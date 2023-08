Hijos de la crisis: CPS recibe a migrantes que necesitarán mucho más que instrucción académica para sanar el trauma

Ronald a veces no puede dormir por la noche, dijo su madre. Hay días que se va a dormir con hambre porque la comida del albergue no alcanza. Luego comienza a sentirse ansioso, con ganas de jugar afuera, “como un niño normal”, dijo. Pero no puede porque no hay un espacio seguro para que juegue.

