A pesar de tener cincuenta años asistiendo a los partidos de los Lakers, se alegra que no pasen a los Playoffs

En todos los lugares a los que voy, en todo el mundo, la gente se me acerca y me dice: "¡Vamos, Lakers!". Yo les respondo: "No soy un fanático de los Lakers". Se sorprenden y dicen: '¿Pero vas a todos los juegos?' Yo contesto: 'Sí, para ver baloncesto, no para alentar a los Lakers'".