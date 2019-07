Cómo pedir un aumento en el límite de crédito puede ayudar a su puntuación crediticia

Estimada Liz: ¿El hecho de solicitar un aumento del límite de crédito en una tarjeta de crédito afecta de alguna manera su puntaje de crédito?

Respuesta: Una solicitud de este tipo puede resultar en una consulta difícil en sus informes de crédito, lo que puede afectar ligeramente sus calificaciones. Sin embargo, si obtiene el aumento, eso generalmente tiene un efecto positivo en sus puntajes.

Las fórmulas de puntuación de crédito, incluidas las desarrolladas por FICO y VantageScore, son sensibles a la cantidad de crédito disponible que está utilizando. Eso es especialmente cierto en las cuentas revolventes, como las tarjetas de crédito. Cuanto menos crédito utilice, mejor: 30% o menos es bueno, 20% o menos es mejor, 10% o menos es mejor.

Es importante mantener sus balances bajos en relación con sus límites, incluso si paga esos balances en su totalidad cada mes (como debería). Los balances que se informan a las agencias de crédito, y que se utilizan para calcular sus puntajes, suelen ser los balances de su estado de cuenta. Si esas cantidades son altas en relación con sus límites de crédito, sus puntajes probablemente se verán afectados, incluso si paga ese balance de inmediato.

Las personas mantienen su utilización de crédito baja de varias maneras. Pueden distribuir sus compras a través de una cantidad de tarjetas, realizar más de un pago por mes (por lo general, una justo antes de la fecha de cierre del estado de cuenta y otra antes de la fecha de vencimiento) o solicitar aumentos en el límite de crédito. Cualquiera de esas acciones puede ayudar a aumentar la brecha entre el crédito que están usando y el crédito disponible, lo que puede ayudar a sus puntajes.

Evitar que un legado haga daño

Querida Liz: Le dejo a un buen amigo un legado en mi testamento. Recibe beneficios del gobierno, incluida la discapacidad, el ingreso de seguridad suplementario y Medi-Cal (la versión de Medicaid de California). Estoy empezando a preocuparme de que si él hereda el dinero, podría arruinarlo más que ayudarlo. ¿Hay alguna manera de dejar un legado a alguien como mi amigo sin poner en peligro los diversos beneficios que ahora reciben?

Respuesta: Querrá que un abogado con experiencia en “fideicomisos para necesidades especiales” lo ayude a incluir el lenguaje en su plan de sucesión que pueda ayudarlo a proteger este dinero y proteger los beneficios de su amigo.

Su preocupación está bien fundada porque una herencia directa podría hacer que pierda ingresos y cobertura de salud. SSI y Medi-Cal son programas “probados por medios” que requieren que las personas tengan menos de $ 2,000 en activos. Con demasiada frecuencia, los amigos y familiares bien intencionados dejan legados directos que tienen la consecuencia no deseada de separar a los destinatarios de los servicios vitales que necesitan para sobrevivir.

Clasificando los beneficios de tu ex

Estimada Liz: Tengo 68 años y planeo retrasar el inicio del Seguro Social hasta que tenga 70. Estuve casada 15 años antes de un divorcio amistoso hace 15 años. Mi ex acaba de cumplir 60 años y sigue soltero, pero posiblemente se case en algún momento futuro. ¿Ella califica para los beneficios de sobreviviente? Si es así, ¿qué puedo hacer para ayudar a garantizar que ella pueda solicitar ese beneficio de manera eficiente? Ya hemos revisado su opción para asumir mi beneficio en mi fallecimiento, pero nuestros beneficios son virtualmente en niveles idénticos y por lo tanto esa opción no parece ser aplicable.

Respuesta: Parece que ha confundido los beneficios de sobrevivientes divorciados con beneficios de cónyuges divorciados. Puede que sea elegible para ambos, pero la única forma en que usted puede ayudarla a obtener los beneficios de sobreviviente es morir. Es genial que ustedes dos sigan siendo amigos, pero eso puede estar llevando la amistad demasiado lejos.

Su ex es demasiado joven para reclamar un beneficio conyugal de divorciado, que no estará disponible hasta que cumpla 62 años. No podría obtener el monto completo, que es el 50% de su beneficio en su plena edad de jubilación, hasta que alcance su propia plena edad de jubilación. Si nació en 1959, su plena edad de jubilación es de 66 años y 10 meses.

Además, ella obtendría un beneficio conyugal de divorciado solo si es más grande que su propio beneficio. Si sus beneficios son “prácticamente idénticos”, ese no es el caso.

Sin embargo, si se desplomara mañana, ella sería elegible para recibir un beneficio de sobreviviente divorciada y pospondría recibir el suyo. Los beneficios para sobrevivientes están disponibles a partir de los 60 años, o hasta los 50 años si el sobreviviente está incapacitado, o a cualquier edad si el sobreviviente cuida al hijo de la persona fallecida que tiene menos de 16 años. Su ex también podría casarse a los 60 años o más sin perder su beneficio de sobreviviente . Las personas que reciben beneficios de cónyuge divorciados, por otro lado, pierden ese beneficio si se vuelven a casar.

Liz Weston, Certified Financial Planner®, es columnista de finanzas personales de NerdWallet. Las preguntas pueden ser enviadas a ella en 3940 Laurel Canyon, No. 238, Studio City, CA 91604, o usando el formulario de “Contacto” en asklizweston.com.