¿Tienen los inmigrantes derecho a asistencia legal en California? Esto es lo que dice la ley.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes y las organizaciones sin fines de lucro en California han estado respondiendo a las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ocurren en todo el país.

En las últimas tres semanas, ICE ha realizado arrestos en los Tribunales de Inmigración de Sacramento y continúan las protestas en Los Ángeles por las redadas de inmigración.

En el Estado Dorado circulan preguntas sobre cuáles son los derechos de las personas cuando son indocumentadas y qué pueden hacer los miembros documentados de la comunidad cuando presencian una redada de ICE.

Esto es lo que debes saber:

¿Qué derechos tienen las personas indocumentadas cuando acuden a la Corte de Inmigración?

Las personas indocumentadas tienen derecho a un juicio justo y legal, incluido el debido proceso.

Además, las personas indocumentadas tienen derecho a asistencia legal, pero no a un abogado designado por el gobierno, según el Consejo Americano de Inmigración.

¿Pueden traer a alguien con ellos?

Sí, las personas que asisten al Tribunal de Inmigración pueden tener un amigo o familiar allí.

Pero tenga cuidado con los arrestos colaterales por parte de los agentes de ICE. Un arresto colateral ocurre cuando los agentes de ICE buscan arrestar a una persona indocumentada, pero otra persona indocumentada, que no era el objetivo previsto, se encuentra presente; los agentes también pueden detenerla, según Immigrant Justice.

Los arrestos colaterales se han convertido en una característica estándar de las operaciones de ICE.

¿Es el tribunal de inmigración lo mismo que el tribunal penal?

No. El tribunal de inmigración es un tribunal civil administrado por el Departamento de Justicia. Se encarga de casos de deportación e inmigración, no de delitos. No tiene derecho a un defensor público. No hay juicios con jurado, y el juez trabaja para el gobierno federal, no para el estatal. Muchas de las protecciones legales de los tribunales penales no aplican.

¿Tienen los inmigrantes indocumentados derecho a un abogado en el tribunal de inmigración en California?

Sí, pero no uno gratuito. El tribunal de inmigración es un tribunal civil administrado por el gobierno federal.

Eso significa que usted no tiene derecho a un defensor público como en un tribunal penal.

Puedes contratar a un abogado o solicitar ayuda a una organización sin fines de lucro. Puedes obtener asistencia legal gratuita o de bajo costo a través de algún grupo de confianza.

Si busca representación en el estado de California, se recomienda consultar el sitio web del Colegio de Abogados del Estado de California.

A través de este sitio, usted podrá encontrar ayuda legal gratuita o de bajo costo evitando el fraude por parte de un consultor de inmigración.

¿Cómo pueden los inmigrantes en California encontrar ayuda legal gratuita o de bajo costo?

Comience con LawHelpCA.org. Puede buscar por condado, idioma y tipo de caso. Entre los grupos de confianza del norte de California se incluyen: * Banco de Alimentos y Servicios Familiares de Sacramento: Visas familiares, ciudadanía, tarjetas de residencia;

se habla español



* Abriendo Puertas: Defensa contra la deportación, asilo; español, árabe, farsi

* Asistencia Legal del Área de la Bahía: Sobrevivientes de violencia doméstica; español, vietnamita, cantonés, mandarín

* Servicio Mundial de Iglesias (Walnut Creek): Asilo, tarjetas de residencia; español, farsi, árabe

* Centro Legal de la Raza: Amplia ayuda con inmigración en español ¿Tienes que interactuar con agentes de ICE?

ICE puede entrar sin permiso a áreas abiertas al público, como estacionamientos y salas de espera. Esto incluye áreas públicas donde trabajan personas indocumentadas. Sin embargo, esto no le otorga a ICE la autoridad para detener, interrogar o arrestar a nadie, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Las personas en riesgo de deportación deben mantener la calma si el ICE está en su zona. La ACLU recomienda no correr. El ICE puede usar la fuga como excusa para arrestarlos.

Los transeúntes deben documentar las interacciones con ICE.

¿Cuáles son sus derechos cuando está detenido por ICE?

Si ocurre un arresto, no debes resistirte.

Cuando esté detenido, debe solicitar un abogado, pero fuera de eso, debe permanecer en silencio.

Todas las personas tienen derecho a permanecer en silencio y deben ejercer ese derecho cuando estén detenidas.

Tenga cuidado con los formularios que ICE le pida firmar. Sin querer, hay personas que firman formularios aceptando ser deportadas sin ver primero a un juez.

Si lo arrestan y hay una orden final de deportación, informe a los agentes que tiene miedo de regresar a su país de origen, según la ACLU. Esto podría ayudarle en su caso legal.

Puede solicitar o imprimir tarjetas rojas, tarjetas de bolsillo que explican sus derechos, en redcardorders.com. Estas tarjetas enumeran sus derechos constitucionales y pueden entregarse a los oficiales de inmigración.

¿Qué opciones tienen los transeúntes al presenciar una redada de ICE?

Los transeúntes que presencian una redada de ICE deben documentar lo que ven y la conducta de los agentes de ICE, según Immigrant Justice.

Los detalles de una redada pueden ser útiles para el caso legal del no ciudadano.

Documentar una redada incluye la escritura y la grabación en video. Es importante recordar que no hay estados donde sea ilegal grabar a las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones públicas.

Los transeúntes deberían considerar consultar las leyes y los casos judiciales relacionados con la grabación de audio y video en sus estados y ciudades.

Para una respuesta rápida local, existen líneas directas en el norte de California. La Red de Respuesta Rápida de Sacramento está diseñada exclusivamente para emergencias y para reportar la actividad del ICE y las acciones de cumplimiento de la ley 916-382-0256.

Esta red cubre las siguientes áreas:

* Condado de Sacramento * Condado de Yolo * Condado de Placer * Condado de El Dorado * Condado de Nevada * Condado de Yuba * Condado de Sutter * Condado de Colusa * Condado de Butte

¿Qué pasa si alguien que conoces es detenido?

Si cree que alguien que conoce ha sido detenido, puede acceder al localizador de detenidos en línea del ICE o llamar a la oficina local del norte de California al 415-844-5512.

