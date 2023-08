Aprender a usar los baños complican el comienzo de los niños de 4 años en las escuelas públicos

Show more sharing options

A pocas semanas de preparar a su hijo de 4 años para su primer día en la escuela pública, Andrea Gallegos aún tiene algunas cosas que tachar en su lista de pendientes. Comprarle una mochila nueva. Quitarle la siesta diaria. Y lograr un importante hito en su desarrollo: usar el inodoro completamente solo.

Hace casi dos años que su hijo dejó de usar pañales. Pero en preescolar, los profesores le supervisaban en el baño, le ayudaban a limpiarse si necesitaba ayuda, le recordaban que debía lavarse las manos y le cambiaban la ropa después de un accidente ocasional. Cuando empiece el jardín de infancia de transición (o “Transitional Kindergarten” en inglés) en Lakeside, un suburbio de San Diego, tendrá que arreglárselas solo.

Así que Gallegos está actuando como entrenadora – explicando a su hijo pacientemente los pasos de cómo usar el baño solo, uniéndose a un ritual de crianza sensible pero crucial, ya que miles de familias preparan a los estudiantes más jóvenes del estado para sus primeros días en un aula de la escuela pública.

El control de esfínteres, que antes era competencia de los padres y de las guarderías, se está convirtiendo cada vez más en un problema para los distritos escolares públicos. Como parte de la ampliación estatal que obliga a las escuelas primarias a añadir un nuevo curso, el jardín de infancia de transición, los centros están matriculando a más niños de 4 años. Los niños llegan en distintas fases de desarrollo: Algunos están listos para ir al baño solos, otros tienen problemas para limpiarse y unos cuantos llegan con pañales. Y muchos distritos se preguntan cómo atender esta necesidad tan básica.

El año pasado, el Departamento de Educación de California recibió tantas preguntas sobre el control de esfínteres que aclaró su política: Los colegios deben admitir a todos los niños que cumplan los requisitos de edad, independientemente de si han aprendido a ir al baño o no. Pero el Estado no ha dado orientaciones específicas sobre los apoyos que deben proporcionar los distritos. El resultado es una serie de políticas en todos los distritos que los padres no conocen hasta el primer día de clase.

Anuncio

Los niños con necesidades especiales pueden recibir asistencia para ir al baño como parte de un programa educativo individualizado. Pero, por lo general, las escuelas no han proporcionado asistencia a los niños sin necesidades especiales, en parte debido a la preocupación por el abuso infantil, dijo Gabriela Torres, abogada de Disability Rights California.

La Asociación de Profesores de California recomienda que esta cuestión se negocie en los contratos sindicales de los profesores. Un portavoz del Departamento de Educación dijo que los distritos escolares pueden tener que renegociar con los sindicatos para satisfacer las necesidades de más niños que no están completamente entrenados para ir al baño.

Para los niños de 4 años inscritos en una guardería con licencia, el código de salud y seguridad de California es claro. El personal está obligado a cambiar pañales, ayudar a ir al baño y supervisar siempre al niño visualmente, incluso en el cuarto de baño. Pero cuando esos mismos niños de 4 años asisten al jardín de infancia de transición de la escuela pública, conocidos como “TK”, comúnmente esas normas no se aplican. En su lugar, cada distrito establece sus propias directrices.

En Los Angeles Unified, el distrito dice que los profesores de “TK” proporcionarán numerosos descansos para ir al baño y que habrá ayudantes disponibles para “apoyar” a los niños si tienen un accidente. En el Distrito Unificado de San Diego, las preguntas más frecuentes (FAQ) en Internet dicen que los alumnos debían estar entrenados para ir al baño. El FAQ se ha actualizado, diciendo que el estado requiere que el distrito asista a los estudiantes que no han aprendido a usar los inodoros- y ofrece ausencias justificadas en períodos consecutivos de 10 días para aprendan en casa.

En Montebello Unified, los alumnos que todavía usan pañales son llevados a la oficina, donde la enfermera o el auxiliar sanitario para ser cambiados. Y en Las Vírgenes Unified, las familias que se matriculan son remitidas a una sección en línea de preguntas frecuentes sobre el control de esfínteres, con recursos y recomendaciones, junto con un aviso de que tendrán que recoger a su hijo en caso de que se produzca un accidente relacionado con el baño.

Todos los distritos piden encarecidamente a los padres que se aseguren de que sus hijos han aprendido a ir al baño antes de que empiece la escuela.

El problema es que el sistema tradicional K-12 a menudo está mal preparado para manejar las necesidades de los niños muy pequeños, dijo Cheri Doria, director del programa de educación temprana en Lindsay Distrito Escolar Unificado en el Valle Central.

“Lo único que ha hecho el Estado es trasladar a nuestros preescolares de 4 años al sistema escolar. “TK” es preescolar”, dijo Doria. “No es que los niños tengan que adaptarse al sistema escolar. El sistema escolar tiene que adaptarse a los alumnos”.

Pero no sólo los más pequeños necesitan ayuda. El estado también ha recibido preguntas sobre cuestiones de aseo hasta el tercer grado, dijo Shanna Birkholz-Vásquez, un funcionario del Departamento de Educación que se ocupa de las cuestiones de “TK” y apoyo.

“Los alumnos han regresado de la pandemia con distintas necesidades y traumas, y sabemos que los traumas influyen en las regresiones en el uso del inodoro”, explicó.

El departamento tiene actualmente un equipo trabajando en un conjunto de recomendaciones apropiadas para el desarrollo sobre cómo los distritos escolares pueden apoyar a los niños con sus necesidades más delicadas.

