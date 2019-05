Canelo Álvarez derrota a Daniel Jacobs en la lucha por la unificación del título de peso medio

"No me sentí diferente. Soy un gran peso mediano por naturaleza. Hice el sacrificio de venir en 173 y pagar una fuerte multa por ello, pero al final del día, hice sacrificios", dijo Jacobs. Pero a mis fans, a todos mis seguidores que me aprecian a mí y a mi historia por lo que represento, les doy las gracias. El viaje no ha terminado".