Nuevas restricciones de asilo provocan confusión en la frontera

Una ola de confusión se extendió por Tijuana el jueves mientras miles de migrantes esperaban nerviosamente para solicitar asilo en los Estados Unidos, un día después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno del presidente Trump aplicar una nueva política que reducirá drásticamente la cantidad de personas elegibles para cruzar.

Esa política negará asilo a cualquiera que pase por otro país en su camino a los Estados Unidos sin buscar protección en ese país. Esencialmente descalifica a cualquier migrante no mexicano del asilo.

Un número récord de familias centroamericanas han solicitado asilo en los Estados Unidos desde el año pasado, y la mayoría han sido puestas en libertad para esperar audiencias judiciales, frustrando los esfuerzos de la administración para frenar una nueva ola de migrantes. El Departamento de Justicia dice que más de 436 mil casos pendientes incluyen una solicitud de asilo.

El gobierno del presidente Trump lanzó su política de asilo en julio, pero un juez federal en San Francisco le impidió entrar en vigencia debido a una demanda por la legalidad de la política. El miércoles, la Corte Suprema decidió que podría hacerse cumplir mientras continúa el caso de la corte inferior.

Jessica Collins, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo que la política será retroactiva al 16 de julio, fecha en que se anunció. Eso significa que las personas que ingresaron a los EUA antes del 16 de julio no deberían verse afectadas por la política.

Sin embargo, hay decenas de miles de solicitantes de asilo que llegaron a Tijuana y Mexicali antes del 16 de julio, pero no han tenido la oportunidad de ingresar a los EUA porque los funcionarios de inmigración aceptan solo un pequeño número de personas cada día.

Los inmigrantes y los abogados de inmigración pasaron el jueves tratando de averiguar qué significa el fallo para los migrantes que ya habían pasado cuatro o cinco meses esperando en México para ingresar a los Estados Unidos.

“Nadie sabe lo que esto significa”, dijo el abogado Andrew Nietor. "¿Siguen haciendo fila para pedir asilo? ¿Significa esto que esperarán meses para ir a la frontera solo para que se les diga que no son elegibles? Potencialmente podría significar que fue todo por nada”.

Incluso las personas que ya han ingresado a los Estados Unidos pero que fueron devueltas a México bajo el programa de Protocolos de Protección al Migrante, o Permanecer en México, no saben dónde encajan. Más de 45 mil personas han sido enviadas de regreso a México bajo Permanecer en México, que obliga a las personas a esperar audiencias en los tribunales de inmigración en México.

Jorge Ortiz, un migrante de Guatemala que ha estado esperando una audiencia judicial en Tijuana durante tres meses y medio, debe presentarse en la corte el miércoles.

Ortiz no está seguro de si también tiene que solicitar asilo en México.

“No es justo si solo tengo seis días para resolver esto y solicitar algo más en México”, dijo. “Es confuso porque no sabemos si se aplicará a los que ya estamos en el sistema de inmigración en San Diego”.

Parte de la confusión del jueves proviene de la falta de dirección del gobierno federal. El gobierno del presidente Trump no ha publicado pautas que expliquen cómo se implementará la política de asilo.

Los funcionarios de inmigración en San Diego dijeron el jueves que aún no han recibido orientación y que no están seguros de qué agencia federal tiene la tarea de implementarla.

“Todavía no lo tenemos”, dijo el agente jefe de la patrulla Douglas Harrison de la Patrulla Fronteriza. “Simplemente no tenemos respuestas hoy sobre eso. Pero, tan pronto como tengamos información que podamos compartir, se lo haremos saber”.

Los abogados de inmigración locales están particularmente preocupados sobre quién será responsable de establecer la elegibilidad.

Normalmente, los migrantes que solicitan asilo deben pasar una evaluación inicial llamada entrevista de miedo creíble para establecer que serán perseguidos si se ven obligados a regresar a su hogar. Esas entrevistas son realizadas por oficiales de asilo que reciben capacitación legal.

Los abogados están preocupados por la posibilidad de que agentes de la Patrulla Fronteriza, que no reciben el mismo nivel de capacitación, realicen esas entrevistas.

“Definitivamente me preocupa que alguien que no sea el oficial de asilo haga esas entrevistas”, dijo la abogada de inmigración Ginger Jacobs.

La noticia de la decisión de la Corte Suprema no fue bien recibida en México el jueves. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, criticó la política de inmigración de Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene una política de inmigración muy dura”, dijo. “La decisión del tribunal es sorprendente por el impacto que va a tener”.

Los abogados señalaron que los solicitantes de asilo al sur de la frontera que ahora no son elegibles para el asilo aún podrían ser elegibles para otras protecciones que les permitirían ingresar a los Estados Unidos.

Por ejemplo, una retención de expulsión es una orden especial emitida por un juez de inmigración a alguien que demuestra que tienen más probabilidades de ser perseguidos en su país de origen. Esa orden protege a una persona de ser deportada al país donde temen ser perseguidos.

Otro beneficio es el alivio bajo la Convención contra la Tortura. Esto es para los migrantes que demuestran una probabilidad de ser perseguidos por el gobierno en su país de origen.

Sin embargo, en comparación con el asilo, ambos beneficios de inmigración son mucho más difíciles de recibir y ofrecen menos protecciones a los migrantes.

“Eso es genial y todo eso, pero esas dos formas de alivio no le dan a alguien la estabilidad y la tranquilidad que viene con otras protecciones”, dijo la abogada de inmigración Tammy Lin.

Por ejemplo, dijo Lin, el asilo ofrece a las personas un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía, mientras que las otras dos opciones no lo hacen.

Además, esas formas de alivio de inmigración son difíciles de obtener y alguien sin un abogado puede ni siquiera saber que están disponibles. Hay una falta significativa de abogados para solicitantes de asilo en México que esperan ingresar a los Estados Unidos.

“Las personas que más me preocupan son las personas que no tienen un abogado en absoluto”, dijo Jacobs.

Junto con el programa Permanecer en México, esta nueva política probablemente podría tener consecuencias drásticas para las poblaciones vulnerables que huyen del crimen y la persecución, dijeron los abogados.

“Esta es una decisión muy importante de la Corte Suprema porque va a tener implicaciones de gran alcance para los refugiados y solicitantes de asilo, y tiene el potencial de cambiar realmente todo el proceso de asilo”, dijo Neitor.

Con información de The New York Times y The Washington Post.