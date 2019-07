Estudios muestran que el divorcio destruye las finanzas de los mayores de 50 años

En cierto sentido, el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, y su ex esposa, MacKenzie Bezos, no son nada especial.

Al finalizar su divorcio este mes, se unen a los millones de estadounidenses que se están separando en la mediana edad. La tasa de divorcio después de los 50 años se ha duplicado en Estados Unidos desde 1990.

Los ex multimillonarios no son los únicos en escapar del divorcio con sus finanzas relativamente maltrechas. Sigue siendo la persona más rica del mundo, con un valor de 123.100 millones de dólares, y ella tiene una fortuna de 39.700 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index. Las acciones de Amazon subieron un 19% desde que anunciaron el fin de su matrimonio de 25 años en enero.

Hay pocas cosas más devastadoras que el divorcio. Incluso los muy ricos pueden encontrarlo financieramente agotador, emocionalmente desgarrador y simplemente desordenado.

Estudios académicos documentan serios efectos en la salud. Un artículo de 2009 señaló que los adultos recién separados o divorciados tienen una presión arterial en reposo más alta. El año pasado, un estudio alemán encontró que “el divorcio llevó a un aumento considerable de peso con el tiempo, especialmente en los hombres”.

Separarse después de los 50 años - a menudo llamado “divorcio gris” - puede ser particularmente peligroso para su salud emocional y financiera, mucho peor que hacerlo a edades más tempranas. Una ola de nuevas investigaciones está cuantificando el daño.

“Es un panorama sombrío”, señaló Susan Brown, profesora de sociología de la Universidad Estatal Bowling Green y codirectora del Centro Nacional de Investigación sobre la Familia y el Matrimonio, que ha generado muchos de los nuevos hallazgos. Según un estudio, las personas que han pasado por un divorcio gris reportan niveles más altos de depresión que aquellos cuyos cónyuges murieron.

Los efectos económicos son aún más graves. A medida que más y más baby boomers terminan con sus matrimonios, a veces por segunda o tercera vez, están arruinando sus finanzas a una escala sin precedentes.

“Obtener un divorcio gris es un gran golpe financiero”, dijo Brown.

Si se divorcia después de los 50 años, espere que sus bienes disminuyan en cerca de 50%, encontraron Brown y sus colegas en una investigación que aún no ha sido publicada que analizó una encuesta longitudinal a largo plazo de 20,000 estadounidenses nacidos antes de 1960. Eso no es realmente una sorpresa: Después de todo, cualquier divorcio implica dividir los recursos de una familia.

Pero los ingresos también colapsan después de un divorcio gris, especialmente para las mujeres. Los investigadores observaron el nivel de vida -ingreso ajustado al tamaño del hogar- reflejando el hecho de que un adulto solo necesita menos ingresos que un padre soltero con dos hijos aún en casa.

Encontraron tambíen que cuando las mujeres se divorcian después de los 50 años, el nivel de vida desciende un 45%. Eso es casi el doble de la disminución encontrada en investigaciones anteriores sobre mujeres divorciadas más jóvenes.

Los hombres mayores ven caer su nivel de vida un 21% después de un divorcio. Estudios previos han encontrado un efecto pequeño o insignificante del divorcio en los ingresos de los hombres jóvenes.

Aún más preocupante es que las personas mayores no se están recuperando de estos choques financieros. Brown y sus colegas pudieron seguir las finanzas de los encuestados hasta una década después del divorcio.

“No hay una recuperación apreciable en el frente de la riqueza”, dijo. “No hay recuperación apreciable en el nivel de vida.”

Al final de sus carreras, los estadounidenses mayores simplemente no tienen tiempo para reponerse de la destrucción financiera que causa un divorcio. Las mujeres que pasaron años en casa cuidando a sus hijos tienen dificultades para reintegrarse a la fuerza laboral.

Al llegar a la edad de jubilación, pueden estar en una situación desesperada. Otro estudio de 2017 realizado por Brown y sus colegas encontró que las mujeres estadounidenses de 63 años o más que pasaron por un divorcio gris tienen un índice de pobreza del 27%, más que cualquier otro grupo a esa edad, incluyendo a las viudas, y nueve veces el índice de parejas que permanecen casadas.

Incluso las personas más exitosas pueden perder el equilibrio por el divorcio. Un artículo de 2016 en el Journal of Financial Economics encontró que tanto la separación como el matrimonio perjudican el desempeño de los gerentes de fondos de cobertura.

“El matrimonio y el divorcio son acontecimientos profundamente personales que distraen a los administradores de fondos de sus deberes de inversión”, escribieron los investigadores.

Los gerentes tienen un rendimiento inferior al 4,3% anual en los seis meses siguientes a una ruptura, y siguen rezagados en un 2,3% anual durante un período de hasta dos años después del divorcio.

