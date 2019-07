San Francisco State cierra el programa de lengua china bajo presión federal

En los confines de Redding, no es tan fácil aprender chino.

La ciudad del norte de California está a 200 millas de distancia de los centros de población asiática del Área de la Bahía de San Francisco. Sólo 958 de 91.236 residentes de Redding son de etnia china, según datos del censo de 2017.

Pero Madeline y Cooper Overton pudieron estudiar chino en su escuela preparatoria de Redding, y visitar China en un viaje de verano de tres semanas que los llevó desde la moderna meca de Shanghai a los guerreros de terracota de Xian y a la Gran Muralla en las afueras de Pekín. Los hermanos vivieron con familias chinas durante estancias de tres días en el hogar, mostraron sus habilidades lingüísticas en presentaciones y posaron para innumerables fotos con estudiantes chinos cautivados por los adolescentes estadounidenses.

“Realmente me abrió los ojos a las diferentes formas en que vive la gente”, dijo Madeline, de 19 años, ahora estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de San Diego, donde continúa sus estudios de idioma chino.

Ese intercambio cultural está ahora en peligro. Bajo la presión federal, la Universidad Estatal de San Francisco terminó abruptamente una colaboración de 14 años con China que subvencionó el programa Redding y apoyó clases de idioma chino, eventos culturales, capacitación de maestros y campamentos de verano para miles de otros estudiantes, educadores y miembros de la comunidad del Área de la Bahía.

Desde 2005, el estado de San Francisco se ha asociado con la Universidad Normal de Beijing para organizar un Instituto Confucio colaborativo en el campus del Área de la Bahía. Los costos anuales de $390.000 se dividieron entre SFSU y Hanban, una filial del Ministerio de Educación de China.

Pero los funcionarios estadounidenses apuntan a Confucio y otros programas apoyados por el gobierno chino, advirtiendo que las universidades se han expuesto involuntariamente a la influencia indebida o incluso a los esfuerzos de espionaje del principal rival político y económico de Estados Unidos.



El senador Marco Rubio (R-Fla.) y otros legisladores han presionado para que las universidades estadounidenses corten lazos con los centros Confucio. Lo que finalmente llevó a San Francisco State a hacerlo en mayo, fue un ultimátum del Congreso, incluido en el proyecto de ley de financiación del Departamento de Defensa de 2019, para cerrar su Instituto Confucio o perder fondos federales para programas de capacitación en idiomas extranjeros.

Después de difíciles discusiones, San Francisco State optó por mantener su programa financiado con fondos federales, llamado Chinese Flagship, que sirve a unos 30 estudiantes cada año con una subvención del Departamento de Defensa de $475.000 para instrucción intensiva de idiomas, capacitación cultural y oportunidades de estudio y pasantías en China.

Las 13 universidades que organizaron ambos programas han decidido cerrar sus Institutos Confucio, incluido el de San Diego State, dijo Gao Qing, director del Centro del Instituto Confucio de Estados Unidos. Quedan unos 90 institutos, por debajo de un máximo de 110 hace unos años, incluidos cinco en California en Cal State Long Beach, UCLA, UC Santa Bárbara, UC Davis y Stanford.

Los funcionarios de San Francisco State dijeron que eligieron el programa insignia en lugar del Instituto Confucio porque ofrecía capacitación más avanzada para sus estudiantes, pero expresaron su frustración porque no podían quedarse con ambos.

“Cerrar el Instituto Confucio es algo incorrecto”, dijo Yenbo Wu, vicepresidente asociado de la división de educación internacional. “Mantener el buque insignia es lo correcto. Desafortunadamente, no podemos hacer ambas cosas y no porque hicimos algo mal. Es debido a presiones políticas externas sobre las que no tenemos control”.

Wu dijo que San Francisco State solicitó una exención para permitir que ambos programas continúen, los administradores confiaban en que cumplían con el requisito federal de demostrar que no había conexión entre los dos, pero la solicitud fue denegada.

Dijo que una percepción errónea importante es que los Institutos Confucio son caballos de Troya para la influencia indebida china en las universidades estadounidenses. En el estado de San Francisco, aseguró, el instituto estaba “totalmente controlado” por su campus sin influencia del gobierno chino. Él y sus colegas examinaron y aprobaron todo el material educativo chino, así como los instructores de la Universidad Normal de Beijing enviados para ayudar a enseñar, afirmó.

