MacKenzie Scott sigue donando la mayor parte de su riqueza a organizaciones benéficas

Para animar a la gente a centrarse en las organizaciones benéficas y no en ella, Scott ha dejado de anunciar sus donaciones como hacía en el pasado. Ahora deja que sean las organizaciones benéficas las que decidan si publican o no sus donaciones. Dada la magnitud de sus donaciones en años anteriores, es probable que las 24 contribuciones anunciadas representen sólo una parte de lo que ha donado realmente en lo que va de año.

