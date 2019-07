Con su empresa de seguridad fronteriza, el fundador de Oculus entra en el debate de la tecnología militar

Un viernes por la tarde a finales de julio, una multitud de técnicos, militares y algunos civiles se reunieron en el nuevo cuartel general de Anduril Industries, en Irvine , una nueva empresa de tecnología de defensa, para degustar margaritas de jamaica y admirar las torres de sensores y los drones teledirigidos de fibra de carbono que se exhibían.

Dave Brubeck hizo sonar el sistema de sonido, y el código de vestimenta casual fue compensado por el pop rojo brillante de un sombrero solitario de “Make America Great Again” que se encontraba junto al área de tacos.



