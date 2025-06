Cansada de esperar al CMB, campeona Kenia Enríquez firma con Combate Global

La tijuanense Kenia Enríquez (28-1, 11 KOs en boxeo), campeona interina de peso superpaja y mosca del Consejo Mundial de Boxeo, se ha cansado de esperar.

Con una carrera impecable desde su última derrota en 2015, Enríquez ha ostentado el título interino superpaja desde 2017 y el mosca desde 2023. Sin embargo, la falta de oportunidades para unificar su corona ante la actual campeona del CMB, Gabriela Fundora, la ha llevado a tomar un nuevo rumbo. La pugilista acusa al organismo de “darle largas” para proteger a la monarca titular.

“Se me ha faltado el respeto al no darme lo que merezco. No estoy pidiendo nada que no me haya ganado en el ring. Pero ya vemos que los intereses detrás del escritorio, de esos hombres de pantalón largo, me alejan cada día más de unificar el título”, expresó Enríquez.

Ante el estancamiento en su carrera boxística, Enríquez (1-0 en MMA) firmó un contrato exclusivo y multipeleas con la organización Combate Global, donde ya tuvo un exitoso debut en marzo, venciendo por decisión unánime a Hayley Valentine en una cartelera dedicada exclusivamente a peleas femeninas.

“Combate me dio la oportunidad que el boxeo no me está dando y pues como lo vemos Combate es un lugar ideal porque es una organización que está en la élite, mis fans pueden ver las peleas en vivo”, dijo Enríquez, cuya carrera boxística inició en 2012, pero no ha tenido una pelea de boxeo desde que venció por decisión unánime a María Salinas en febrero del año pasado.

Ahora peleará el 17 de julio ante Hannah Brobyskov (0-1) de Seattle, Washington.

Kenia Enríquez durante su preparación en las artes marciales mixtas. (Foto cortesía Scott Hirano/Combate Global)

Al momento de publicar esta nota, ni Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ni la campeona Fundora han respondido mensajes de Los Angeles Times.

De acuerdo a Enríquez, la peleadora fronteriza le preguntó sobre su situación a Sulaimán en la reciente convención de boxeo del CMB en Las Vegas, Nevada, y este no le tuvo respuestas concretas.

“Fundora me bloqueó en las redes sociales y también, pues el organismo no me ha dado ninguna respuesta ni por redes sociales ni cuando tuve a Mauricio Sulaimán de frente”, expresó Enríquez, de 31 años, quien añadió que Sulaiman le dijo que no estaban contentos por su transición a las artes marciales mixtas.

“El haber hecho esa transición a MMA me dieron totalmente la espalda”, acusó la peleadora. “Estoy molesta, claro y me siento traicionada por parte del organismo porque ocho años no he podido tener la oportunidad de ser campeona absoluta”.

A sus 31 años, Enríquez —reconocida por su técnica, juego de pies y defensa— confiesa que en Combate Global ha encontrado la atención y respaldo que no recibió en el boxeo, y ahora aspira a convertirse en campeona mundial dentro de esta nueva disciplina.

El caso de Enríquez recuerda al de la boricua Amanda Serrano, quien en 2018 también dio el salto a las MMA con Combate Global. Eventualmente, Serrano firmó con la promotora del influencer y boxeador Jake Paul.

“Vamos a impulsar su carrera en Combate, como lo hicimos con Amanda Serrano, sacándola del anonimato del boxeo y llevándola al radar de Jake Paul”, expresó Campbell McLaren, CEO de Combate Global, por medio de un comunicado.