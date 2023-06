Utah: Distrito prohíbe la Biblia en escuelas de educación básica por “vulgaridad o violencia”

El Distrito Escolar Davis, de 72.000 estudiantes, situado al norte de Salt Lake City, retiró la Biblia de sus escuelas primarias y de educación media básica, pero la mantuvo en las escuelas de educación media superior después de que un comité revisara las escrituras en respuesta a la queja de uno de los padres. El distrito ha retirado otros textos, como “The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian” (“Diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial”), de Sherman Alexie, y “Looking for Alaska” (“Buscando a Alaska”), de John Green, después de que una ley estatal obligara a los distritos a incluir a los padres en las decisiones en torno a lo que constituyeran “materiales delicados”.

