Canelo recibe castigo ante Daniel Jacobs pero es paciente y cosecha un cinturón más en peso mediano

Tal como se esperaba, Canelo Álvarez tuvo dificultades ante un duro campeón como Daniel Jacobs pero a base de paciencia y golpes certeros venció al campeón de la Federación Internacional de Boxeo y ahora tiene tres cinturones en las 160 libras, junto a los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Dos jueces dieron tarjetas de 115-113 para Canelo y otro entregó tarjeta de 116-112 también para el mexicano, en una pelea disputada el sábado por la noche ante 20,203 aficionados en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Canelo controló muchos de los primeros asaltos pero también recibió severo castigo que no recibió en sus previos encuentros ante Gennady Golovkin. Álvarez, a diferencia del duelo ante "GGG", pareció sentir los tremendos golpes de Jacobs, quien mejoró en la recta final de la contienda.

"Creo que comencé tarde en la pelea. Era un tipo rápido, muy escurridizo", dijo Jacobs, quien tiene también una derrota ante Golovkin.

"Sabíamos que era un peleador difícil pero gracias a Dios hicimos las cosas como las teníamos que hacer", dijo Canelo, quien fue abucheado por algunos aficionados.

Canelo tuvo problemas con el constante cambio de guardia de Jacobs, quien en el noveno asalto probablemente conectó uno de los golpes más fuertes que ha recibido el mexicano en su carrera.

"Claro que trae problemas cuando se cambia de guardia, pero uno se adapta", dijo Canelo. "Obviamente recibí un golpe duro pero no me hizo nada".

El único título que le falta ahora a Canelo en las 160 libras es el de la Organización Mundial de Boxeo, el cual es propiedad de Demetrius Andrade. Al final del duelo le preguntaron sobre su próximo reto (una tercera posible pelea ante Golovkin) y el mexicano respondió:

"Un reto grande es lo que quiero para la próxima pelea. Para mí ese asunto (la serie de peleas ante Golovkin) ya terminó pero si la gente quiere ver otra pelea, lo hacemos", declaró Canelo. "Yo nací para pelear".

Canelo venía de noquear a un fácil Rocky Fielding en diciembre pasado. Antes de eso había vencido a Golovkin en el segundo compromiso de dos duelos ante el kazajo.

Así vivimos este duelo desde el T-Mobile de Las Vegas, Nevada:

En estos momentos, Canelo Álvarez enfrenta a Daniel Jacobs en duelo de unificación en las 160 libras.

La arena está casi llena y, aunque existen algunos vacíos, el ambiente está para reventar.

ROUND 1: Round muy difícil de anotar, Canelo presionó, pegó al cuerpo pero también Jacobs alcanzó a lanzar algunos jabs. Round para Jacobs 10-9

ROUND 2: Buen round para Canelo, lanza golpes de poder y también responde ante un golpe fuerte de Jacobs al mentón. Canelo empata las tarjetas 19-19

ROUND 3: Round de mucha actividad. Jacobs conecta buenos rectos y también al cuerpo que hacen efecto en Álvarez. Jacobs arriba 28-29

ROUND 4: Canelo se ve en control al hacer fallar al campeón de la FIB con su movimiento de cabeza y también alcanza a conectar lo suficiente para ganar el asalto. Canelo 38-38

ROUND 5: Canelo sigue presionando a Jacobs, en un round donde no hubo golpes claros, pero Canelo pareció llevarse la mejor parte en los intercambios, especialmente al cuerpo. Canelo arriba 48-47

ROUND 6: Ahora Jacobs hace fallar a Canelo, quien parece fustrado con la guardia zurda de Jacobs. Jacobs 57-57

ROUND 7: Jacobs vuelve a mostrar un buen boxeo y conecta con dos zurdas buenas a Canelo durante el asalto, una de ellas claramente dañó a Canelo. Jacobs 67-66

ROUND 8: El mejor round de Canelo por mucho. Golpea a Jacobs en el rostro y también encuentra espacio en las zonas blandas. Canelo empata las tarjetas 76-76

ROUND 9: Jacobs conecta el mejor golpe de la noche pero Canelo hizo lo suficiente para ganar el round, aunque salió lastimado. Canelo 86-85

ROUND 10: Canelo ha comenzado a recibir golpes muy fuertes y aunque ha sido efectivo en el contragolpe, parece ser que los golpes de Jacobs causan más daño al mexicano. Canelo 96-94

ROUND 11: Canelo se ve cansado ante el acoso de Jacobs, pero en el contragolpe conecta una buena recta. Canelo 106-103

ROUND 12: Jacobs sabe que está perdiendo en las tarjetas y empuja la acción, pero Canelo se ve con más oxígeno en este episodio y se ve en control del asalto. Nosotros vimos ganar a Canelo 116-112

RESULTADO: Canelo gana con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112. Canelo Álvarez unifica los títulos de peso mediano de la FIB, AMB y CMB.

