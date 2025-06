México debuta con sufrido triunfo, en una noche tranquila y de buena asistencia en Inglewood

Daniel Fuentes es un amante del fútbol, pero la tarde del sábado no estaba en el SoFi Stadium para el juego de México, sino que estaba a unas cuadras, en la intersección de Century Blvd y Prairie Avenue, gritando a todo pulmón: “¡Fuera Trump!”

Con la bandera tricolor a sus espaldas, Fuentes protestaba en contra de las deportaciones masivas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han azotado al Sur de California desde la semana pasada y que han resultado en múltiples protestas en todo el país. El sábado, miembros de la comunidad de Inglewood y ciudades vecinas se reunieron para manifestarse en contra del presidente por las calles aledañas al SoFi Stadium, estadio mundialista y sede del partido inaugural de la Copa Oro 2025 entre México y República Dominicana.

Al menos una docena de grupos protestaron en la zona de Los Ángeles el sábado, tras más de una semana de manifestaciones en el centro de la ciudad que han condenado las operaciones federales destinadas a perseguir y capturar a inmigrantes indocumentados en sus lugares de trabajo y en las calles de la ciudad.

“Vinimos todos a protestar para estar a favor de nuestros hermanos, ya seas mexicano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño, de donde sea si eres inmigrante, estamos apoyando a todos por igual tú”, dijo Fuentes.

“Soy aficionado al fútbol, pero el día de hoy no estamos para el fútbol”, expresó el residente angelino.

El partido fue ganado por México con un marcador apretado de 3-2 sobre República Dominicana en un cotejo que tuvo una entrada anunciada de 54,309 aficionados en el inmueble mundialista, con capacidad de 70,000 asientos, la cual no fue nada mala, tomando en cuenta el caos que había sucedido durante la semana con la comunidad latina. Algunos, no estaban totalmente convencidos de llegar al partido, pero ya habían comprado sus boletos desde hace semanas.

“La mejor manera de apoyarlos, es dando el mayor esfuerzo”, dijo Aguirre. “Es la mejor manera de apoyar a los inmigrantes que están pasando por un momento complicado”.

Dentro del SoFi Stadium, Carmen García tenía sentimientos encontrados: compró un boleto VIP de $350 junto a sus dos amigos y pensó en no acudir al duelo.

Un aficionado observa durante un partido de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF entre México y República Dominicana, el sábado 14 de junio de 2025, en Inglewood, California (AP Photo/Wally Skalij). (Wally Skalij / Associated Press)

“Compré mis boletos hace un mes aproximadamente. Si hubiera sido en este tiempo de comprar los boletos, no hubiéramos venido, pero ya los tenemos”, expresó la residente de El Monte. “Intenté ver si me reembolsaban el dinero, pero dijeron no. Mientras no se cancela el partido, no se puede reembolsar. Entonces estamos aquí, pero no estamos tan felices”, expresó García, quien sospecha que el tema de las redadas podría afectar mucho a los organizadores del Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había pedido el viernes a las autoridades estadounidenses a abstenerse de arrestar a las personas que asistieron el domingo al estadio. Sin embargo, el encuentro, aunque no tuvo la misma vibra de un partido regular de la selección mexicana, fue una noche relativamente tranquila en las gradas.

Germán Cardona, de Hesperia, no es extraño al sentimiento antiinmigrante, pero dice que en esta ocasión, el descaro del presidente estadounidense es muy evidente.

Los aficionados hacen cola para entrar en el estadio SoFi antes de un partido de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF, el sábado 14 de junio de 2025, en Inglewood, California (AP Photo/Wally Skalij). (Wally Skalij / Associated Press)

“Siempre ha pasado, pero este viejo tiene descaro de hacerlo frente a la gente”, dijo Cardona. “Pero no hay que tenerle miedo”.

Luego llegó la hora del partido y los goles. El Tri dejó dudas futbolísticas y aparte de Edson Álvarez, las palabras de empatía por parte de la selección mexicana con los indocumentados no abundaron.