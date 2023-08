¿Asistirás a la universidad en EEUU? Esto es lo que deberías saber sobre los préstamos estudiantiles

Antes de que aceptes una oferta de préstamo estudiantil —sin importar si es federal o privado—, asegúrate de comprender los detalles, enfatizó Betsy Mayotte, presidenta de The Institute of Student Loan Advisors (El Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles), un organismo sin fines de lucro que ofrece ayuda gratuita a los estudiantes que solicitan préstamos. Lo detalles incluyen cuándo se acumulan los intereses, si estos se capitalizan y si hay cargos por pagos atrasados.

Existen varias opciones diferentes de préstamos estudiantiles federales: préstamos directos subsidiados, préstamos directos no subsidiados, préstamos directos PLUS y préstamos directos de consolidación. Los más comunes son los préstamos directos subsidiados y no subsidiados, que son recibidos por la persona que estudia su carrera universitaria.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.