que se pongan las pilas y estamos dispuestos a trabajar unos con otros para presionar al Departamento de Estado para que cumpla su compromiso”.

Un mes después firmó la prohibición de viajar, limitando de hecho la definición de “todo el mundo”.

La Casa Blanca, por su parte, ha enviado mensajes contradictorios. El mes pasado, el presidente Trump abrió la primera reunión de un grupo de trabajo sobre la Copa del Mundo diciendo que “todos los que quieran venir aquí para disfrutar, divertirse y celebrar el juego podrán hacerlo”.

El presidente Trump firma un balón de fútbol mientras el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la derecha, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observan en el Palacio de Lusail en Doha, Qatar, el 14 de mayo.



(Alex Brandon / Associated Press)

En esa misma reunión de la Casa Blanca en mayo, el vicepresidente JD Vance, copresidente del grupo de trabajo, advirtió a los visitantes de la Copa del Mundo que tendrían que marcharse inmediatamente después del torneo. «De lo contrario», dijo, “tendrán que hablar con la secretaria Noem” en referencia a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya agencia ha detenido e interrogado a personas con documentos de inmigración aprobados en los puntos de entrada a Estados Unidos.

Los dos últimos anfitriones de la Copa Mundial -Rusia en 2018 y Qatar en 2022- permitieron a los visitantes entrar en sus países con una entrada para el partido que, en esencia, hacía las veces de visado. Ambos gobiernos también realizaron comprobaciones de antecedentes de todos los visitantes que acudían al torneo.

La prohibición de viajar de Trump, que entró en vigor el lunes, prohíbe viajar a Estados Unidos a personas de 12 países y limita severamente el acceso a personas de otros siete. Además de Irán, que ya se ha asegurado una plaza en el torneo de 2026, entre esos 19 países se encuentran Sudán, Haití, Cuba y Venezuela, cuyas selecciones aún tienen la oportunidad de conseguir la clasificación para el Mundial a través de torneos regionales de clasificación.

Una excepción a la prohibición de viajar permitirá a los atletas, entrenadores y personal de apoyo entrar en Estados Unidos, pero no a los aficionados, contradiciendo directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo a los delegados en el Congreso de la FIFA del mes pasado que “el mundo es bienvenido en Estados Unidos... pero definitivamente también todos los aficionados”.

Infantino ha construido una relación con Trump, asistiendo a la toma de posesión del presidente en enero. Si las aparentemente contradictorias declaraciones de la administración.

Marcel Ott, consultor de software de 30 años de Leipzig (Alemania), llevaba tiempo ahorrando para viajar a la Copa del Mundo, pero los informes sobre turistas alemanes retenidos, algunos durante semanas, en los aeropuertos estadounidenses le han hecho reconsiderarlo.

“Ahora no estoy tan seguro debido a los acontecimientos políticos en Estados Unidos”, dijo en alemán. “No sé si merece la pena el riesgo de que me paren y detengan en el aeropuerto y arriesgarme a que me deporten a Alemania”.

Alemania es uno de los 42 países cuyos ciudadanos pueden acogerse al programa de exención de visado, que generalmente les permite entrar en EE.UU. para visitas de hasta 90 días sin visado. Sin embargo, deben obtener la aprobación del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes de viajar y pueden ser rechazados en cualquier punto de entrada por los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras.

Ott, que ha asistido a dos Mundiales, dijo que podría volar a Canadá e intentar entrar en Estados Unidos desde allí.

“Si me devuelven en el paso fronterizo a Canadá, no tendré que volar de vuelta a Alemania inmediatamente»” dijo. “Creo que los guardias de la frontera con Canadá podrían estar un poco más relajados. Y también hay partidos del Mundial en Canadá, así que no estaría tan mal que me devolvieran en la frontera canadiense”.

“Para ser sincero, aún no estoy seguro de qué hacer el año que viene”.

A 21-member FIFA delegation visits SoFi Stadium in 2021. (Los Angeles World Cup Host Committee)

Marlene, de 33 años, que no quiso dar su apellido, tampoco está segura. Empleada municipal en Berlín, asistió a los dos últimos Mundiales de Rusia y Qatar, y tenía previsto viajar a Estados Unidos el próximo verano, “pero los acontecimientos generales y la política estadounidense me echan para atrás. Creo que sería mejor para mí no viajar a EE.UU.”.

Pero Volker Heun, que trabajó como ejecutivo de banca en EE.UU. y una vez jugó al golf con Trump, dijo que esos temores están fuera de lugar, citando a los casi dos millones de alemanes que visitaron EE.UU. sin problemas el año pasado.

“Todo este asunto está siendo totalmente exagerado en los medios de comunicación alemanes”, dijo Heun, que planea participar en una lotería de la Copa del Mundo para conseguir entradas para varios partidos. “El ambiente va a ser genial”.

En Corea del Sur, Jo Ho-tae, que ayuda a dirigir los Diablos Rojos, un grupo de seguidores que recientemente siguió a la selección nacional del país a un partido de clasificación en Jordania, dijo que confiará en que los funcionarios del gobierno le adviertan de posibles problemas.

“Todavía no he pensado demasiado en la política de inmigración de Trump”, dijo. “Pero, ¿quién sabe siquiera si nuestros partidos se celebrarán en Estados Unidos y no en Canadá o México?”.

La Casa Blanca siempre podría dar marcha atrás en su política migratoria, como ha hecho repetidamente con los aranceles, y priorizar las solicitudes de visado para los viajeros del Mundial. Esa es la solución por la que apuesta Freedman, copresidente del comité organizador de Los Ángeles.

“Lo consideran un escaparate para el país y las ciudades anfitrionas. Y parece que entienden lo importante que es dar la bienvenida al mundo”, afirmó. “Tengo la esperanza de que todo se resuelva de buena manera”.

Muchos observadores cercanos de los preparativos de la Copa Mundial comparten el optimismo de Freedman.

Pronto se sabrá si ese cauto optimismo está justificado. Se espera que las entradas para el torneo se pongan a la venta este verano y el sorteo para determinar los emparejamientos y las sedes de la fase de grupos del torneo se celebrará este invierno. Según Travis Murphy, ex diplomático estadounidense y fundador y director ejecutivo de Jetr Global Sports + Entertainment, una empresa con sede en Washington que trabaja para resolver los problemas de visados e inmigración de atletas y franquicias deportivas, estos dos acontecimientos podrían determinar en gran medida el desarrollo de la Copa Mundial.

“Hay una especie de cronómetro que comienza en el momento en que se completa el sorteo para resolver los campos de entrenamiento, la logística, los visados y los preparativos de viaje”, dijo.

“Creo que lo conseguirán. ¿Eso quiere decir que no habrá problemas? Por supuesto que no. Nunca va a haber un escenario en el que no haya retos significativos para conseguir que toda esta gente entre en el país”.

“Hay momentos en los que la retórica parece ir en contra de lo que ocurre sobre el terreno. Pero, al menos por el momento, parece que están implementando cambios que, en última instancia, van a ser útiles.”

Baxter informó desde Los Ángeles, la corresponsal especial Kirschbaum desde Berlín y el redactor Max Kim desde Seúl.