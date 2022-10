Maestra de Indiana tenía lista de alumnos “eliminables”

Una maestra de quinto grado en el noroeste de Indiana acusada del delito grave de intimidación después de indicar a un alumno, de acuerdo con las autoridades, que tenía una “lista de eliminables” de estudiantes y personal ha aceptado mantenerse alejada de la escuela.

Angelica Carrasquillo, de 25 años y de Griffith, firmó el viernes sin objeciones una orden mediante la cual ella no debe tener contacto con nadie relacionado a la escuela, durante su comparecencia con uniforme verde de presidiaria ante la Corte de Lake Superior, publicó el periódico The Times of Northwest Indiana.

La jueza Kathleen Lang ratificó la declaración de no culpabilidad de Carrasquillo por un cargo de delito grave de intimidación. A Carrasquillo se le fijó una fianza de 20.000 dólares de garantía o 2.000 dólares en efectivo.

Anuncio

Según documentos de la Corte, Carrasquillo lanzó el 12 de octubre “una amenaza de cometer asesinato”.

Al enterarse de la amenaza, las autoridades de la escuela donde trabajaba, St. Stanislaus, en el este de Chicago, confrontaron a la maestra de inmediato y la condujeron hasta afuera del inmueble, señaló la Diócesis de Gary en un mensaje dirigido a los padres.

Cuando se preguntó a Carrasquillo por qué quería quitarse la vida y matar a otros, supuestamente respondió a las autoridades de la escuela: “Tengo problemas de salud mental y a veces los chicos no prestan atención en el salón de clases. También tengo un trauma de cuando iba a la secundaria”.

Anuncio

Las amenazas salieron a la luz cuando un orientador dijo haber escuchado a un alumno de quinto grado comentar que “oí que la maestra Carrasquillo quiere matarse y tiene una lista”.

Según reportes, el alumno sostuvo que Carrasquillo le reveló la amenaza directamente y le confirmó que él estaba en la lista.

El director y el subdirector dijeron que Carrasquillo les dio el nombre de uno de los alumnos en la “lista de eliminables” pero no reveló todos los nombres, según un documento judicial.

Anuncio

Carrasquillo supuestamente dijo a las autoridades de la escuela que “ella sólo estaba bromeando”.

La policía del este de Chicago indicó que solicitó a la fiscalía del condado Lake una orden de detención de emergencia en contra de la profesora, que fue arrestada en su casa el 13 de octubre.