Presumiblemente, los divorcios también podrían perjudicar a los directores ejecutivos y a las compañías que dirigen, pero los investigadores obtienen resultados diferentes dependiendo de cómo estudian el tema.

Una nueva investigación, que se basa en datos detallados sobre las empresas en Dinamarca, encontró que el divorcio sólo perjudica el rendimiento de una manera estadísticamente significativa para las pequeñas empresas, con menos de 10 empleados. Una explicación es que, en las grandes empresas, otros empleados pueden cubrir a un CEO estresado y distraído.

“Cuanto más pequeña sea la empresa, más importante será el CEO”, dijo el profesor de la Universidad de Aarhus Ingo Kleindienst, uno de los investigadores involucrados. “Cuanto más grande sea la firma, más profesional será y más probable que otros ejecutivos compensen su disminución en agudeza cognitiva.”

Divorciarse de los CEOs puede incluso encontrar formas de jugar con el sistema.

Una investigación realizada por el profesor de derecho de la Universidad George Mason, Jordan Neyland, sugiere que el divorcio de un CEO puede influir en su compensación. Los datos muestran que las grandes empresas aumentan los salarios de los directores ejecutivos y otros beneficios en más de 2 millones de dólares en promedio después de un divorcio.

La razón del aumento salarial puede ser para ayudar a los directores ejecutivos (en su inmensa mayoría hombres) a cubrir los costos de los acuerdos en efectivo con sus cónyuges (en su inmensa mayoría mujeres) sin vender acciones. “Parece que la junta toma algunas medidas correctivas después del divorcio”, dijo.

La tasa general de divorcios en Estados Unidos está disminuyendo a medida que aumenta el número de divorcios después de los 50 años de edad. La razón es una división generacional: Los estadounidenses de entre 20 y 40 años están retrasando y, en algunos casos, saltándose el matrimonio. Los que se casan son más propensos a permanecer juntos. Mientras tanto, los baby boomers -que causaron que la tasa de divorcio aumentara a partir de la década de 1970- continúan divorciándose a tasas más altas a medida que envejecen.

La propensión de los boomers a la desintegración, combinada con el envejecimiento de la población estadounidense, significa que EE.UU. verá muchos más divorcios grises en los años venideros. Incluso si la tasa de divorcio gris sigue siendo la misma, más de 828,000 estadounidenses se divorciarán cada año para el año 2030, estiman Brown y su colega I-Fen Lin. Eso es casi un 30% más que en 2010, y cuatro veces más que las 206.000 personas mayores que se divorciaron en 1990.

La mejor manera de recuperarse del divorcio, según las investigaciones, es encontrar un nuevo cónyuge o pareja. Después de un divorcio gris, la depresión tarda unos cuatro años en volver a los niveles anteriores, según muestra el estudio Bowling Green. (Se tarda más tiempo, alrededor de ocho años, para que los niveles de depresión de las personas viudas se disipen.) Pero volver a casarse o volver a ser pareja terminará con la depresión casi inmediatamente.

Encontrar a alguien más también puede restaurar su situación financiera. Pero eso no siempre es fácil. En un artículo publicado en enero en la revista Demography, Brown y otros investigadores estiman que alrededor del 22% de las mujeres y el 37% de los hombres vuelven a ser pareja en la década posterior a un divorcio gris.

Las mujeres lo pasan mal por un par de razones. Viven más tiempo que los hombres, que tienden a buscar parejas femeninas mucho más jóvenes que ellos. Por lo tanto, a medida que las mujeres heterosexuales envejecen, el grupo de posibles parejas se reduce. Por otra parte, algunas mujeres pueden preferir permanecer solteras. Varios estudios han demostrado que las mujeres mayores a menudo disfrutan de su independencia y están menos interesadas que los hombres en volver a asociarse con alguien.

Sin embargo, los efectos económicos del divorcio gris en las mujeres pueden ser brutales. Las mujeres de 63 años de edad y mayores con divorcios grises se enfrentan a una tasa de pobreza del 26,9%, en comparación con el 11,4% de los hombres de divorcios grises y sólo alrededor del 3% de las parejas que se mantuvieron casadas o se volvieron a casar después de un divorcio.

Se supone que el Seguro Social mantiene a las personas mayores fuera de la pobreza, pero sus reglas dejan atrás a muchas mujeres divorciadas. El programa permite a las mujeres acceder a los beneficios de su ex cónyuge sólo si el matrimonio duró por lo menos 10 años. Ese no es tiempo suficiente para muchas mujeres divorciadas, que reciben un beneficio anual promedio del Seguro Social de $10,995, el más bajo de todos los grupos estudiados por Brown y sus colegas.