Sin embargo, para los profesores de educación infantil, en particular, los problemas para ir al baño pueden suponer un aprieto casi diario.

Cuando los maestros están considerando un cambio en “TK”, “es lo primero que preguntan”, dijo Gennie Gorback, expresidenta de California Kindergarten Assn, una organización para educadores de la primera infancia. “No preguntan: ‘¿Cómo podemos ayudar en el desarrollo o apoyar el aprendizaje emocional de los alumnos más jóvenes? Sino: ‘¿Y si necesitan ayuda para ir al baño?”.

“Esto es definitivamente algo que nos preocupa”, dijo Micaela Moreno, profesora de “TK” en Long Beach Unified. “No deberíamos estar con niños solos en una habitación, y menos en un baño”.

Moreno dijo que ella trata de enseñar a sus alumnos lo básico de usar el inodoro, e incluso ofrece consejos paso a paso a través de una puerta de baño cerrada - diciéndoles que deben tomar un pedazo de papel higiénico, lavarse las manos y tirar el papel en la papelera.

Pero no les ayuda a limpiarse.

“El año pasado había niños que lloraban cada vez que tenían que ir al baño y decían: ‘Necesito ayuda para limpiarme’. Y se me rompió el corazón”, dice. “No nos han enseñado a limpiar a los niños. No debería formar parte de mi trabajo”.

Sus alumnos de preescolar comparten un cuarto de baño con 54 alumnos, y los accidentes son un problema frecuente. A todos los alumnos se les pide que lleven ropa para cambiarse y se les envía a la oficina para que se cambien si no llegan a tiempo al baño. Si el accidente es demasiado grave para tratarlo en la escuela, se llama a los padres.

El año pasado, Moreno dijo que surgió un nuevo problema. Dos alumnos se presentaron el primer día en pañales. Moreno dijo que la escuela no proporcionó asistencia para cambiar pañales. En su lugar, hizo que un ayudante acompañara a los niños a la oficina cuando un pull-up se llenaba demasiado, donde dijo que se llamaba a los padres para que ayudaran. “A veces están sentados allí esperando 30 o 45 minutos. Es muy triste”.

Cindy Young, que dirige el programa de primera infancia de Long Beach Unified, dijo que es raro que los estudiantes de “TK” lleguen en pañales. Aun así, el distrito se está adaptando a las crecientes necesidades. Este año, han añadido la asistencia para ir al baño a las descripciones de trabajo de los ayudantes que trabajan en cada aula de “TK”. El distrito ha creado un vídeo de formación para enseñar las mejores prácticas.

Pero estas adaptaciones no son la norma en todo el Estado. En su aula de la península de Palos Verdes, por ejemplo, la auxiliar de “TK” Michelle Hines dice que se espera que los niños sean completamente autosuficientes. Cuando un niño tiene un accidente, se le entrega ropa nueva y se le envía al baño para que se limpie solo.

“Si es feo y sucio, y a veces tienen que arreglárselas ellos mismos”, explica. “A veces salen y tienen los pantalones o la camisa al revés, pero les seguimos la corriente”. Al principio del curso, cuando los niños todavía se están acostumbrando a la escuela, un niño puede tener varios accidentes al día.

Pero esperar que los niños se limpien solos tras un accidente grave no es adecuado para su desarrollo, afirman los especialistas en pediatría. Muchos niños de 4 años ni siquiera son físicamente capaces de limpiarse solos, dice Quiara Smith, terapeuta ocupacional pediátrica en Santa Rosa, California, especializada en salud pélvica.

“Cuatro años es muy poco para esperar independencia y minuciosidad el 100% de las veces. No es realista”, afirma. “Todavía están aprendiendo dónde se encuentra su cuerpo en el espacio, y sus brazos son demasiado cortos para dar necesariamente toda la vuelta y girar el cuerpo para limpiarse a fondo”.

Según Smith, cuando los niños no se limpian adecuadamente por sí solos, las consecuencias pueden ser graves: infecciones del tracto urinario, erupciones cutáneas, propagación de gérmenes cuando no se lavan las manos adecuadamente y vergüenza. Otros niños preguntan: “¿Por qué hueles mal? Afecta a su autoestima y disminuye su confianza”, explica. A menudo, los niños intentan no lavarse las manos hasta que llegan a casa de la escuela, lo que puede causar problemas médicos adicionales.

Smith recomienda que los padres empiecen a enseñar a sus hijos la higiene básica lo antes posible, incluso describiendo el proceso de limpieza durante el cambio de pañales. “El lenguaje que se utilice es importante: ‘Voy a mantener tu cuerpo limpio para que no enferme’”, explica. A medida que los niños crecen, aconseja a los padres que les enseñen a limpiar otros objetos antes de enseñarles gradualmente a limpiarse el cuerpo.

Andrea Gallegos tiene su propio enfoque, perfeccionado el año pasado cuando su hijo mayor estaba en “TK” - fibra para la cena, yogur para el desayuno y la esperanza de que sus cuerpos se adaptan a usar el baño antes de ir a la escuela. Y en caso de que su entrenamiento no funcione a tiempo, tiene un plan alternativo: una larga ducha al acabar la jornada escolar.

Este artículo forma parte de la iniciativa de educación infantil de The Times, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de los niños de California, desde el nacimiento hasta los 5 años. Para más información sobre la iniciativa y sus financiadores filantrópicos, visite latimes.com/earlyed.