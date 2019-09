El Pentágono aprueba miles de millones en efectivo de construcción militar para el muro fronterizo de Trump

El secretario de Defensa, Mark Esper, aprobó el uso de $3.6 mil millones en fondos de proyectos de construcción militar para instalar 175 millas del muro del presidente Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Los funcionarios del Pentágono no dijeron qué 127 proyectos afectarán, pero dicen que los detalles estarán disponibles el miércoles después de que se notifique a los miembros del Congreso. Afirman que la mitad del dinero provendrá de proyectos militares en Estados Unidos y el resto de proyectos en otros países.

La decisión de Esper alimenta lo que ha sido una controversia persistente entre la Administración Trump y el Congreso sobre las políticas de inmigración y la financiación del muro fronterizo. Y establece un debate difícil para los legisladores que se negaron a principios de este año a aprobar casi $6 mil millones para el muro, pero ahora deben decidir si reembolsarán los proyectos que se están utilizando para proporcionar el dinero.

Elaine McCusker, la contralora del Pentágono, dijo que los proyectos ahora no financiados no se están cancelando. En cambio, el Pentágono asevera que los proyectos militares están siendo “diferidos”. Sin embargo, el Departamento de Defensa no tiene ninguna garantía del Congreso de que el dinero será reasignado, y varios legisladores dejaron en claro durante el debate a principios de este año que no caerían en trucos presupuestarios y juegos de manos para construir el muro.

“Es una bofetada a los miembros de las Fuerzas Armadas que sirven a nuestro país que el presidente Trump está dispuesto a canibalizar los fondos militares ya asignados para impulsar su propio ego y por un muro que prometió que México pagaría por construir”, dijo Chuck Schumer, el líder del senado demócrata de Nueva York. Aseguró que el cambio de fondos afectará a la Academia Militar de Estados Unidos en West Point.

Trump declaró una emergencia nacional en febrero para utilizar la construcción militar y otros fondos federales para construir el muro después de que el Congreso le proporcionó sólo una parte de los $5.7 mil millones que quería.

El Pentágono revisó la lista de proyectos militares y dijo que ninguno de los que proporcionan viviendas o infraestructura crítica para las tropas se vería afectado, a raíz de los recientes escándalos sobre las humildes casas para miembros del servicio en varias partes del país. Los funcionarios de defensa también aseguraron que se centrarían en proyectos que comenzarán en 2020 y más allá, con la esperanza de que el Congreso eventualmente pueda restaurar el dinero.

“La cancelación de proyectos de construcción militar en el país y en el extranjero socavará nuestra seguridad nacional y la calidad de vida y la moral de nuestras tropas, haciendo que Estados Unidos sea menos seguro”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California.

Según el Pentágono, el dinero se utilizará para construir 11 proyectos fronterizos e implicará reemplazar barreras existentes o agregar cercas secundarias en áreas clave. Los proyectos involucran secciones fronterizas en terrenos del Departamento de Defensa, terrenos federales y propiedad privada. Es probable que uno de los primeros proyectos sea la construcción de barreras en el rango de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater en Arizona, porque la tierra ya es propiedad y está controlada por el Pentágono.

McCusker dijo que es demasiado difícil saber cuánto tiempo llevará la construcción del muro porque algunas de las secciones están en terrenos privados. Incluirá secciones en Laredo y El Paso, Texas; San Diego y El Centro, California; y Yuma, Arizona.

El teniente general del ejército Andrew W. Poppas, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas que apuntalar el muro podría conducir a una reducción en el número de tropas desplegadas a lo largo de la frontera. Unos 3.000 soldados en servicio activo y 2.000 miembros de la Guardia Nacional están siendo utilizados a lo largo de la frontera para apoyar la Seguridad Nacional y los esfuerzos de la patrulla fronteriza. Alrededor de 1.200 de las tropas en servicio activo realizan vigilancia en unidades móviles de camiones.

Pappas y otros funcionarios no pudieron decir qué tan pronto o la cifra que eso significaría en la disminución de tropas. El portavoz del Pentágono, Jonanthan Hoffman, dijo que las tropas permanecerán en la frontera durante el tiempo que sea necesario. Podría depender en parte del número de intentos de cruce de fronteras por parte de los migrantes y otros problemas.

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijo el martes que buscaría una orden judicial que bloqueara el uso de los fondos como parte de su demanda desafiando el abuso del presidente de los poderes de emergencia para asegurar el capital que el Congreso había negado.

