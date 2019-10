Ford vuelve a llamar a retiro al Explorer del 2020

Ford está retirando del mercado a los Explorersdel 2020 por un posible riesgo de incendio que representa un arnés de cableado no asegurado. La campaña se limita a los modelos con motores de 2.3 y 3.3 litros.

Ford dice que parte del arnés cerca de la polea del aire acondicionado puede soltarse y hacer contacto con él, causando abrasión que puede provocar un cortocircuito y, posiblemente, un incendio.

Ford dice que hay 10,655 Explorers que potencialmente salieron de la fábrica con este defecto, pero casi todos están en el inventario del concesionario.

Muchas de las entregas de los Ford Explorer y Lincoln Aviator del 2020 fueron retenidas por lo que se ha descrito como una serie “muy inusual” de problemas de control de calidad, que pueden haber contribuido a evitar que estos vehículos defectuosos lleguen a las manos de los clientes.

Aunque el Explorer y el Aviator son compañeros de plataforma, este último no está sujeto a este retiro particular porque no se puede pedir con ninguno de los dos motores en cuestión.

Ford dice que no tiene conocimiento de ningún problema del mundo real derivado de este defecto.

La automotriz también está retirando un grupo de Super Duties F-Series del 2019, por un posible problema con el eje del lado del pasajero en vehículos equipados con un eje trasero con bloqueo electrónico.

Elacero utilizado en este eje puede no haber estado a la altura de las especificaciones de Ford, lo que significa que podría fallar, segun dice la automotriz en un comunicado.

La falla de este eje en el modo de dos ruedas motrices provocaría una pérdida de propulsión.

También evitaría que la parada de posición de estacionamiento en la transmisión funcione, lo que podría hacer que el camión se desplace cuando se estacione sin aplicar el freno de estacionamiento.

Esta campaña se dirige a un total combinado de 32,968 vehículos vendidos en los EE. UU., Canadá y México.

Los ejes por debajo del estándar se enviaron tanto a la planta de camiones de Kentucky de Ford como a la planta de ensamblaje de Ohio, y cualquier vehículo construido en esas ubicaciones entre el 21 de mayo y el 26 de julio de 2019, con el eje trasero con bloqueo electrónico está sujeto a la retirada.

Ford recomienda que los propietarios tengan especial cuidado para asegurarse de que se aplique el freno de estacionamiento siempre que sus camiones estén estacionados hasta que hayan sido inspeccionados.