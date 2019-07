Kawhi Leonard firmará con Clippers, que también canjeará por Paul George

El movimiento de Leonard no solamente rechazó a los Lakers y Raptors, sino que convirtió inmediatamente a los Clippers en contendientes para el campeonato de la Conferencia del Oeste. Pero la decisión no solamente es notable debido a que cambia el futuro de los Clippers. El jugador de Moreno Valley de 28 años de edad, quien jugó en San Diego State, representa la firma más grande en la historia de una franquicia, que hasta este viernes, no había sido un destino para las mejores estrellas en su mejor momento.