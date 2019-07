Dunkin’ incorpora a su menú un nuevo sándwich de Beyond Meat

Beyond Meat Inc., la compañía de productos de carne artificial cuyas acciones subieron casi un 700% desde su oferta pública de mayo, consiguió otro cliente de comida rápida.

Dunkin’ ofrecerá un sándwich para el desayuno llamado Beyond Sausage en 163 restaurantes de Manhattan, a un costo de $4.29 dólares -14 centavos más que su equivalente cárnico-. Después de Nueva York, el plan es llevar el nuevo elemento del menú a nivel nacional.

La salchicha artificial fue desarrollada como una colaboración entre las dos compañías y presenta una mezcla patentada de especias cuya intención es igualar el sabor del sándwich de salchicha real de Dunkin’, detalló en una entrevista el director ejecutivo de Beyond Meat, Ethan Brown.

Los restaurantes compiten para sumar a su menú elementos de carne artificial, a medida que los estadounidenses disfrutan de hamburguesas y salchichas que imitan los sabores y texturas reales, pero que están hechos a base de plantas. Conforme crece su disponibilidad, los consumidores de carne prueban cada vez más estos productos.

Anuncio

Alrededor del 95% de los consumidores que compraron hamburguesas a base de plantas en el último año también las adquirieron de carne de res, según la firma de investigación de mercado NPD. Mientras tanto, el 18% de la población adulta en general intenta agregar más alimentos de origen vegetal a sus dietas, según la firma, motivada por una serie de inquietudes que incluyen la salud, el bienestar animal y la sostenibilidad.

Los inversores observan la industria para ver si la oferta podría aumentar lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Beyond Meat, con sede en El Segundo, informó que en el último trimestre aprendió de sus anteriores problemas de suministro y ahora tiene la capacidad de captar grandes clientes.

Anuncio

Dunkin’ Brands Group Inc. se une a Tim Hortons, que ya cuenta con tres sándwiches de desayuno Beyond Meat en casi 4.000 locales en Canadá. Tim Hortons, propiedad de Restaurant Brands International Inc., anunció la semana pasada que también agregaría las hamburguesas hechas con un sustituto de carne a sus menús de almuerzo y cena.

Beyond Meat también está presente en los menús de TGI Fridays en toda la nación, y en cadenas regionales de comida rápida como Carl’s Jr. y Del Taco. Su principal competidor, Impossible Foods, actualmente está implementando Impossible Whoppers en los locales de Burger King en Estados Unidos y vende Impossible Sliders en White Castles en todo el país.

Los sándwiches de Dunkin no son el primer intento de la cadena de apoyarse en los productos hechos a base de plantas, un sector en el que las ventas minoristas en general de EE.UU se dispararon un 11% en el último año, superando ampliamente el crecimiento del 2% en el sector de alimentos en general. La firma comenzó a vender leche de almendras para sus cafés con leche y capuchinos en 2014, y a principios del verano experimentó con una hamburguesa vegetariana de Morningstar Farms en algunos mercados.

El sondeo de Morningstar Farms es mucho más pequeño que la implementación de Beyond Sausage, indicó el director de marketing de Dunkin’, Tony Weisman.

Para evitar la contaminación cruzada con cerdo real, Dunkin’ afirmó que el sándwich Beyond Meat se cocinará por separado, en trozos de papel individuales.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí