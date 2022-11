Renuncia titular de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU

El titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) renunció a su cargo al frente de la mayor agencia policial de la nación en momentos en que los agentes enfrentan un cantidad récord de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos desde México.

Chris Magnus presentó el sábado su dimisión al presidente Joe Biden en que aseguró que había sido “un privilegio y honor” formar parte del gobierno.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden había aceptado la renuncia de Magnus.

“El presidente Biden aprecia los casi 40 años de servicio del comisionado y las aportaciones que hizo a la reforma policial durante su cargo como jefe de policía en tres ciudades estadounidenses”, agrego´.

Dos personas a las que se había informado de la salida de Magnus dijeron el viernes a The Associated Press que se le había indicado que renunciara o sería despedido menos de un año después de su ratificación en el cargo. Las fuentes solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones sobre el asunto.

La renuncia de Magnus se inscribe en los amplios cambios en Seguridad Nacional ante las dificultades habidas para frenar el ingreso de migrantes procedentes de numerosos países, entre ellos Venezuela Cuba y Nicaragua. Esta situación antecede a la posibilidad de que los republicanos asuman en enero el control de la Cámara de Representantes y se prevé que emprendan investigaciones relacionadas con la frontera.

Los migrantes fueron detenidos 2,38 millones de veces en la frontera con México en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, un incremento de 37% sobre el año anterior.

El total anual excedió los dos millones por primera vez en agosto y rebasa en más del doble el nivel más alto registrado en 2019 durante la presidencia de Donald Trump.

El periódico Los Angeles Times fue el primer medio en informar sobre el ultimátum. En una declaración al periódico, Magnus dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le pidió su renuncia o sería despedido.