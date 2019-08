Este departamento de policía quiere conectarse mejor con los latinos, y el primer paso es un traje de charro

El oficial Robert Hernández estaba inquieto cuando se puso el traje. Era azul oscuro, pero no se parecía en nada a su uniforme del Departamento de Policía de Salinas. Detalles de metal plateado resaltaban en la chaqueta y los pantalones, y a la brillante camiseta blanca se le sumaba una enorme corbata de lazo, estampada en azul y blanco.

Aunque la estrella de plata que llevaba en el pecho, del lado izquierdo, y los parches bordados en los hombros del traje indicaban que Hernández estaba de servicio, no sabía cómo reaccionaría el público ante el atuendo, que incluía un elegante sombrero blanco y botas de vaquero.

“No voy a mentir, estaba nervioso”, afirmó Hernández acerca de ponerse el traje tradicional de charro mexicano en el evento California Rodeo Salinas. “No queríamos ofender a nadie”.

Pero la vacilación se convirtió en orgullo mientras conversaba con la gente en el rodeo, y mayormente en español con los visitantes latinos.

Desde el evento, que ocurrió entre el 16 y el 19 de julio, los miembros de la comunidad inundaron la página de Facebook del Departamento de Policía con comentarios para expresar su alegría al ver un policía charro.

En medio de las tensiones raciales y la desconfianza general de los oficiales de policía de Salinas después de numerosos tiroteos, junto con el intenso temor de la comunidad latina de la zona tras las redadas de inmigración anunciadas por el presidente Trump, el intento de acercamiento fue un riesgo, admitió la jefa de la policía, Adele Fresé.

Pero la reacción fue justo lo que el departamento esperaba, y Fresé agregó que la idea es parte de una iniciativa continua para mejorar las relaciones con la comunidad, integrada por aproximadamente un 80% de latinos.



En 2014, los disparos de la policía en Salinas mataron a cuatro hombres hispanos, un hecho que agravó las interacciones en esa ciudad del Área de la Bahía. Las manifestaciones generalizadas estallaron después de los asesinatos, que los manifestantes consideraron como sesgados y etiquetaron como un ejemplo de abuso de poder. En última instancia, todos los oficiales involucrados en los tiroteos fatales fueron absueltos de cualquier mal proceder.

Un informe de la Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad, del Departamento de Justicia, indicó que el Departamento de Policía de Salinas, a pesar de ser un 41% latino, carecía de transparencia y participación comunitaria. Así, recomendó que la policía de la zona se capacite mejor en temas de relaciones con la comunidad.

Las políticas contra la inmigración de Trump también han agitado a la población del área, mayoritariamente latina. Según Hernández, los inmigrantes a veces evitan denunciar los delitos porque temen ser blanco de deportación.

“Ese era mi objetivo, decir: “Ey, no tengan miedo. No somos [funcionarios] de inmigración”, expresó. “Estoy feliz de que el público pueda entender eso”.

El traje de charro donado al Departamento de Policía de Salinas le sienta perfectamente al oficial Robert Hernández. (Salinas Police Department)

En el rodeo, Hernández intercambió historias con los visitantes acerca de sus propios recuerdos de México y sus experiencias con charros. Varios inmigrantes le dijeron a Hernández, cuyos padres no tuvieron estatus legal en Estados Unidos por un tiempo, que se sintieron más seguros después de verlo. “‘Me hace sentir como en casa. Me hace sentir normal’, me decían”.

Una mujer, mexicoamericana de tercera generación que acababa de enterarse de su ascendencia latina, se emocionó al verlo, relató Hernández. “Conozco la historia detrás del traje que llevo”, dijo el oficial. “Me hace sentir realmente honrado y orgulloso”.

El atuendo de charro fue donado por un residente de Salinas, Ricky Cabrera, miembro de la Fundación de la Policía de Salinas, que proviene de una larga lista de charros, jinetes mexicanos tradicionales, comentó Fresé. El traje había pertenecido a su padre fallecido y fue confeccionado por el mismo hombre que diseñaba las prendas de un querido cantante y actor mexicano, Vicente Fernández.

La jefa de policía tuvo que leer más sobre la historia de los charros, y aprendió que simbolizan la dignidad, el honor y los máximos caballeros: la encarnación de todo lo que debería ser un oficial de policía.

Hernández fue el primero en probarse el atuendo, y le quedó perfecto. “Si hay alguien que hace lo que predica, es él”, aseguró Fresé sobre el oficial, quien lleva cinco años en la fuerza de Salinas.

El oficial Gabe Carvey también lució el traje por un día en el rodeo. Desde entonces, varias mujeres oficiales han solicitado usarlo. El departamento de Salinas planea devolver el atuendo original a Cabrera, pero solicitará donaciones para confeccionar dos nuevos trajes, uno de varón y otro de mujer.

Mientras tanto, Hernández planea enfundarse nuevamente en la chaqueta y los pantalones azules durante un evento del Día de la Independencia de México, llamado “El Grito”, el próximo 16 de septiembre.

Aunque Fresé ha sido jefa apenas por tres años, su objetivo es cambiar la cultura del Departamento de Policía de Salinas. Así, designó a un oficial para supervisar las diversas iniciativas de reclutamiento e incluso sumó al departamento al programa de A&E “Live PD”, con la esperanza de que ello ayude a los residentes a aprender más sobre las tareas de los agentes.

“La mayor parte de mi vida transcurrió en la comunidad hispana, y tengo un buen conocimiento de nuestra cultura y de lo que la gente aprecia”, dijo Fresé. “Creo que hay sed de validación. Esperaba que la comunidad entendiera que esto no es algo menor”.

