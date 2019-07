Un informante del LAPD se infiltró entre activistas de izquierda durante las protestas contra Trump

El Departamento de Policía de Los Ángeles ordenó a un informante confidencial que monitoreara y grabara las reuniones celebradas por un grupo político que organizó protestas contra el presidente Trump en 2017, una medida que ha suscitado preocupación y consternación entre los defensores de los derechos civiles.

En cuatro ocasiones separadas en octubre de 2017, el informante entró a la Iglesia Metodista Unida Echo Park con una grabadora oculta y capturó audio de las reuniones celebradas por el capítulo de Los Ángeles de Refuse Fascism, un grupo que ha organizado una serie de manifestaciones contra la administración de Trump en las principales ciudades de EE.UU., según los registros de la corte revisados por The Times.