Dos revisiones dirigidas por profesores han elogiado el instituto de San Francisco State, que fue el primero establecido en la Costa Oeste. El instituto ha brindado clases de idioma chino y tutoría a más de 600 estudiantes de SFSU desde 2006 y apoya las “Aulas Confucio” que ofrecen dichos programas en Redding y otras cuatro escuelas del área. También ha organizado eventos culturales a los que asistieron 15.000 personas el año pasado y un concurso de oratoria en idioma chino que atrae a un promedio de 1.200 estudiantes anualmente, según una revisión de San Francisco State el año pasado. Además, el instituto ayuda a financiar un campamento de verano en China para unos 20 estudiantes de preparatoria anualmente y ofrece capacitaciones sobre la enseñanza del mandarín, que atrajo a 2.200 educadores en los últimos cinco años, según la revisión.

Wu dijo que un equipo visitante de investigadores de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU no encontró problemas. Esa revisión, publicada en febrero, informó preocupaciones de otras universidades sobre la posible autocensura, evitando las críticas de las políticas de China con respecto a Taiwán o el Tíbet, por ejemplo, pero no citó ningún caso real.

En una revisión más crítica, un comité del Senado descubrió que los programas de idiomas del instituto carecían de transparencia, amenazaban la libertad académica y le daban al gobierno chino acceso al sistema educativo estadounidense que China no extiende a los programas estadounidenses. Sin embargo, en una indagación de ocho meses, los investigadores del Senado no encontraron evidencia que conectara el Instituto Confucio con el espionaje chino.

La familia Overton ve las acciones federales como extralimitación y está consternada porque esas acciones potencialmente privarán a otro niño de Overton de las oportunidades de aprendizaje chino que disfrutan sus hermanos. Seth y Joye Overton dicen que los programas de Confucio nunca intentaron lavar el cerebro de sus hijos, sino que les dieron una exposición valiosa a otros idiomas y culturas que son difíciles de adquirir en su pequeño pueblo, donde el 84% de los residentes son blancos.

“No se trata de lavado de cerebro”, dijo Seth Overton, una enfermera registrada. “Se trata de aprender, abrir puertas a una mejor relación y una oportunidad para que el discurso se aleje de los estereotipos que ves en la televisión y las películas”.

Kaylee Doty es una estudiante de último año de 17 años en la Academia Western Sierra Collegiate Academy en Rocklin, California, en las afueras de Sacramento. Dijo que la maestra en el aula de su escuela la ayudó a ganar un concurso internacional de idioma chino en Kunming, China, en 2017 y a encontrar una pasión por el guzheng, un instrumento de cuerda chino.

Además, dijo, los estudiantes exploraron temas tan delicados como el trato de China a las minorías étnicas y su participación en el comercio ilegal de animales para la medicina tradicional china.

“No hubo censura”, dijo Doty. “Nos animaron a investigar diferentes temas y ver todos los lados”.

Jennifer Yu, una educadora del Área de la Bahía, dijo que instituir subsidios de más de $2.500 para materiales educativos y fondos de viaje a una conferencia de capacitación docente la ha ayudado a convertirse en una educadora mejor y más segura.

Ella dijo que el Distrito Escolar Unificado de Hayward y cuatro de las escuelas que albergan las Aulas Confucio han formado una nueva organización y han solicitado directamente a Hanban la financiación continua.

El estado de San Francisco también planea buscar fondos alternativos para continuar algunos de los programas que el instituto administraba. La universidad retendrá a Jiaxin Xie, el director del instituto, para ayudar a encabezar esos esfuerzos.

Por ahora, Xie está ocupada cerrando 14 años de trabajo. Su antigua oficina todavía exhibe coloridas máscaras de ópera de Beijing, linternas rojas y petardos, pancartas y placas, trofeos de competencias de discursos. Esos pronto se habrán ido, empacados y llevados a un almacén del campus que ya está lleno de 200 cajas de libros chinos y otros artículos del instituto.

“Todas estas cosas se utilizaron para servir a nuestros estudiantes y a la comunidad del norte de California”, dijo Wu. “De repente estarán almacenados ahí sin ofrecer nada. No es una historia feliz”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

Times staff writer Don Lee contributed to this report.

En un aula vacía de la Universidad Estatal de San Francisco cuelga una decoración con la palabra china "felicidad" inscrita en ella. (Josh Edelson/For the Times)

Varios trofeos en una caja de almacenamiento en un aula vacía del Instituto Confucio en San Francisco State. (Josh Edelson/For The Times)