Vergil Ortiz despacha a su rival en tres asaltos

Vergil Ortiz (13-0, 13 KOs) mantuvo su paso perfecto al noquear en tres asaltos al veterano Mauricio Herrera (24-9, 7 KOs) en peso welter.

Ortiz conectó un severo golpe en el mentón a Herrera, que lo envió a la lona. Herrera se veía muy lastimado pero sobrevivió el asalto gracias a la campana. Para el tercer episodio, Herrera recibió una recta que lo dejó tendido, para que el referí detuviera la contienda ya cuando el peleador estaba en el piso.

"Si me dan la oportunidad por un título del mundo en estos momentos, lo tomo ahora", dijo Ortiz tras la pelea.

Mientras tanto, uno de los mejores peleadores libra por libra, Terence Crawford, visitó a Jacobs en su vestuario.

Díaz despacha a nicaraguense Fonseca en siete asaltos

Joseph Díaz (29-1, 15 KOs) derrotó al nicaraguense Freddy Fonseca (26-3-1, 17 KOs) en siete asaltos en duelo de peso superpluma.

Díaz castigó a un Fonseca que no representó mucho peligro. Para el sexto asalto lo derribó después de una ráfaga de golpes que lo puso de rodillas sobre el ring. La esquina del nicaraguense no tardó en tirar la toalla en el round siete, en lo que fue una buena salida para el de South El Monte, quien lució un color de cabello poco envidiable.

"Me sentí muy bien en este peso, ya no podía dar las 126 libras. En 126 mi cuerpo se estaba cansando, en 130 me siento como una bestia", dijo Díaz después del duelo. "Estoy listo para una pelea de campeonato del mundo en mi próxima pelea.

En una de las imágenes más tiernas, Canelo Álvarez recibe la bendición y los buenos deseos de sus hijos.

Antes de subir al ring, Canelo recibió la visita de Ryan García, la promesa de Golden Boy Promotions.

Roach abre la velada con un triunfo aburrido ante boricua Oquendo

En una contienda muy aburrida, Lamont Roach (19-0-1, 7 KOs) venció por decisión unánime a Jonathan Oquendo (30-6, 19 KOs) en contienda de peso superpluma. La contienda paso desapercibido debido a la falta de acción en el duelo y el mismo ganador, Roach recibió la reprobación del público con chiflidos. Los jueces entregaron tarjetas de 97-92 (2 veces) y 96-93 a favor de Roach.

"Creo que la pelea pudo haber sido mejor, por su puesto. Pero estoy agradecido que obtuve experiencia, para poder pelear a un nivel de campeonato del mundo. Los únicos que lo lograron vencer fueron campeones y yo soy uno de ellos", declaró Roach tras su triunfo.

Roach también se quejó de los cabezazos del "round 1 hasta el round 10" y dijo que Oquendo es un rival muy duro, pues venció a excampeones del mundo.

Este es el ambiente que se vive afuera del T-Mobile Arena para el duelo de esta noche entre Canelo y Jacobs, el cual debe de iniciar a las 8 p.m.

Canelo ya está en el T-Mobile Arena también y la gente grita de emoción en la arena:

Daniel Jacobs ya está en el T-Mobile Arena de Las Vegas:

En uno de los resultados más sorprendentes de la función preliminar, Anthony Young (21-2, 8 KOs) derrotó por nocaut al excampeón del mundo Sadam Ali (27-3, 14 KOs) en contienda de peso welter.

En uno de los desenlances más espectaculares de la velada preliminar, Jhon Ryder (28-4, 16 KOs) noqueó en tres asaltos a Bilal Akkawy (20-0-1, 16 KOs) en contienda de peso super mediano.

Un factor para considerar para esta noche es que Jacobs llegó al pesaje del día de hoy en 173.5, muy por arriba de los 170 permitidos por el contrato de la pelea, por lo que tendrá que pagar una multa de $250,000 por libra que se haya pasado (una multa de $1 millón). Esto indica que tal como lo hizo contra Golovkin, Jacobs prefirió pagar y salir pesado (ante Golovkin registró 185 libras el día de la pelea), que sufrir para dar las 170 libras el día del pleito. Canelo llegó al pesaje el día de la pelea en 169 libras.

Los dos peleadores habían sido muy respetuosos hasta el pesaje del viernes cuando Canelo tocó cabezas con Jacobs y este se enojó. Los dos comenzaron a lanzar manotazos, pero la situación empeoró cuando durante las entrevistas, el estadounidense insultó al mexicano, y este le regresó la cortesía.